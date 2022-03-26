日本ATM唔係24小時營業？硬幣都可以存入提款機？港日銀行大不同

到日本遊玩的時候或是在日本生活時，遇到現金用光的時候該怎麼辦呢？這時候ATM就是我們的好幫手啦！但是你知道嗎？使用日本的ATM可是有許多要注意的眉角！而且日本的ATM與香港的ATM可有許多不相同的地方呢！究竟是那些特殊的地方跟香港的ATM不一樣呢？就讓我們來看看吧！



日本ATM明明是機器卻有下班時間

一般來說，ATM應該是24小時營業，但是日本的ATM卻是有營業時間的！不論是一般銀行的ATM（如三井住友銀行、三菱UFJ銀行）、日本郵局ATM，或是便利店的ATM，依照地區及設置地點營業時間而有所差異，多數最晚營業至晚上11點半，但也有可能才下午4、5點ATM就已經關門打烊了呢，ATM還會放假，會因應假日及國定假日暫停營業長達數日，三井住友銀行甚至固定每週日晚上9點會暫停營業至隔天早上呢，明明ATM應該是電腦處理的設備，但卻也需要休息，真的會令剛到日本居住、旅遊的人大開眼界。

日本ATM功能多多，但亦有使用限制，跟香港的很不一樣👇👇👇

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所以要使用日本的ATM前，還要先查好營業時間以免撲空，當然最方便的還是便利超市中的綜合ATM，營業時間較無限制，但還是要注意會有手續費等問題喔！

日本ATM手續費特別多

日本ATM除了有營業時間外，還會依照使用時段、使用項目及金額高低來收取不等的手續費，所以大家都會盡量在免手續費或是低手續費的指定時段使用ATM，如果是深夜時段或是跨行提款，一次就要收取220日圓至330日圓，這個錢看起來小錢，卻可以買一瓶飲料了呢！

日本ATM多半都可存款

雖然上述講到日本ATM有滿多不方便的地方，但相較香港，日本的ATM大多提供存錢的功能喔！而且不限於紙鈔，銀行內的ATM還可以存硬幣，就不用特地請假到銀行櫃檯存錢了，不過最近因應新政策，存硬幣的服務也開始收手續費了喔。

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可直接現金轉帳及劃撥單轉帳

這2項功能在香港基本上都需要櫃台才能進行，但日本ATM卻可以直接辦到！這也多歸功於日本ATM多半有收現金與硬幣的功能。現金轉帳功能多限制在銀行內的ATM，如果在網路上購物需要轉帳，但是身上只有現金，也沒帶卡片或是存摺，用ATM也能直接進行現金轉帳；而大家最熟悉的演唱會門票抽獎用的劃撥單（振込取扱票），或是繳納各項稅金的劃撥單，只需要填好資料後投入日本郵局ATM，機器就能讀取劃撥單上的資訊進行繳費程序，完成後也會提供收據，不用趕郵局營業時間到櫃台處理，相當地方便呢。

生態持續變動中的日本ATM

相信看完日本ATM特色後，會覺得臺灣ATM 24小時真的是相當地親民且方便，但其實雙方都有各自的特色，且隨著疫情影響及手機支付的普及，以及日本銀行界正在業務整併、推動ATM共通化，未來不論是日本跟香港ATM的生態，或許都會進行大變動呢。

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