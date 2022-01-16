日本雪景｜東北10大賞雪美景　冰瀑冰柱如藝術品　歎住溫泉好難得

東北地方冬天寒冷的程度可說是全日本數一數二，也造就了許多冬季時期獨有的風景，像是青森縣奧入瀨溪流的冰瀑、秋田縣小安峽大冰柱等。



想要趁機好好享受雪景的話，選擇在12月下旬～2月之間來訪準沒錯，親自體驗一下覆蓋滿滿白雪的海岸、山中的立石寺與佛堂、夢幻無比的銀山溫泉。

10個日本冬季精選景點一起看看詳細介紹吧（點圖放大閱讀）▼▼▼

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1. 壯麗冰瀑震撼人心「奧入瀨溪流」（青森）

位在青森縣十和田市的「奧入瀨溪流（奥入瀬渓流）」，全長14公里，流經整片自然森林，共有大小14個緩急分明的瀑布，水流方向錯綜複雜，每到冬季溪流沿岸的岩石與樹木覆上厚厚積雪，可媲美水墨畫的靜謐情懷，尤其是1月中旬～3月上旬出現的氷瀑，將瀑布凍成一根根的冰柱，有種像是時間停止了一樣的錯覺。

11月中旬～隔年2月因為固定行駛的巴士停駛的關係，想要參觀奥入瀬溪流的話，可以選擇搭乘從JR八戶車站出發的預約制巴士「冬季OIRASE號（冬のおいらせ号）」，加上健行步道在冬天也是不開放的，推薦大家改由國道沿岸眺望溪流，或是參加冰瀑觀賞行程，近距離欣賞冰瀑。

奧入瀨川

最近車站：七戶十和田 站 （東北新幹線 / 北海道新幹線）

聯絡電話：0176-74-1233



2. 鑽進暖爐桌船搖呀搖，雪中「猊鼻溪」（岩手）

岩手縣一關市的「猊鼻溪（猊鼻渓）」，從JR猊鼻溪車站走路過來只要約5分鐘，交通非常方便，矗立在砂鐵川（砂鉄川）兩岸、長2公里高100公尺的高聳懸崖，置身魄力十足的景色當中，看著船夫用1根竹竿巧妙操縱著整艘船，乘舟順流而下。

12月～隔年3月積了點雪之後，溪谷變成黑白兩色，冒著雪前進的是附有屋頂與暖爐桌的「暖爐桌船（こたつ舟）」登場，鑽進溫暖的船內，欣賞溪谷與白雪的優美演出。

聯絡電話：0191-47-2341（猊鼻觀光中心）

營業時間：8:30～15:00（隨著季節不同有所調整）

費用：乘船來回1,800日圓（成人）900日圓（兒童）

公休日：無（天氣不佳時可能停駛）



3. 蔚藍海岸與皚皚白雪強烈對比「淨土之濱」（岩手）

三陸海岸具代表性的觀光景點「淨土之濱（浄土ヶ浜）」，在JR宮古站搭乘岩手縣北巴士，前往奥淨土之濱車程約20分鐘左右，到「奥淨土之濱（奥浄土ヶ浜）」下車後即是「三陸復興國立公園（三陸復興国立公園）」，淨土之濱就在國立公園裡，有著坐落在藍色大海中尖尖的流紋岩，以及細緻無瑕的白色沙灘，據說在1680年左右，一位有名的僧侶形容這裡是「宛如極樂淨土（さながら極楽浄土のごとし）」（美的不像存在這個世界上的東西），亦是淨土之濱名字的由來。到了2月中旬，岸邊與海岸的岩石被白雪覆蓋，整個超有感覺。每年積雪量不同，想要捕捉夢幻雪景可事先洽詢，才不會白跑一趟唷。

淨土之濱（浄土ヶ浜）

地址：〒027-0001 岩手県宮古市日立浜町

連絡電話：0193-62-2111（宮古市產業振興部觀光課）



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4. 自然橡膠林與賞雪露天浴池「乳頭溫泉」（秋田）

「乳頭溫泉鄉（乳頭温泉郷）」指的是位在秋田縣仙北市乳頭山麓間、7個擁有獨自泉源的住宿設施的總稱，自JR田澤湖站轉搭羽後交通巴士乳頭線約50分鐘，進入被大片自然橡膠林包圍的溫泉郷，每個住宿旅館都有露天浴池，可以一邊泡澡放鬆一邊欣賞天然風光。

1月～隔年3月這段期間，溫泉鄉內的木造旅館被白雪深深覆蓋，泡進熱呼呼的溫泉裡眺望雪景，嘗試日雪見風呂，有別日常的難得體驗，冬季部分旅館暫停營業，預約時請多加確認。

乳頭溫泉

地址：〒014-1204 秋田県仙北市田沢湖田沢

連絡電話：0187-43-2111（仙北市田澤湖觀光情報中心「FOLAKE」）

營業時間：自由參觀※部分冬季休業



5. 懸垂溪谷的巨大冰柱「小安峽大冰柱」（秋田）

秋田縣湯澤市的小安溪谷，從JR奥羽本線湯澤站搭乘羽後交通巴士約50分鐘，於「河原湯」下車再稍微走一下，因皆瀬川急流削出的深V字山谷是這裡的最大賣點，加上天然溫泉、伴隨著轟音噴出的「小安峽大噴湯（小安峡大噴湯）」都很有名氣，到了2月上旬，大噴湯附近出現高達20公尺、寬80公尺的巨大冰柱群，多個冰柱連在一起的模樣，就像是用冰塊打造而成的大型藝術作品。

