隨時隨地即食和牛、鱈場蟹腳、熊肉？盤點日本9款出人意表的罐頭

防疫在家期間，除了準備好足夠的口罩和酒精之外，糧食也是非常重要的！



小編今天來介紹日本罐頭，就算宅在家也能吃到美味的日本食物！

點圖看看日本推出了哪些讓人意想不到的罐頭👇👇👇

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Nobels Food 十勝和牛肉罐頭

北海道出產的十勝牛是知名的和牛來源之一，品種為黑毛和牛，Nobels Food採用十勝牛脖子的部分製作成罐頭產品，並且只加入鹽巴調味，肉質相當多汁美味。此外，Nobels Food在包裝設計上也十分用心，黑白配色的簡約包裝相當有設計感，是一個送禮自用兩相宜的罐頭選擇，讓大家輕鬆就能吃到豪華的日本和牛。

mr.kanso 玉子燒罐頭

玉子燒一直是深受大人小孩喜愛的日本食物，但想要自己在家煎出美味的玉子燒，難度可是不容小覷。好在mr.kanso推出了世界上第一個京都高湯玉子燒罐頭，並且與知名老字號「吉田喜」合作，使用在地雞蛋與柴魚昆布高湯，在家打開罐頭品嘗就彷彿置身京都，完美還原正宗的玉子燒風味。

竹中罐頭 天之橋立 煙燻油浸蠔/帆立貝罐頭

由竹中缶詰所生產的罐頭包裝超有設計感，並且出產了各種海鮮罐頭，根本是意圖讓人直接全部包下，不過考慮到錢包裡的額度，小編還是來推薦其中最值得購入的兩種罐頭，分別是蠔及帆立貝，如果要選擇的話一定要挑這兩款啊！只用當季的新鮮蠔和帆立貝，每一顆都是精挑細選剛好入口的大小，並且採用煙燻的手法讓美味更上一層樓，光看照片就讓人口水直流啊！

北海道熊肉野味咖哩罐頭

這輩子沒吃過熊肉的你，可以考慮購入這個熊肉罐頭嘗試看看，連蔡阿嘎都說讚的熊肉野味咖哩罐頭非常值得一試。加入濃郁的咖哩調味，讓熊肉吃起來沒有腥味，不過口感比較韌，咬起來近似於牛肉乾。微波加熱後，肉質會較為軟嫩，推薦大家可以加熱食用！

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四萬十鰻魚罐頭

每次去日本都一定要來上一碗鰻魚飯，在香港吃不到怎麼辦！當然是直接購入日本鰻魚罐頭，自己搭配白飯就能還原出日本美味的鰻魚飯啦。來自四萬十川的鰻魚可說是品質非常優等，就算製成罐頭也不失風味，有別於台灣的紅燒鰻罐頭，是肉質相當軟嫩的方形鰻魚塊，搭配罐頭內的鰻魚醬汁，真的超級下飯！

波隆那丹麥麵包罐頭

別驚訝！日本人就是連麵包都能塞進罐頭，成為防疫防災的最佳夥伴，只要打開罐頭就能吃到麵包，迅速補充熱量，真的是相當便利，甚至登山露營也非常適合。選用丹麥麵包製成的罐頭較易保留其香氣及濕潤感，出乎意料地好吃！

天狗罐頭 關東煮罐頭

關東煮罐頭發源自秋葉原的販賣機，內附有竹籤叉著蒟蒻，吃完之後可以順勢作為餐具享用其他料理。罐頭內有著飽滿的湯汁，加上長時間的浸泡，使得關東煮更加入味，完全不輸便利店販售的關東煮。採用易拉罐的設計非常貼心，輕輕鬆鬆就能開罐品嚐囉 ！

罐極水煮鱈場蟹蟹腳

堪稱人間美味的鱈場蟹推出了罐頭根本可以說是罐頭界的LV啊。因為鱈場蟹屬於相當高級的食材，加上須人工挑出肥美的完整蟹腳肉，做成罐頭後小小一罐的價格居然要約七百港元！不過小編真的蠻推薦大家嘗試一次，不僅是因為現在防疫在家方便食用之外，更重要的是不用自己親手剝蟹殼啊，就算手拙也能品嚐到蟹肉的美味。

草莓煮海膽鮑魚日式清湯

聽到草莓煮可不要以為是一道草莓料理哦！草莓煮指的是將海膽與鮑魚加入清湯熬煮而成的料理，只用鹽巴和顏色清淡的醬油調味，是青森縣非常知名的特色料理。而如今就算沒實際去過青森縣，也能藉由這一小罐罐頭品嘗到青森在地美食囉！

看完以上這些日本罐頭介紹，有沒有對這些食品大開眼界？原來這些美味的料理都能製成罐頭，就算宅在家也不用擔心吃不到日本美食，而且現在日本代購超方便，網路下單就能直接送到家裡，不用出國就能補貨啦！小編強烈推薦大家可以嘗試看看這些大家激推的日本罐頭，為防疫防災的生活增添些美味的料理～

同場加映：原來日本牙醫診所，比便利店還要多，然後想必你會問：「為甚麼呢？」👇👇👇來看看日本16個趣味冷知識吧👇👇👇

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同場加映：日本咖啡師嚴選必飲Top 5

睇完波第二朝怕沒有精神？沖泡一杯香濃又提神的咖啡應該可以助你度過漫長的工作天。早前，日本MBS電視台節目《サタデープラス》在市面上隨機選出15款人氣品牌推出的掛耳包咖啡，包括UCC、京都小川咖啡、無印良品、AGF Blendy等，邀請曾榮獲日本咖啡師大賽「Japan Barista Championship」冠軍的岡田章宏先生，選出2021年最強掛耳包咖啡TOP 5！今次會根據每款咖啡的性價比、沖泡方便度、香氣、味道及與牛奶的配合度進行實試評分，即睇哪一款CP值最高、哪一款味道最好？👇👇👇

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綜合5項評分標準後，即睇獲得最高分的掛耳包咖啡推介TOP 5！全文：掛耳包咖啡｜日本咖啡師嚴選必飲Top 5 UCC有款排第3 香港買到

同場加映：日本節目評測醬油即食麵Top 5 出前一丁不上榜！

節目早前亦實試市面上15款醬油味即食麵，包括日清拉王、東洋水產正麵、出前一丁、札幌一番等為人熟悉的品牌，究竟哪款可以成為最強NＯ.1？👇👇👇在揭曉TOP 5之前，先來看看哪款湯底最好飲、麵條最彈牙！👇👇👇

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🍜按全文睇醬油味即食麵最強TOP 5：日本節目評測醬油即食麵Top 5 出前一丁不上榜 冠軍湯底超濃郁

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文︰【日本罐頭特輯】和牛、鱈場蟹、玉子燒通通拿來做罐頭！】