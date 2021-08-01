日本向日葵盛開中！5大知名花田一望無際　向日葵迷宮超受歡迎

清澈無垠的蔚藍天空，與整片的鮮黃花海訴說著夏季的點點滴滴，看著看著讓人心情也跟著雀躍輕鬆不少！日本每年約在7月下旬至8月進入最佳賞花期。這次要介紹5個關東地區的知名向日葵景點，包含東京都內的住宅街區、近郊牧場或公園等等，一起穿梭這季節限定的艷黃花海，感受夏天的美好吧！



向日葵花期來了！點圖看看日本這五大盛放向日葵的花田👇👇👇

+ 43

1. 東京都內最大規模向日葵花海——武藏村山向日葵花園

坐落於住宅區裡的「武藏村山向日葵花園（ひまわりガーデン武蔵村山）」，是東京都內最大規模的向日葵花田，種植著約10萬株向日葵，每年7月至8月花開時節總吸引許多人前往賞花。大朵的向日葵齊聚綻放，是武藏村山市知名的夏季人氣景點。從新宿搭乘電車前往約1個小時即可抵達，交通方便。

園內的向日葵有「Hybrid sunflower」、「Big smile」等約10來種品種，其中還有花瓣呈現酒紅色、黑色的暗色系向日葵「Claret」、同時有深紅與鮮黃對比的「Monet palette」等等，除了一般黃色向日葵之外，也能一瞧其他顏色的特殊向日葵。

懷舊樸質的氛圍圍繞著明亮的向日葵花田，造訪此地想必能讓因炎夏而煩悶心情消散不少。此外園內也還有適合情侶取景的地方，如果能順利找到的話，說不定就能讓你與伴侶長長久久哦！

【往年最佳觀賞期】

7月中旬

【規模／品種數量】

約10種／約10萬株

【武藏村山向日葵花園】

※2021年計畫舉辦

■開放日期：7月3日至8月1日 9:00～17:00（最後入園時間16:50）※可能會因向日葵開花狀況而有所更動。

■入園費用：免費 ※停車費每台300日圓

■休園日：7月11日＆12日

※可能會因故而停辦、變更內容，詳細最新資訊請參閱官方網站。

【新冠肺炎防疫措施】

設置除菌消毒液／顧客請配合佩戴口罩

武藏村山向日葵花園

ひまわりガーデン武蔵村山

地址：〒208-0012 東京都武蔵村山市緑が丘1460番地

最近車站：多摩都市單軌電車上北台站步行10分鐘

聯絡電話：042-565-1111

※汽車導航定位：東京都武蔵村山市学園3-40-3



2. 55萬株向日葵大師級田園美景——座間市向日葵祭

神奈川縣的座間市是以向日葵當作市花的行政區，每年8月中旬會舉辦「座間市向日葵祭（座間市ひまわりまつり）」．從新宿搭電車或巴士前往約1小時車程。

此處的向日葵花祭分為座間區和四谷區兩個區域，兩者加起來超過5.5公頃的土地上有約55萬株向日葵，且花田內設置了散步步道。可以一邊近距離欣賞與自己齊高的向日葵一邊前行，吸引許多人前往欣賞這壯觀盛景。

往年會場內會設置數個展望台，可以從展望台上欣賞佈滿整面的向日葵花海，同時還會舉辦攝影比賽，非常適合攝影大師前來尋找最美的構圖。活動期間預計還會有插花、農產特產品販售、抓鯰魚等各式各樣的活動可以共襄盛舉。

【往年最佳觀賞期】

8月中旬

【規模／品種數量】

Sun flower／約55萬株

※座間區 約44萬株／四谷區 約11萬株（預計）

【座間市向日葵祭】

※2021年尚未決定是否舉辦

■活動期間：2021年8月中旬的其中5天（預計） ※視向日葵開花狀況決定

■活動時間：週一至週五9:30～16:00

週六、週日9:30～17:00（預計）（花田全天開放）

■活動場所：座間市座間區＆四谷區

■入場費用：免費

■休息日：活動期間無休

※可能會因故停辦、變更內容，詳細最新資訊請參閱官方網站。

座間市向日葵花田（座間區）

座間ひまわり畑（座間エリア）

地址：〒252-0026 神奈川県座間市新田宿

電話號碼：046-205-6515 (座間市觀光協會)