小安峽大冰柱（小安峡大つらら）

地址：〒012-0183 秋田県湯沢市皆瀬新処

連絡電話：0183-47-5080（湯澤市關光物產協會 皆瀬事務所）



6. 懷古溫泉街道盡享寒冬氛圍「銀山溫泉」（山形）

開湯以來擁有約500年歴史、位於山形縣尾花澤市的「銀山溫泉（銀山温泉）」，可在JR大石田站改搭路線巴士「銀山線」，車程約40分鐘，到終點站下車後再步行約5分鐘就能抵達溫泉街，以木造建築為主的旅館一字排開，日本特有的和洋折衷建築，散發濃濃的舊日式風情，最古老的旅館更是在1925年建造而成，觀光旺季落在1月～隔年3月，夜幕低垂後，溫暖的橘黃色燈光照點整座溫泉街，白雪飄飄，帶人進入另一個夢幻世界。

銀山溫泉

最近車站：大石田 站 （奧羽本線 / 山形新幹線）

聯絡電話：0237-28-3933



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7. 雪與冰的造形之美「藏王樹冰」（宮城・山形）

宮城縣與山形縣交界處的藏王連峰，是日本國內罕見賞樹冰的人氣景點，最佳觀光時期為12月～隔年3月，雪原上林立的大白時冷杉（Abies mariesii），冰與雪伴隨季風吹來，停留樹上積少成多，形成1棵1棵巨大樹冰，形狀千奇百怪，因此又被叫做「冰雪怪獸（スノーモンスター）」。

想要欣賞藏王樹冰首推藏王溫泉內的「藏王纜車（蔵王ロープウェイ）」，2021年12月25日（六）〜2022年2月28日（一）會有樹冰點燈活動，晚上也照常營業，從JR山形站過來的話，搭乘山交巴士40分鐘，就能到達前往山頂的纜車起站「山麓站」。

聯絡電話：023-694-9518（藏王纜車）

纜車營業時間：8:30～17:00（時間可能有所變更）、樹冰點燈2021年12月25日（六）〜2022年2月28日（一）17:00〜21:00（最後搭乘時間19:50）

纜車搭乘費用（來回）：樹冰高原站成人1,500日圓、兒童800日圓、樹冰點燈期間成人3,000日圓、兒童1,500日圓

公休日：無（視天氣狀況可能暫停行駛）、樹冰點燈期間不定期休（活動詳細資訊請上官網確認）



8. 古民房「大內宿」白雪絕景（福島）

「大內宿」作為旅途與運送的據點，在江戶時代（1600年～1867年）是極為繁榮的驛站，主要街道的兩側有約30家蓋有茅草屋頂的飲食店與土產店，置身日本古代街道，別有一番滋味，是日本屈指可數的觀光勝地，位置在福島縣雪量豐富的奥會津內，12月下旬～隔年3月上旬街上轉成白茫茫一片。

茅草屋頂覆蓋白雪，是不是真的很有江戶時代的感覺，2月的第2個星期六・日還會有用雪做成的燈籠「大內宿冬季祭典（大内宿冬まつり）」登場，每年都吸引了大批遊客到訪，冬季期間因巴士停駛，可在會津鐵道湯野上溫泉站搭計程車，車程約10分鐘。

大內宿

地址：〒969-5207 福島県南会津郡下郷町大字大内山本

連絡電話：0241-68-3611（大內宿觀光協會）



9. 「鶴之城」冬季日本傳統庭園（福島）

前往福島縣會津若松市的「鶴之城」（又名會津若松城），搭JR會津若松站市區周遊觀光巴士「HAIKARA SAN（ハイカラさん）」約20分鐘，純白城牆與「紅瓦屋頂」的設計，讓人留下深刻印象，2020年現在在天守閣裡展示了1868年左右的鶴之城内部介紹，以及會津的歴史、歴代城主資料等，在12月下旬～隔年3月上旬城郭與周邊的庭園多了白雪點綴，格外迷人，為了不讓園内種植的松樹因為厚重積雪而受損，進入冬季能見到松樹1棵1棵綁上雪吊，只有冬天才有機會見到的雅致景色。

鶴之城（會津若松城）（鶴ヶ城）

地址：〒965-0873 福島県会津若松市追手町1-1

聯絡電話：0242-27-4005

營業時間：8:30～17:00

費用：入場410日圓

公休日：無



10. 山中古寺一片雪白「山寺」（山形）

「寶珠山 立石寺（宝珠山 立石寺）」又被暱稱為「山寺」，JR山寺站下車步行約5分鐘的位置，西元860年由開山始祖慈覺大師創建後，多個佛堂散布群山各處，爬上1015階的石梯，到山頂付近遠望腳下的可愛村落風景。

冬季最佳觀光時期為12月下旬～隔年3月上旬，山寺的山林與廳堂、岩壁覆上白雪形成黑白交錯景象，猶如山水字畫一般，寺廟佛堂冬天雖不對外開放，遊客們還是能踏上雪白的參道，感受冬天的寧靜氛圍。

立石寺

最近車站：山寺 站 （仙山線）徒步5分

聯絡電話：023-695-2843



群山溪流、海岸、溫泉等等10個必訪景點都超迷人，可依照個人喜好選擇，屬於日本冬季的雪景與美景，等不及想快來東北走一趟呢！

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