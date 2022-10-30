鹽田梓一日遊7大好去處！附船期及交通　彩虹風鈴、鹽田、教堂

鹽田梓一日遊行程推介！鹽田梓是香港一日遊好去處之一，出發前要知道西貢鹽田梓船期及交通詳情，並預先計劃好鹽田梓一日遊攻略！大家可以跟住以下一日遊行程，行遍包括彩虹橋、典雅教堂，還有碩果僅存的鹽田等7大打卡好去處！

鹽田梓一日遊｜7大好去處+船期/交通！彩虹風鈴/鹽田/教堂

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西貢鹽田梓300年歷史 融合客家及天主教文化

西貢鹽田梓擁有近300年歷史，是個融合了客家和天主教文化的小島，距離西貢碼頭只有約15分鐘船程。鹽田梓上的村落主要以客家陳氏組成，但隨著城市發展，鹽田梓村民以遷離或移民到外國，令它一度荒廢。

直至2013年，西貢鹽田梓在各方推動下正式活化復修，開始接待旅客，連標誌性的鹽田梓鹽田亦完成修復，周末假期時，也有不少遊人訪島！要去一日遊細味鹽田梓村的歷史及風景，大半天就能走完，除了一探鹽田梓上的聖若瑟堂，還有各種豐富生態資源，假日鹽田梓村民自製客家茶粿及柴火土窯雞等，亦是必試之選！

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鹽田梓一日遊【1】彩虹風鈴

在鹽田梓碼頭一下船，就會見到碼頭的欄杆掛滿彩虹色管子，是其中一個鹽田梓藝術節的作品，名叫《歸家》，一共有200支彩虹管子，在風中或撥動撥動在會發出聲響，目的是讓從鹽田梓碼頭上船回來的居撥動管子時發出一些清澈的鈴聲，讓在家的親人聽到。

鹽田梓一日遊【2】聖若瑟小堂

鹽田梓是本港天主教的發源地，鹽田梓村全盛時期曾有過千人居住在此，而且全部信奉天主教，所以小島的標誌性建築是聖若瑟小堂。於1890年建成的聖若瑟小堂建築簡單，外牆採用白色，十分簡約，裡面只有聖壇和神父房舍。內部更有彩繪窗、十字架和聖母像。

大家可以使用教堂祈禱及靜思，但必須保持安靜。這座小教堂更於2005年獲聯合國教科文組織（亞太地區）文化遺產保護優異獎。

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鹽田梓一日遊【3】舊澄波學校/鹽田梓文物展覽館

鹽田梓過往唯一的學校澄波學校，現在已變成鹽田梓文物陳列室，裡面放置了大量鹽田梓村遺下的文物，如一個小型故事館，可以了解在地客家文化。

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鹽田梓一日遊【4】彩繪玻璃

彩繪玻璃：彩繪玻璃上有鹽田梓村民昔日生活的難忘事，包括嫁娶習俗、出嫁到村外、哭嫁和大排筵席的場面；有關天主教的生活，如新生兒洗禮和聖體出遊等。仔細研究畫中的故事，或許會發現你不知道的鹽田梓歷史。

其中在聖福若瑟神父故居的牆壁上亦有彩繪玻璃窗，說著聖體出遊的故事，在莊嚴的十字架旁形成強烈對比。

鹽田梓一日遊【5】雙子亭

行完聖福若瑟神父故居，之後會經過活泉井，沿路上山15分鐘左右就能登上雙子亭，亦是鹽田梓島上最高。大家可以在雙子亭俯瞰整個鹽田梓的風光，可看到西貢一帶的景色及滘西洲高爾夫球場。

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鹽田梓一日遊【6】玉帶橋與紅樹林

玉帶橋是一條連接鹽田梓與滘西洲的石橋，早於1956年之前就存在，而大家現在見到的完整橋樑則已經重修，兩邊是物種豐富的紅樹林，海面平靜時可看到紅樹林的倒影，等待到日落的時候更能看到浪漫的鹽田梓黃昏景色。

鹽田梓一日遊【7】鹽田梓曬鹽場

在返回鹽田梓碼頭之前，會經過百多年歷史的鹽田。百多年前鹽田梓村民亦以曬鹽維生，鹽田梓因島上的鹽田而得名，後來鹽業式微，鹽田也日漸失修。直到2010年經活化後，部分鹽田修復至原來樣貌，鹽田梓鹽場目前每年可產約10噸海鹽，百分百天然，定期會舉辦曬鹽工作坊。

西貢鹽田梓船期一覽

大家可乘鹽田梓村委會西貢至鹽田梓的街渡航線，來回西貢市中心及鹽田梓。航線只在星期六、日及公眾假期運行，由西貢公眾碼頭開出的時間為10:00、11:00、12:00、13:00、14:00及15:00，由鹽田仔碼頭開出的時間為12:20、14:20、16:00及17:00。

成人來回船程收費大約為$60；小童及長者來回船程收費則大約為$40。航班座位先到先得，航行時間約為15分鐘。

西貢鹽田梓交通詳情

要前往鹽田梓，建議大家先乘巴士或專線小巴前往西貢碼頭。在西貢碼頭洪記海鮮酒家側有來往鹽田梓的街渡售票處，主要提供星期六、日及公眾假期的服務，每人來回收費$60，已包括參觀文物室、鹽田保育的費用，詳情可參閱官方網頁。

鹽田梓一日遊

交通：乘巴士或小巴前往西貢市，從西貢碼頭乘街渡前往鹽田梓，船程約15分鐘。 （逢星期六、星期日和公眾假期提供服務）

貼士：請帶備充足的水、食物和防曬物品。在鹽田梓一般有假日士多提供水和飲料。