交通方式：於小田急線相武台前站，轉搭開往向日葵祭會場的臨時直達巴士（需額外車資）



座間市向日葵花田（四谷區）

座間ひまわり畑（四ツ谷エリア）

地址：〒252-0025 神奈川県座間市四ツ谷

電話號碼：046-205-6515 (座間市觀光協會)

交通方式：於小田急線相武台前站，或是座間站搭乘開往四谷的巴士約5至10分鐘車程，於巴士站「座間神社前」下車徒歩約10分鐘



【同場加映】元朗新開向日葵隧道太陽花田！4大打卡花隧道 馬灣簕杜鵑超童話（點圖放大預覽）👇👇👇

+ 10

3. 視野內都是向日葵花海——明野向日葵Festival

每年8月下旬至9月上旬舉辦的「明野向日葵Festival（あけのひまわりフェスティバル）」位於茨城縣筑西市明野地區，約4公頃的廣大花田中，有100萬株的多層重瓣向日葵，將整片地面都染上金黃。

在高彩度的向日葵後方有著初秋的廣闊藍天、隨著太陽而呈現或綠或紫的筑波山，共築出值得留戀許久的自然絕景！除了八重向日葵外，還有種植多種迷你向日葵的「迷你向日葵園」可以走訪。

在活動期間推出可將八重向日葵帶回家的「插花體驗」（5株300日圓／需額外支付100日圓包裝費）。

【往年最佳觀賞期】

8月下旬至9月上旬

【規模／品種數量】

東北八重向日葵、迷你向日葵數種／約100萬株

【明野向日葵Festival】

※2021年計畫舉辦

■活動期間：2021年8月28日至9月5日，共計9天

■活動場所：明野向日葵之里（宮山ふるさとふれあい公園（宮山故鄉體驗公園）附近）

■入場費用：免費

■休息日：活動期間無休

※可能會因故停辦、變更內容，詳細最新資訊請參閱官方網站。

明野向日葵之里

明野ひまわりの里

地址：〒300-4504 茨城県筑西市宮山504番地付近

聯絡電話：0296-20-1160

開車：常磐自動車道「土浦北」IC約40分鐘、「谷和原」IC約50分鐘／北關東自動車道「桜川筑西」IC約20分鐘／圏央道「常總」IC約30分鐘

公共交通：於JR水戸線下館站，搭乘開往筑波山口行的筑西市廣域連携巴士約30分鐘，於明野支所前下車步行約20分鐘／從關東鐵道常總線黑子站，轉搭計程車約20分鐘車程



4. 大海＆藍天與向日葵的清爽風景——長井海之手公園 Le Soleil之丘

從東京車站搭電車及巴士約2小時車程，坐落在神奈川縣橫須賀市的「長井海之手公園 Le Soleil之丘（長井海の手公園 ソレイユの丘）」，是以法語的太陽「soleil」為名的浪漫向日葵景點。

入口大門旁有座5000平方公尺的「入口花畑」，餐廳旁有1000平方公尺的「Soleil Garden」，加起來一共有約10萬株向日葵。萬里無雲的晴天、蔚藍的大海與向日葵相互映襯，隨便抬頭都是值得拍下的美麗風景。

伴隨充滿生機的向日葵盛開，花田內會設置期間限定的取景點，在設施內的餐廳也推出與向日葵有關的料理美食，還有體驗教室、集章等各式各樣的限定活動。

另外Le Soleil之丘本來就是一座能親近自然與動物的體驗型公園，所以有可觸摸互動的動物村（入場費：4歲以上320日圓）、付費遊樂設施、兒童戲水池等設施，週末國定假日還有夏季蔬菜採收體驗（須另外付費），可以玩上一整天沒問題。

