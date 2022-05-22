日本藝術Smoothie超精緻！天然健康果昔配吸睛拉花　打卡必到

來自於大阪的FOOD ART GALLERY JTRRD，是以美與藝術為概念的天然果昔Smoothie與甜點專賣店。JTRRD所提供的餐點都是由美食藝術製作人田村智美所設計，最初以天然健康又吸睛的藝術果昔為主打，現在也隨著季節推出不同的水果新地Sundae與甜點。不只外觀有如藝術品般美麗，品嘗起來更是美味而且對身體有益，來到JTRRD就能夠體驗一場身心靈的藝術饗宴。



JTRRD純天然果昔

JTRRD的果昔是以水果和蔬菜為主原料，不添加人工色素和防腐劑，共有6色的果昔可供選擇。

粉色－覆盆莓、香蕉、鳳梨、牛奶

紫色－香蕉、鳳梨、牛奶、藍莓、黑莓、櫻桃、覆盆莓

黃色－鳳梨、芒果、黃桃、橘子

橘色－鳳梨、胡蘿蔔、黃桃、橘子、蘋果、芒果

綠色－牛奶、菠菜、黃桃、香蕉、鳳梨、抹茶

紅色－覆盆莓、鳳梨



JTRRD藝術果昔美得不像話，還有期間限定的節日果昔，造型漂亮唔捨得飲↓↓↓

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JTRRD藝術果昔

JTRRD的藝術果昔是以天然果昔為基底，加入超級食物奇亞籽與新鮮水果製成，有長杯和短杯兩種容器可以選擇。由於是點單後才開始一杯一杯手工製作，旅程中如果有計畫前往，記得要多預留點時間給JTRRD。

長杯藝術果昔

在底部放入奇亞籽，中間倒入天然果昔，最上方加上白色的乳酪製成，杯外點綴著乾燥玫瑰與時令水果，不論是視覺或是味覺都是滿分。

短杯藝術果昔

開幕以來最常被媒體大肆報導的，就是這個短杯的藝術果昔，不管是從正面或是側面，每個角度都美得像藝術品一樣，不同的果昔搭配不同的水果與圖案，一杯居然只要990日圓的佛心價格，真的會很想每種口味都來一杯！

除了花紋圖樣之外，也有簡單又逗趣的怪獸果昔，底部放入乳酪和奇亞籽後倒入天然果昔，最上方畫上可愛的眼睛怪獸。

JTRRD也會推出期間限定的節日果昔，像是聖誕節或是萬聖節都有幾款不同的果昔可以選擇，新年期間也會有生肖系列或是達摩果昔推出。

JTRRD特製甜點

除了果昔之外，現在也有許多期間限定的甜點販售，最新的天使戚風蛋糕，使用福岡的甘王士多啤梨製作，裡面包有卡士達醬，外賣的朋友還可以加購氣球裝飾，可愛到不行！

另一款也超吸睛的就是JTRRD花束戚風蛋糕，將天使戚風蛋糕捲在三角型的包裝內，上方裝飾鮮奶油與當季花材，不說是蛋糕可能真的會以為是花束呢！

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JTRRD TSUMTSUM聖代

除了藝術果昔之外，另一款人氣商品就是JTRRD的TSUMTSUM聖代，棉花糖做成的動物造型馬卡龍一隻只要30日圓，可依個人喜好加購堆疊裝飾在季節聖代上，絕對是女孩們必點的一品。

JTRRD 季節限定撈金魚果凍飲

夏天的時候還會準備季節限定的撈金魚果凍飲，使用撈金魚的勺子將漂浮在飲品中的果凍與動物造型棉花糖撈起，好玩又好吃的夏季限定活動有遇到一定要參加。店家還很貼心的準備了小朋友專用的撈不破網，大人的話只能挑戰一般版本的紙撈網囉。

JTRRD詳細情報

JTRRD 本店

■ 營業時間：12:00〜17:00

■ 定休日：月・火曜日

■ 地址：大阪市北区天満3-4-5 タツタビル1F（其他分店）

■ 電話：06-6882-4835



超吸睛的藝術果昔和甜點每一種都好想來一個，藝術果昔不只好拍好看還對身體有益，即使是父母也能很放心的讓小朋友飲用，可愛的TSUMTSUM聖代定番的棉花糖是小熊造型，如果前往的時候剛好遇到活動也就能解鎖其他動物唷！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】