最新5大日本人氣餐廳　濃厚抹茶布甸苦甜交錯　50cm長壽司啱打卡

日本有許多好店，而春暖花開的時節正是出門探訪美食的好季節，這次我們也蒐集了最近twitter擁有超高人氣與討論度的5家話題美食店和大家一起分享，如果你也在日本的話不妨可以抽空去吃吃看～



現在就讓我們一起來看看最新的日本話題好店推薦吧！

點圖看看5間日本話題好店的美食，丼飯、壽司、甜點、飲品應有盡有👇👇👇

+ 17

1. うのまち珈琲店

首先是最近在推特上爆紅的「うのまち珈琲店」，這是一家在岡山、奈良、東京都有展店的書本咖啡廳，其中最有名的餐點就是草莓聖代，不只有著飽滿鮮嫩的超大顆草莓，加上超級罪惡的奶油與焦糖布丁，最底下還有新鮮水果所做成的冰糕（雪寶），放入具設計感的透明玻璃杯後，看起來就像是藝術品般，因此引起了超高的討論。

除了草莓聖代之外，冰淇淋蘇打水也是這家店的人氣必點飲料喔！

相關資訊：

■ 名稱：うのまち珈琲店

■ 地址：東京都渋谷区宇田川町 21-1 西武渋谷店 A館 B2F カジュアルレストラン街 セタンジュ(澀谷店)



2. 銀座芋山

繼上次的紅薯甜點，這間「銀座芋山」同樣也是以紅薯為主的店家，而他們最近的話題餐點則是「生絞り芋モンブラン」（芋頭蒙布朗），將熟成一個月以上的「旭甘十郎紅はるか」以及石川縣產的「五郎島金時」烘烤過後，放上細膩的奶油絲狀蛋糕，整體吃起來軟甜又綿密，絕對是喜愛番薯的人不能錯過的甜點！

銀座芋山堅持「生絞り芋モンブラン」都要在下單後才能馬上現做，所以無論是外觀或是口感絕對都是有品質保證的！

相關資訊：

■ 名稱：銀座 芋山（さつまいも/スイーツ）

■ 地址：東京都中央区銀座5丁目9－19 MCビル1階

■ 營業時間：11：00～19：00（一～日）



3. FEBRUARY KITCHEN

接著同樣是位於東京的話題店家「FEBRUARY KITCHEN」，這是一家複合式咖啡廳，提供輕食、甜點、飲料等服務，而在最近爆紅的則是三月初抹茶季中，超浮誇的「濃厚抹茶布丁」。

在抹茶布丁上疊上超大球的抹茶冰淇淋，光是視覺感就覺得超「贅沢」，但不光是這樣，店家還會提供一小壺黑蜂蜜，讓你自己淋上布丁，不只可以吃到苦甜交錯的豐富滋味，更是インスタ映え必拍。

相關資訊：

■ 名稱：FEBRUARY KITCHEN

■ 地址：東京都台東区浅草2-29-6 天野ビル１階

■ 營業時間：11:30 - 18:00



【同場加映】夜生活不只飲酒！盤點日本有趣酒吧 看企鵝賞銀河仲有偵探體驗👇👇👇

+ 33

4. サーモンパンチ

你一定吃過雞肉親子丼，但你吃過三文魚親子丼嗎？這家最近在推特上大紅的話題店家，正是因為「炙り漬けサーモンとイクラのたまごかけご飯」而引起近萬人按讚，顧名思義這就是一道同時有炙燒鮭魚、鮭魚卵以及雞蛋的澎湃丼飯，無論是外觀或是內容物都讓人感覺超滿足啊！

除了超豐盛的三文魚餐點之外，店內的裝潢和飲料也都有可愛的標語，非常的有趣，如果你也是愛三文魚的人不妨可以走訪一探喔！

相關資訊：

■ 名稱：サーモンパンチ(渋谷店)

■ 地址：渋谷区道玄坂2-25-6 ホリウチビル B1F



5. UMIラボ

最後一家也是本篇的壓軸重點，就是在推特上爆紅的人氣店家「UMIラボ」，因為他們推出了超豐盛又厲害的50公分壽司「ロング寿司」，可以從三文魚、牛油果蝦、櫻花蝦、生魩仔魚、生拌馬肉、牡蠣壽司、海膽壽司、螃蟹中挑選4種來做組合，真的可以說是海底游的、陸地上跑的通通都有，超級豪邁！

相關資訊：

■ 名稱：UMIラボ千葉駅前店

■ 地址：千葉県千葉市中央区登戸１-13-22シティファイブビルA棟105号



看完以上的日本話題好店推薦，你最想去吃看看的是哪一間呢？這次介紹的無論是丼飯、壽司、甜點都充滿了全新的創意與巧思，也都帶給了饕客們身心靈上的大滿足，等有機會到日本旅遊的時候，別忘了去吃吃看喔！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】