【往年最佳觀賞期】

7月下旬至8月中旬

【規模／品種數量】

約10萬株

【新冠肺炎防疫措施】

設置除菌消毒液／店內保持換氣通風／工作人員佩戴口罩，勤洗手，消毒，測量體溫／謝絕身體不適的顧客進入／顧客請配合佩戴口罩等等

長井海之手公園 Le Soleil之丘

長井海の手公園 ソレイユの丘

地址：〒238-0316 神奈川県横須賀市長井4丁目地内

聯絡電話：046-857-2500

公休日：無休

入園費用：免費 ※部份設施需額外付費

交通方式：於京浜急行三崎口站，搭乘開往Le Soleil之丘的公車約15分鐘，於「Le Soleil之丘（ソレイユの丘）」下車即達

開車：三浦縦貫道路「林」出口約10分鐘



【同場加映】賞花3大打卡莊園推介 大埔七彩藤棚/歐式白屋花園/元朗太陽花海（點圖放大預覽）👇👇👇

+ 11

5. 穿梭在浪漫的夜間向日葵迷宮中——成田夢牧場

從東京車站搭電車約2小時的成田夢牧場，每年都會舉辦向日葵祭。其中最受歡迎的，就是能在比成人還高的向日葵花田中穿梭的「向日葵迷宮（ひまわり迷路）」，宛如秘境般的有趣體驗，還有不少適合曬照的絕美取景點，讓人不自覺綻放出如花般燦爛的笑容。

如果想要幫小孩或狗狗拍照的話，推薦到「迷你向日葵花田（ミニひまわり畑）」。此外還會有期間限定的夜間點燈．與白天充滿朝氣的活潑畫面有著不同的神祕浪漫氛圍。

還有走訪牧場內的特定地點的集點活動等，適合全家大小一同遊樂的各種活動可參與！餐廳也會推出向日葵披薩、向日葵咖哩等與向日葵相關的期間限定餐點。另外若是有進入向日葵迷宮，還能獲得牧場生乳霜淇淋的優惠折扣哦。

此外成田夢牧場是主打能與山羊、綿羊、迷你馬等動物互動的體驗牧場，所以還有擠奶教室（免費）、奶油製作教室（650日圓）等牧場僅有的特殊體驗，甚至連射箭（600日圓）、釣魚（800日圓）都有，用一整天時間在此創造美好夏日回憶再適合不過啦。

成田夢牧場內還有英語地圖（說明手冊），部分標示、注意事項也會標記英文，而官方網站也有英文、中文版本。

【往年最佳觀賞期】

7月下旬至8月下旬

【規模／品種數量】

Hybrid sunflower、Sunfinity／9萬株以上

【向日葵Fes ～微笑向日葵計畫～】

※2021年預計實施

■活動期間：2021年7月下旬至8月下旬

■活動場所：向日葵迷宮、迷你向日葵花田、第2夢牧場農園等等

■牧場入場費：中學以上1450日圓、3歳以上700日圓

■活動内容：向日葵迷宮（350日圓）、迷你向日葵花田、花冠or髮箍製作體驗（花冠900日圓、髮箍700日圓）、向日葵自由研究（1000日圓）、向日葵切花（1株150日圓）、向日葵夜間點燈（閉園～20:00、需額外支付夜間牧場入場費）等等

【實施中的新冠肺炎防疫措施】

設置除菌消毒液／顧客請配合佩戴口罩及測量體溫

成田夢牧場

成田ゆめ牧場

地址：〒289-0111 千葉県成田市名木730-3

聯絡電話：0476-96-1001

開園時間：平日9:30～16:30、週末及國定假日9:30～17:00 ※最後入場：閉園前1小時

休息日：無

公共交通：JR成田線滑河站，搭乘免費接駁巴士約10分鐘

開車：圏央道「下総」IC約2分鐘



蔚藍無際的晴朗天空，與在陽光下像是黃金一樣閃閃發光的向日葵，這般有如藝術品一樣的瑰麗美景，可說是夏季最撫慰人心的療癒畫面。向日葵在盛開後的一週內都是最佳賞花期，把握好時機並做好防疫措施前往，找尋最動人的美好向日葵風景吧！

※文中價格、費用皆已含稅。

※向日葵的花期會因天候、氣候等狀況而有所變更。

※因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，可能會有變更營業時間、服務內容、活動日程及臨時公休之情形。外出時請務必做好防疫措施。

⛩️同場加映：在香港尋找日本景色⛩️

疫下難以去旅行，開始想念「家鄉」嗎？其實香港都有不少帶有日本味道的地方，不妨去一去望梅止渴。👇👇👇有些景點能以假亂真！按圖看哪裡有日式美景👇👇👇

+ 1

大埔有日式寺廟「手水舍」？想知全部9大地點請按➡️【日本9大打卡美景香港都有！教你去港版金閣寺、嵐山竹林、鳥居】⬅️觀看全文

【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

這裡什麼都有！日本超市新發現，調味料、泡麵、零食都在這

teamLab7月新區直擊！漫天蘭花環繞的絕美庭園～東京豊洲「teamLab Planets TOKYO DMM」介紹【2021年最新】