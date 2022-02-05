泰國炸物小食5大推介　炸香蕉香甜　炸光頭又甜又鹹究竟係咩嚟？

泰國美食何其多，不僅有各式各樣的新鮮水果、道地麵食，這裡的炸物小吃也是不容錯過的。炸香蕉、紅薯球、芝麻球等泰國炸物小吃，在泰國街頭都是非常常見的。



泰國炸物用料實在，裡面滿滿都是餡料，然後以油炸的方式將食物的香氣提煉到最大，整個街巷都彌漫著炸物的味道。接下來，就跟著VISION THAI 看見泰國一起了解下這5種必吃的泰國炸物小吃吧，沒吃過的建議下次來要通通吃一遍哦。

泰式炸雞以外，炸香蕉、炸光頭，有無試過？點圖認識5種泰國必吃的炸物小吃👇👇👇

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泰國炸物小吃1：炸光頭

泰國古早味小吃「炸光頭」，口感類似炸熱狗，但又有點不一樣，厚實面皮，炸到金黃起鍋，內餡包裹著一圈糖漿與火腿，甜鹹混合出獨特的美味，一串只要10泰銖。

泰國炸物小吃2：炸香蕉

炸香蕉在泰國街頭很常見，一般是用種類較短小的香蕉放入油炸鍋中，炸至焦黑表面即可，吃起來是又香又甜啊。

泰國炸物小吃3：泰式炸雞

平凡的炸雞，以炸得酥脆卻不油膩的外皮和鮮嫩多汁的肉質聞名，佐上秘製甜醬和辣醬，非常下飯，再搭配上店家熬煮的清湯，增添清爽口感。

泰國炸物小吃4：紅薯球

圓滾滾的形狀，紫色的球體，酥糯Q彈的口感，吃上一口現炸的紅薯球，又甜又香，如果再配上一杯紅茶，實在是美味到極致的體驗。

泰國炸物小吃5：芝麻球

球狀的炸物小吃，表層沾著密密的芝麻，餡料滿滿都是奶酥，咬上一口，奶香味橫溢而出，作為一個吃貨，簡直太幸福了。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】