內地八大最貴酒店值唔值？房內賞鯊一晚11萬　四合院古宅全年訂滿

撰文：外灘
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近幾年，新開了不少小而美的精品酒店，每晚過萬的價格還訂不到，到底是什麼給了這些酒店勇氣？

有人把房價拿來當談資，也有人吐槽貴的離譜、服務一塌糊塗。住酒店是很主觀的事兒，需求不同評價自然也不相同。房價從來都不是衡量酒店好壞的標準，但頂著當地「最貴」的稱號，匹配的一系列設施一定要過關。

MISS發現，不論是北京、上海，還是酒店品牌新寵杭州、三亞，那些號稱全城「最貴」的酒店氣質完全不同。有些七年磨一劍鑄就城中心地段的奢華酒店天花板；有些藏在老北京胡同一磚一瓦講述時光故事；還有些貴的沒道理，至今我也沒搞懂原因。

我們一起看看這些在話題風口浪尖上的最貴酒店吧。（點圖放大看看▼▼▼）

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上海：寶格麗＆安縵

上海擁有全國最多的奢華酒店，麗思卡爾頓（Ritz-Carlton）、瑞吉（ St. Regis ）、柏悅（Park Hyatt ）、君悅（Grand Hyatt）、華爾道夫（Waldorf Astoria）……爭相綻放，都擁有大批擁簇者。其中，寶格麗（Bulgari）和安縵（Aman）無疑是話題度最高的兩間酒店。一個重塑外灘時髦地標，另一個在上海郊區打造百畝香樟林，隱於其中。

上海寶格麗酒店——過萬套房常年滿

歷時七年打造的上海寶格麗酒店（Bulgari Hotel Shanghai），重塑了外灘時髦新地標。24小時享用早餐以及管家服務、可以在客房中挑選喜愛的珠寶首飾以及國內首家寶格麗巧克力店……過萬的套房常年滿房，開業三年的寶格麗仍是城中炙手可熱的話題製造者。

上海寶格麗酒店矗立在蘇州河畔，這裡曾是上海總商會，建築師根據歷史圖注與照片對大樓進行復原修繕。又在旁邊新建了一棟48層大樓，一新一舊組成了寶格麗大樓。酒店位於大樓頂部八層，餘下則是寶格麗公寓。

寶格麗經典元素八角星屏圖案，與熟悉的手工吹塑吊燈點綴其中。沒有昂貴的材料堆砌，卻能在看似隨意擺放的躺椅上靜靜欣賞蘇州河城景。

不浮於表面的奢華，讓空間回歸到溫暖和舒適正是寶格麗成為奢牌天花板的原因。

養雲安縵——被賦予傳奇故事的房子

養雲安縵（Amanyangyun）的傳奇故事和設計大神Kerry Hill親自操刀，從建造起就備受關注。駕車1小時，逃離喧鬧都市在閔行馬橋一塊僻靜的區域，開啟避世之旅。

養雲安縵的故事要從拯救明清古宅和香樟樹說起。江西撫州修建水庫，周邊老宅民居和大量香樟樹面臨被淹的困境。為了避免文化遺跡沉積水底，開啟了一場老宅、古樹的遷徙之旅。如今，數十棟明清古宅經過工匠之手按照榫卯結構重新拼成，精心重建。

操刀重建改造的設計師Kerry Hill是安縵的御用設計師，在養雲安縵，他依然將拿手的光影變幻使用的出神入化。陽光透過花格窗、木柵，光影舞動，周圍的一切都活起來了。

目前，酒店最貴房型是老宅改造的四臥居室，每晚人民幣8.5萬++。基礎房型也要每晚人民幣5000元起步。別墅面積800-1000平方米，因為是完全復原，古宅內部保留了中國傳統院落，每個房間都有屬於它自然連接的走道，可以自由穿梭其中。公共休息空間寬敞，十餘人用餐絕對沒問題。

果然，珍貴且不可複制的房子能成為永恆的經典。

三亞：嘉佩樂＆亞特蘭蒂斯

疫情之下，三亞可以說是國內最熱門的旅遊城市，氣候宜人、遍地美味，尤其是到了寒冷的冬天，大家總想飛去三亞來個海島遊。所以度假感成為了三亞酒店最重要的因素。

海南土福灣嘉佩樂度假酒店——兩大頂級設計大師聯手打造

海南土福灣嘉佩樂度假酒店（Capella Tufu Bay）就是其中翹楚，由兩位世界頂級建築設計大師Jean-Michel Gathy和Bill Bensley聯袂呈現的佳作將度假氣息打造到極致。大堂入口天圓地方的觀星池，裝進了宇宙蒼穹；與沙灘、大海為鄰的The Dempsey池畔餐廳別具異域風情；走在酒店中，隨時都能撞見大海……

最重要的是，客房面積88平方米起，這在度假酒店遍地的三亞來說仍然名列前茅，如果再搭配上無敵海景，儼然就是一個避世居所。酒店還有四家別具一格的餐廳、酒吧和酒廊，可以盡情品嚐世界風味。大師設計、舒適居停、誘人美味都是嘉佩樂得以以人民幣4000元每晚起的價格佔據當地酒店最貴榜的原因。

亞特蘭蒂斯——10萬+房內看魚兒環繞

當然，要是說到三亞最貴，肯定繞不開亞特蘭蒂斯（Atlantis）。這個主打一站式娛樂休閒的綜合旅遊度假目的地，一向是親子度假的首選。 34條滑道、86000尾海洋生物，它有的是海洋館和水上樂園的實力。

