食評網評分可信嗎？日本連鎖燒肉店告Tabelog獲判賠3800萬日圓

日本美食評價網TABELOG向來以店家情報齊全聞名，無論在日本人或觀光客之間都有很大的人氣，日前卻遭連鎖燒肉店「韓流村」以不當降低評分為由控告並求償，判決結果出爐裁定須賠償店家3800萬日幣。



為何美食網站的評分需要為店家的營業額下滑負責呢？今天就讓我們來看看這起引發日本網友熱議的新聞。

美食評價網TABELOG改變評分規則引發導火線

TABELOG有著82萬件以上的登錄店家數與8,763萬人以上的月使用人數，是日本最大的美食評價網站。根據TABELOG官方網站的說明，滿分五星的評價是使用網站自有的一套演算法來計算：

TABELOG會先參考使用者在各美食類別的投稿數算出其「影響度」，再加權到店家評分上。



雖然官網上有說明哪些指標會影響加權，但並沒有公開具體的演算法公式。而雖然是否付費給TABELOG的公司不會影響評分加權，卻會影響使用者搜尋時的優先顯示順位。

日本知名連鎖燒肉店韓流村則主張，TABELOG在2019年5月更新演算法後，所有連鎖店的得分都被同步往下修正，導致韓流村業績大受影響。韓流村認為，TABELOG是為了逼連鎖店使用其付費服務才做了不利於連鎖店的演算法更新，以TABELOG違反競爭法中有關差別待遇與濫用優勢地位的條文為由控告TABELOG，向其求償21家店舖的營業損失共6億4000萬。

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美食網站需要對業績下滑負責？日本法院實錘TABELOG必須賠償3800萬日幣

線上網站的演算法有義務要對使用者公開透明嗎？根據6月16日出爐的判決結果，日本法院裁定TABELOG對餐飲店經營確實有著莫大的影響力，可能使餐飲店方在交易時不得不接受不利的合約條件，符合「優勢地位」的要件。在此前提下，變更演算法一事確實符合濫用優勢地位的條文，因此判決TABELOG違反競爭法，需賠償韓流村3800萬日幣。

韓流村雖然也有提出讓TABELOG廢除評分系統的要求，但判決以「網站評分並非消費者唯一的參考指標」為由，並未准許。

公平交易委員會調查結果：31.5%店鋪對美食網站評分抱持疑問

美食網站真的應該為演算法所導致的商家損失負責嗎？關於這點，日本的公平交易委員會2020年3月公開的交易實態報告書中，店鋪方有31.5%對美食網站方保持不滿與疑問，「簽訂付費合約後，分數就提升到3.5分了」、「在完全沒有頭緒的狀況下，不知道為什麼分數下降了」諸如此類，有許多對網站表達不信任的意見。並有11.4%曾經被網站方片面更改過合約內容。

一名在德國工作的民眾表示，他每次收到日本手信時都很困擾，雖然是遠到而來送的禮物，但他卻無法由衷接受，並透露背後原因👇👇👇

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TABELOG不能自己改演算法？日本網民如何看

各大新聞網站刊載TABELOG的官司結果後，許多網友紛紛在推特上發表看法。

有網友認為，許多人應該都有訝異過TABELOG的分數與上頭的食記感想之間的落差。如果要經營管理消費者評價，應該排除誹謗與業務妨害以外的所有非客觀因素。也有網友認為，銷售額下降的原因根本不可能全出在TABELOG，TABELOG只是做為民間事業調整了他的演算法，照這個邏輯的話，google也有打星評分制度，難道每次變更刊登順序時都要被告一次嗎？

也有網友支持TABELOG現在的演算法，認為投稿數較少的評分本來就該使用較少的加權，以避免網軍刷評分的狀況。不少網友也提到希望這類網站能至少使用發票或實名認證，來增加可信度。

另有網友認為，TABELOG沒有提供店家拒絕刊載的選項。被人恣意評分牟利，甚至因為分數影響銷售額，確實會使店家非常頭痛。

也有店家表示：「我並不否定TABELOG存在的必要性，但至少希望能尊重店家不想被刊載的權利。TABELOG一直以來都無視我的刪除申請。」

食記網站是否需要負責？

在這個資訊爆炸的時代，大家在外出用餐，特別是出國觀光旅遊的時候，或多或少都會參考美食網站的評分與食記。美食網站的經營模式與演算法是否需要為店家的銷售額負責，大家心裡又有什麼樣的答案呢？

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】