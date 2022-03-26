日本對於外國人的態度一直以來眾說紛紜，有說大和民族對他族的排外性強，拒人千里，即使在日本居住多年，還是有意無意間感到格格不入；另一邊廂日本文化卻滲透世界，不論是動漫一類二次元文化，還是汽車製造業一類重工業，都不難看到「日本製造」的產品。



日本多年以來以優良的技術和產品累積的聲譽，也讓外國人趨之若鶩。事實上，除了日本國內所設立國際知名的企業品牌吸引了外國人進入日本境內工作，也吸引了不少外資在日本投資。數十年來完善的金融體制，不單讓東京成為了國際知名金融中心，同時也刺激日本成為多元文化社會，具備了強大的文化輸出實力。

那麼，為什麼大家都說，在日本工作的難度很高呢？

就目前日本提供的大部分簽證來看，與其他國家的簽證並沒有太大不同，都是以方便外國人入境工作、外資在日本國內開設公司等為前提，還有與民生相關的家族滯留簽證、醫療滯留簽證、演出簽證、藝術簽證等。

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筆者試以日本的簽證項目來舉例，目前比較主要的日本簽證項目如下︰

1. 經營管理簽證（経営管理ビザ）

2. 醫療滯留簽證（医療滞在ビザ）︰

適用於需要在日本接受住院治療的患者可以申請

需要提供一定銀行存款證明

以有一定經濟實力的外國患者為申請對象

3. 家族滯留簽證（家族滞在ビザ）

適用於持有教授，藝術，宗教，報導，高級人才，經營管理，法律會計業務，醫療，研究，教育，技術人文知識國際業務，企業內部調動，護工，演出，技能，文化活動，留學簽證的人撫養的配偶或未成年子女

4. 永住簽證（永住ビザ）

5. 短期逗留簽證（短期滞在ビザ）︰

適用於親族訪問（拜訪在日親戚）、友人訪問（拜訪在日朋友）、商務訪問（參加在日商談、會議、工廠視察等目的）

6. 技術·人文知識·國際業務簽證(技術・人文知識・国際業務ビザ)

7. 企業內調動簽證（企業内転勤ビザ）

8. 演出簽證（興行ビザ）︰

適用於去日本進行有收入的演藝活動的外國演員，歌手，舞蹈家，體育選手等

9. 藝術簽證（芸術ビザ）︰

適用於去日本進行有收入的音樂、美術、文學等藝術活動的作曲家、畫家、作家等藝術家

10. 高級人才簽證（高度人材ビザ）

11. 入日本國籍（帰化 國籍取得）

12. 特定技能制度（2019年開始實行）[另撰文介紹]



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以下筆者列舉數個簽證項目，以及普遍讓申請人覺得困難的魔鬼細節。

經營管理簽證（経営管理ビザ）

該項簽證前身為「投資經營簽證」，是專門為在日本開設公司並「經營」或「管理」的企業家而設置的一種工作簽證，適用於以下兩種情況：

1. 在日本自己成立公司並經營管理此公司。

2. 經營管理在日本規模相當於上市公司的企業（有學歷及工作經驗要求）

想在日本投資註冊成立公司的個人或企業，可以先申請「經營管理簽證（4個月）」前往日本，辦理公司註冊手續。待公司成立後，再將經營管理簽證更新為1年。不過就過往觀察，直接成立日本公司，再申請為期1年的經營管理簽證，會更為直接。

如果打算在東京開展公司業務，可申請東京都創業人才引進簽證（6個月）。該項目隸屬於外國人創業人才引進促進事業，外國投資者可親自前往東京創業，是設立公司最快最短的方式。

魔鬼細節︰

申請經營管理簽證，需要先成立日本公司，幷滿足雇用2名以上員工、公司註册資本金500萬日元以上等投資條件。爲了滿足這些條件，外國投資者需要在日本有協助者，協助租賃日本辦公室等。如果外國投資者在日本沒有協助者，則一人創業是非常困難的。



【相關圖輯】以下是6種取得日本長期簽證的方法，大家可以視自身的情況，選擇一個最適合最有效率的方式（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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技術．人文知識．國際業務簽證(技術・人文知識・国際業務ビザ)

該項簽證簡稱為「技人國」，簽證期限分為5年、3年、1年、半年及3個月，涵蓋多個工種，是目前最多外國人申請的日本工作簽證。日本當局會按照申請人及申請人任職公司決定簽證限期。持技人國簽證在日本居住10年以上並滿足一定條件，可申請永住權。技人國簽證持有人的配偶及子女可以以家人身份申請「永住者的配偶簽證」及其他種類的親屬簽證，並一直於日本居住。