而它每晚高達人民幣108888元的波塞冬水底套房更是其中極致的享受。五彩繽紛的魚群環遊於床邊、邊泡澡邊看鯊魚，都是童話裡才有的故事。高昂的價格讓住進這個房間已經不僅僅是享受這麼簡單，更是一種身份和財力的象徵。

【同場加映】最奇葩不單止中國套娃酒店　盤點世界各地「挑戰極限」的酒店設計（點圖放大預覽）▼▼▼

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北京：華爾道夫

在北京，住一次四合院才不虛此行。而既保留了四合院特徵又融合適合現代人的生活方式的奢華酒店，已成為追捧的對象。

北京華爾道夫酒店四合院——搶不到的5間四合院胡同

坐落在王府井金魚胡同的北京華爾道夫酒店（Waldorf Astoria Beijing）由主樓和四合院兩棟建築組成。主樓是新打造的，全銅材質，耀眼奪目。而比主樓晚了八個月開業的四合院，保留了傳統四合院的特點，朱紅為主色調，大門置於正中，東西兩院則為睡房。它曾是李鴻章故居舊址，僅提供5間套房。

歷史上，四合院的東牆外是清代名官那桐的官邸名廳「那家花園」，那桐曾在此宴請中華民國首任總統、國父孫中山先生。如今，這裡被Yabu Pushelberg改造成4間胡同套房，從朝著正南開啟的大門走進去，只見筒瓦屋面、鮮亮油飾，彷彿進入一位王侯將相的宅邸。四合院西院是由一套566平方米的獨立院落構成，自帶獨立花園庭院，地下設有私人泳池以及桑拿區域，隨時可以放鬆身心。

莫干山：裸心堡

《紐約時報》曾評選莫干山為全球最值得去的45個旅行目的地之一，對於江浙滬周邊的人來說，早已把莫干山當成周末度假的首選。帶動了整個莫干山的民宿和度假新浪潮的是裸心，至今，有人願意為了它的一張床，提前2個月規劃行程。

裸心堡——5000元住進真古堡

葉凱欣和高天成是第一批來莫干山開酒店的人，也許你對他們的名字很陌生，但提起裸心堡無人不知。

裸心堡矗立在海拔800米的莫干之巔——莫干山一號，不少人慕名而來，想來驗證在沒有富麗堂皇的水晶大吊燈，沒有各種奢華家具擺設的酒店，憑什麼能成為莫干山之最。

裸心堡度假村共有95間客房，但在真古堡的客房只有十間。每間客房風格各不相同，有王室、幫主、花旦、秘室和癮室五種主題，均來自莫干山歷史故事。有的房間裡放著腳鍊、鐐銬……設計十分大膽、前衛，吸引了很多人紛紛前來打卡、拍照。

除了極緻美景，裸心堡背後還有一個動人的故事。城堡的主人是蘇格蘭傳教士梅藤更醫生，他在中國待了45年，一來莫干山就愛上這裡。他在這裡建了一個避暑城堡，同時作為醫療中心為當地村民治病。葉凱欣接手時，古堡已經被廢棄，她花了4年時間改造設計。儘管外界對裸心堡的評價褒貶不一，但毋庸置疑它已經成為莫干山的象徵。

杭州：秋水山莊&Vallie

說到杭州，很多人腦海中浮現出來的第一句詩必定是「欲把西湖比西子，淡妝濃抹總相宜」。 MISS去過杭州不下十次，確如詩中描寫的有這樣朦朧、精緻、毓秀的氣質。

「一方水土養一方酒店」，這可能也導致了杭州酒店市場中精品酒店佔了很大比例的格局。有一個小小的數據或許可以側面印證一下，SLH（全球頂級小型酒店聯盟）在大中華區擁有的酒店之中，杭州的數量最多，達四家。雖然也有四季、香格里拉、凱賓斯基等品牌坐鎮，但登頂最貴的還是精品酒店——杭州秋水山莊和杭州Vallie酒店。

秋水山莊——房間少就漲價

秋水山莊，2021年6月開業時直接奪得杭州最貴。 MISS曾在8月入住，當時的價格還是八千左右，現在某網路旅行社平台上已經直沖一萬三每晚。這火箭般的漲速，確實有些令人驚訝了。

不可否認的是，秋水山莊的確有自己的獨特性在——百年歷史建築，是申報創始人史量才故居；距離西湖五步；僅十二間房，直面西湖，每間都訴說一個不同的民國名人的故事。位置、文化、建築、故事，都有了，開出高價並不意外，但高達上萬的價格呢？許多人給MISS留言，「不值」。

同樣是在西湖邊，住一晚秋水山莊，可以住四晚西子湖四季、十晚西湖國賓館，論服務、菜品、居住舒適度，孰高孰低還真不一定。不過秋水山莊裏，照樣有人包了常租房。

杭州Vallie酒店——當地網紅加入SLH

另一家杭州Vallie酒店也是出了名的貴，它與杭州另一網紅SHARQUE鯊魚酒店師出同門。位於虎跑泉邊，僅有8間房。最小的園景房50平方米，住一晚人民幣5600元。

其實早在2019年它剛開業時MISS就關注到了，印象裏當時的房價約人民幣5000元起，和現在相差無幾。主打的300平方米的別墅房型，一間臥室的配置，一晚人民幣36000元。這價格，有些意外了。

開業至今，這間酒店在某網路旅行社平台上共有88條評價，綜合4.9分（滿分5分），評價裡不少住客都表示「環境優美、服務周到、有泡池」，也有住客說，「房間缺乏功能性分區、餐廳氛圍感勝過味道」。

反正總有人認為貴的酒店有它的道理，也有人覺得「沒道理」。

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