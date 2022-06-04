日本熊本爆笑安全駕駛宣傳標語：「代替月亮懲罰不專心開車的你」
撰文：Japaholic
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不論是坐車或是開車，開上高速公路的時候總會看路上的電子看板顯示的各種路況，而日本熊本縣高速公路上的路況電子看板（電光掲示板）三不五時就會成為日本網友的熱門話題，充分將時事哏與宣導標語做結合，讓熊本縣的電子看板成為熊本名物之一，甚至NHK電視台還有來採訪熊本縣警察呢！
趕快來看看到底是什麼有趣的內容吧。
動畫、日劇、時事，有乜嘢爆紅就會成為標語內容？！睇睇日本熊本縣警察的創意▼▼▼
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美少女戰士
「邊開車邊滑手機，你已經在事故中」
「會代替月亮懲罰不專心開車的你喔」
逃避雖可恥但有用
「斑馬線前不停車，逃避可恥。」
「行人優先：想到就會心一笑的來源」
※致敬由新垣結衣及星野源演出的日劇《逃げるは恥だが役に立つ（直譯：逃避可恥但有用）》
鬼滅之刃
「酒駕是遭遇殘酷事故的自滅之刃」
「全集中 安全的呼吸 壹之型」
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M-1漫才大賽
「想想拿到駕照的初衷吧」
「安全又謹慎的開車不壞吧」
※日本搞笑團體「ぺこぱ」在M-1決賽時的名台詞。
寶可夢Pokémon（寵物小精靈）
「不專心GO很危險啦！！」
「邊看手機邊GO也很危險啦！！」
寶可夢手機遊戲APP「ポケモン GO／Pokemon GO」甫一上平台就搭上熱潮，並與熊本縣吉祥物熊本熊「くまモン／Kumamon」做諧音哏，可讓熊本縣民及鄉民直呼熊本縣警察的手腳也太快了吧！
絕妙的熊本名物交通標語
另外還有跟羽生結弦奪金牌、日劇半澤直樹、名人林修或搞笑團體等許多因應爆紅時事、名言做結合的宣導標語，熊本縣警察如此別出心裁的設計標語，讓用路人在往九州熊本地區開車時，都會特別注意標語有沒有新哏，提振精神外還能增加生活的趣味。如果有機會到熊本，可以留意看看熊本名物電子看板喔！
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