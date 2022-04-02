日本環球影城USJ最新企劃　集結HUNTER、進擊的巨人、柯南等IP

隨著疫苗接種率持續提高，疫情趨緩，世界各國也紛紛打開國門，出國旅遊解封指日可待，在今年實現久違的異國之旅不是夢想，那麼，如果真來到解封的那一天，首個目的地該設定在哪個國家呢？編輯推薦的首選無疑是日本，並且務必著重在日本大阪環球影城 Universal Studios Japan，原因為何，且聽編輯娓娓道來！



2022旅遊解封第一站：「日本環球影城 USJ」

大阪環球影城一向是熱門旅遊景點，除了大家熟悉的「哈利波特魔法世界」區域外，經典的電影主題設施如「蜘蛛俠驚魂歷險記」、「大白鯊」等亦是排隊熱門，去年甫登場的「超級任天堂世界 SUPER NINTENDO WORLD」更是受到廣大粉絲喜愛，不過之所以作為解封的旅遊首選，無非是因為其特殊合作企劃「Universal Cool Japan 2022」。

Universal Cool Japan 為大阪環球影城不定期推出的特殊合作企劃，每每舉辦都會與數個知名 IP 進行聯動，且往往是人氣動漫或電玩，可說是吸引不少人前往遊玩體驗的重點，而今年的 Universal Cool Japan 2022 則是和《名偵探柯南》、《美少女戰士》、《進擊的巨人》、《魔物獵人》以及首度參戰的《HUNTER X HUNTER全職獵人》攜手合作，一同帶來令人興奮至極的遊樂設施、遊玩體驗、週邊商品和主題餐點。

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《HUNTER X HUNTER全職獵人》

作為首度合作對象的《HUNTER X HUNTER全職獵人》，本次將會經 USJ 之手轉化為 4D 劇院「HUNTER X HUNTER The Real 4D」，以小傑、奇犽等主角一行人對抗西索的原創故事劇本為主題，藉由真實的音效、強風、水花和 3D 特效，感受自己彷彿置身在強大的念能力對戰中，親眼見證「猜猜拳」、「電光石火」和「伸縮自在的愛」等經典招式，充分沉浸在《HUNTER X HUNTER》的世界裡。

除了設施以外，也不能錯過以《全職獵人》為主題的美味餐點和週邊商品，本次的週邊商品共包含了因凱特死亡而暴走的「大傑」造型毛巾、用以測試自己念能力系別的「水見式玻璃杯」、小傑和奇犽的吊飾娃娃、「火紅眼」造型糖果和以西索為主題設計的錢包、AirPods 收納盒等，喜愛《全職獵人》的粉絲可千萬別錯過！

《進擊的巨人》

當然啦！除了《全職獵人》之外，漫畫已於去年完結、動漫也將進入最終章的《進擊的巨人》也絕對是必玩的設施，本次復刻了 2020 年曾推出過的「進擊的巨人 XR Ride」，利用最新的 VR 技術重現動漫場景，讓遊玩者得以化身為調查兵團的一份子與艾連、米卡莎、里維等人一同對抗巨人，相信動漫中精湛的分鏡所帶出的熱血動態感，透過沉浸式 VR 體驗結合雲霄飛車勢必能完美再現，甚至更加刺激而令人無法自拔！

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與《全職獵人》相同，本次《進擊的巨人》合作亦包含了一系列符合劇情的主題餐點和周邊商品，如中二爆表的「調查兵團」斗篷、「立體機動裝置」、裝了「巨人脊髓液」的注射針筒筆、艾連父親古利夏的筆記本餅乾盒組、里維造型公仔等，而且今年也和往常一樣，推出了大家最期待的爆米花桶，繼小小兵、《新世紀福音戰士》初號機、《鬼滅之刃》禰豆子後，本次將要推出里維的造型爆米花桶，坐在椅子上享用紅茶的里維兵長，你還不心動嗎？

《名偵探柯南》

相信有讀者會感到疑惑，與環球合作已是家常便飯的《名偵探柯南》，這次還能變出什麼把戲？本次 USJ 與《名偵探柯南》將會以最新的劇場版《名偵探柯南：萬聖節的新娘》為主題，推出高達 4 個的合作項目，因此和往年絕對是截然不同的體驗，完全不必擔心會感到無聊！

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第一個要介紹的項目是以 2020 年推出過的「名偵探柯南 THE ESCAPE」進行改編的「名偵探柯南 THE ESCAPE～萬聖節的幻影～」，本次納入了劇場版的世界觀，遊客將與柯南、安室透等人一同解開謎題，藉由互動式的體驗和腦力激盪的過程，享受成為一名偵探的刺激和興奮感。

第二個項目是結合了 USJ 最知名的雲霄飛車「荷里活夢幻之旅」的聯動設施，在超刺激的列車上可以聽到《名偵探柯南》劇中人物和 BGM 的聲音，體驗和柯南、安室透在後者愛車「RX-7」上追逐犯人的速度感和驚險氛圍。

第三個項目是過往也曾推出過的「名偵探柯南神秘挑戰」，你將帶著「偵探手帳」與少年偵探團一同在 USJ 內部探險，解開隱藏其中的秘密並完成任務，而本次也追加了服部平次和遠山和葉兩個角色與你一同挑戰。

最後一個項目亦是過往的人氣項目，除了有符應設定的美味餐點外，也有扮演成劇中角色的工作人員將與你展開有趣的互動，再加上配合劇場版主題，高木、佐藤及安室透三位最新劇場版中的重要角色也會初次和遊客一起同樂，在餐廳參與解謎事件，還有什麼比這更《名偵探柯南》的呢？

介紹到這邊，相信讀者們應該巴不得馬上出發吧？最後編輯提醒兩件事：

第一，前述提過的「超級任天堂世界」亦是去年甫開幕的全新設施，長期遊玩老任出品電玩的讀者們絕對要體驗！

第二，包含上述所有合作的 Universal Cool Japan 2022 時間為 2022 年 3 月 4 日到 8 月 28 日，目前已經開始，雖然能不能成行很難說，但一但解封請務必馬上訂機票，不然錯過就後悔莫及囉！

就這樣，我們 USJ 見！

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