申請人的條件︰

已與日本的公營機構或民間企業締結與工作相關的合約（僱傭合約、派遣勞動契約或業務委託合約），合約內註明工作內容、薪金、福利等細節，相關待遇不可低於日本員工

擁有能夠從事合約上訂明的工作內容之技能和知識，例如學歷、工作經驗等等

學歷或工作經驗需和你從事的工作內容相關

工作內容是否具有持續性

技能具有專門性及必要性



申請人任聘公司的條件︰

公司背景宏厚，資本額、營業額、純利愈高，簽證獲批的機會愈大（一般而言，上市公司或規模大且設立已久的公司，會較新創公司為佳）



魔鬼細節︰

申請人要證明專業技能具有專門性及必要性、以及工作內容的持續性，來說服日本當局批發簽證，而政府當局具有絕對權力審理。另外，也需要持有公司聘任書，才符合申請資格。

另外，簽證對僱主公司的要求也比較高，需要具一定規模，即使是當地的勞力市場，職位也相當搶手。因此除非能向政府證明所備技能真的很稀缺，否則較難獲批。



企業內調動簽證（企業内転勤ビザ）

該項簽證適用於在海外的總公司、分公司或者辦事處工作了1年以上的申請人，轉職到日本的同一公司、同一營業所進行技術、人文知識和國際商務簽證活動等活動時申請。

該簽證總體來說可從事的活動與技人國簽證相同，但是對公司內部的轉職簽證活動有限制。簽證持有人不需要通過技人國簽證對學歷、工作經驗等要求。

需要注意的是，如果該項簽證的持有人要調職，如果還是任職於舊公司／相同的公司，是不需要重新申請簽證的；可是若要轉職到另一間公司，則需要重新申請簽證

魔鬼細節︰

該項簽證對持有人的工作公司有限制，不能自由轉職。如果不幸未能適應任職公司的工作，又或是表現出色被其他待遇更為優厚的公司挖角，就需要重新經歷一次申請簽證流程。



高級人才簽證（高度人材ビザ）

日本政府為了吸引擁有高學歷、高技能的優秀外國人才，引進了高級人才分數制度，在總分達到70分的情况下，將會給予出入境在留管理上的優遇措施在出入境在留管理方面採取優遇措施的制度。該項簽證適用於年齡、學歷，年收入，工作經歷，畢業院校等內容的評分，滿足一定條件而且在日本工作的外國人。

該項簽證的在留資格分爲1號和2號，高級人才簽證1號在日本進行相應的活動3年後，可以申請高級人才簽證2號。

須要注意的是，取得高級人才簽證後，在日本居住一年，如果積分仍然爲80分以上，就可以申請永住權，可說是取得日本永住權的最快途徑。

魔鬼細節︰

高級人才分數制度按表亦分為學術研究、專門技術、經營管理3種，得分項目各有不同，除了學歷、工作經驗與年收、年齡四個領域，其他分數不能互通。而且申請條件要求高，分數難達標。

另外，申請人的最低年收入必須達到300萬日元以上，才符合申請資格，可見該項簽證對年收入的要求較為重視。



如果你已經在日本工作、生活了一段時間，並達到了下述日本當局對永住、入籍的最低要求，就可以遞交日本PR或入日本國籍的申請了！！！

永住簽證（永住ビザ）

1. 申請日本永住權的最低要求如下︰

2. 品行優良：例如未曾違反任何日本法律或遲交稅項。具有足以獨立生活的資產或技能：具有足夠資產或技能，以應付日本的生活

3. 必須連續10年合法地在日本居住，其中的5年以工作簽證在日本居留（技能實習、特定技能1號的居留簽證除外）。

4. 未曾受過徒刑或處罰，並履行納稅、繳付年金、繳付醫療保險等義務。

5. 申請人現有的簽證期限須為其簽証的最長期限。

6. 不具公眾衛生危害性



入日本國籍（帰化 國籍取得）

申請日本國籍的最低要求如下︰

1. 住所條件︰申請入籍前連續5年合法居住在日本。

2. 能力條件：年滿20歲。（2022 年 4 月 1 日起，20 歲及以上將更改為18 歲及以上。）

3. 行為條件：行為良好，例如納稅、有無犯罪紀錄等。

4. 生計條件：具有足夠資產或技能，以應付日本的生活。

5. 防止雙重國籍條件：不接受雙重國籍，須放棄所有外國國籍。

6. 憲法遵守條件：不能加人任何企圖或聲稱以暴力破壞日本政府的組織或團體。

如果只是想嘗試一下在日本工作的經驗的話，2019年日本開始實行特定技能制度，也可以在日本工作。由於制度比較新，與上述的簽證內容不盡相同，申請資格等要求也比較特殊，筆者會找機會撰文與大家分享簽證內容。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Kelemon Lee | K字小薯，原文：日本 | 想去生活，真的那麼難】