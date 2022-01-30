日本傳統賀年菜御節料理　五萬米冇米但含義深　這個外國人都愛食

隨著社會的繁榮與進步，總是在過年時祈求富貴及平安的亞洲社會，漸漸習慣在過年時要吃一桌好菜，許多人不暸解這種習慣，也不去思考年菜的真正涵義為何。在香港，過年時一定要有魚料理，才能年年有餘；一定要吃年糕，才能步步高升；當然，還有各式各樣的年菜料理，這些料理都包含著一個國家的文化及風俗。



那麼，在日本，又有哪些料理是過年時一定要吃的，這些料理又有什麼含義呢？最近也年關將近，就不妨來認識一下吧！

點圖看看日本人過年時的必吃美食（點圖放大閱讀）👇👇👇

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数の子

子孫繁榮之意。数の子是鯡魚的卵，吃的感受類似三文魚子的感覺，能明顯地感受到魚卵在口中一顆顆爆開的口感，逼啵逼啵的。日本人通常會將其與海帶及鰹魚煮出的湯汁，加上薄鹽醬油、清酒及味醂醃漬過後成為一道料理。

黑豆

意思是健康地勞動及工作直至曬黑的有如黑豆的樣貌。黑豆的料理方式較為簡單，將其與大量砂糖及少許醬油熬煮，即可食用。日本人推薦使用丹波產出的黑豆，不僅外型大顆豐滿，也較能做出綿密的口感。

ごまめ（五萬米）

雖然叫做米，卻看不到米，很有意思的一道年菜。五萬米又叫五真米，有祈求五穀豐饒的意涵。以沙丁魚乾為主，料理方法則可能與每戶的傳統及習慣不一樣。將沙丁魚乾與核桃製成料理，上桌時撒上些許白芝麻即完成。

きんとん（金團）

因漢字帶有「金」，所以象徵財寶富貴。這是一道栗子及紅薯泥結合的美味年菜料理，我想應該是不管哪一國人都能接受的日本口味年菜。將紅薯製成泥後，輕柔包覆住與砂糖或蜂蜜一同熬煮的栗子，甜滋滋的吃下肚後，也一同祈求著錢財滾滾來吧！

昆布卷

有一說法是外型有如書畫卷軸，有尊重學識、發展才能之意。另一說法為因日語諧音關係，有吉祥快樂的意涵。可以將昆布裹起不同類的魚肉，用干瓢捲起後烹煮；也可以什麼都不包，直接捲起來煮，就像便利店常常吃到的一樣。

認識了這麼多日本傳統年菜，有沒有哪幾道菜是你過去曾經吃過，又或者是看過之後很想嘗試幾口的呢？很快就要過年了，不妨留意一下日系百貨有沒有在販售吧！

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