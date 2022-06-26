大坑好去處｜2日1夜行程　悠閒Cafe、特色文青店、流體畫工作坊

大坑位於天后和銅鑼灣之間，是一個在鬧市中自成一角的寧靜社區。也許對不少人來說是一個不太熟悉的名字，它沒有油尖旺一般繁華熱鬧，也不像中環金鐘一樣商業氣息濃厚。如果要形容這個社區，「設計感」和「生活品味」這兩個字就最好不過了。



由於這裡有不少由設計師及香港人駐紥的特色餐館、個性小店以及工作坊等，在高張品味的同時，也保留了獨特的地道風味。本文帶你一起悠閒地漫遊大坑，喝喝咖啡、逛逛小店，感受這個寧靜的小地方。

大坑有甚麼值得遊覽的地方？2日1夜行程攻略就在此！（點圖放大閱讀）▼▼▼

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一、大坑酒店

大坑酒店，全名為大坑小築服務式公寓酒店Little Tai Hang Hotel，位於大坑社區之中，地理位置方便優越。酒店的特色是把本地佳餚、優質住處、設計品牌共冶一爐。一方面提供優質的款待服務，予人親切的感覺，讓人樂而忘返；以設計為主導的主視覺，展現只此一家的個性與過人魅力，為住客帶來別具一格的住宿體驗，是體驗香港現代文化的最佳地點。

Corner House 和The Garden House都有提供海景單位，可於高層以最佳視野，欣賞維多利亞海港景緻；至於The Lane House，則可以近距離欣賞廣闊的公園和綠林，享受大片充滿活力的陽光。

大坑酒店 Little Tai Hang

地址：

(1) 香港銅鑼灣道 98 號 （The Corner House分店）

(2) 香港銅鑼灣蓮花宮西街11號（The Lane House分店）

(3) 香港銅鑼灣蓮花宮東街11號地下（The Garden House分店）



二、四葉空間Cafe

店名「四葉空間」的寓意是希望讓香港人能夠找到一個幸運與幸福的地方，享受閒適的時光。Café 的設計與裝潢以純白木系為主，設有落地玻璃，因此空間感十足。另外，這裡也是Pet Friendly 的動物友善餐廳，設有少量室外座位，讓客人可與毛孩一起好好享受明媚陽光。

大坑的飲食選擇一向比較多元化，配合不同群體的要求。因此，Café除了提供咖啡、主食漢堡、全日早餐、甜點等食物外，也提供生酮菜單，如慢煮雞扒配椰菜花、生酮早餐、慢煮雞及菠蘿等，照顧不同人士需要。吃過一個美味的午餐，配上一杯招牌的抹茶泡沫鮮奶或新鮮水果茶，便是一個完美的悠閒中午。

四葉空間Cafe

地址：大坑安庶庇街19號地舖

開放時間：周二至五09:00 – 18:00；周六至日08:00 – 18:00；周一休息

如何抵達：港鐵天后站B出口，步行約13分鐘



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三、The Shophouse

The Shophouse 大有來頭，原為一幢被列為三級歷史建築的戰前唐樓，之後被活化再用。地舖位置曾被粉飾成粉紅色，掩蓋了原有的「上海批盪」外牆，備受爭議。2020年由於The Shophouse的進駐，外牆得以重現原貌。

主要作藝文消閒用途，是一個多用途空間。建築物樓高五層，一樓是茶店；二樓是服飾店；三樓則是藝術展覽。既為藝文空間，又是Café 和商店。內裡裝潢如一個撲素簡約的藝術館般，除了可以品嚐咖啡、茶品之外，同時定期舉行不同展覽，搜羅世界各地的產品，展示由世界各地引入的藝術品。

The Shophouse

地址：大坑第二巷4號

營業時間：星期三至日12:00 – 20:00



四、復古髮型屋Allure Customised Hair

水泥灰牆，加上木製窗門。向街的窗台、天台和門前擺滿了花草植物，以及可愛的招牌和天使雕塑…… 讓這街道一隅的小店成為大坑人氣打卡點，吸引不少人拍照留念。光看 Allure Customised Hair 的外觀，也許你會以為他是一家書店、一間Café，或是一家選物店。但事實上，他可是名符其實的髮型屋！

懷舊復古的裝潢，與市面上常見的髮型屋大有不同。店主鍾情於音樂，店內擺放了一部鋼琴，據說店裏不時傳出琴聲。有幸的話可聽到理髮師演奏，有興趣一探究竟，就要來預約理髮了！

復古髮型屋Allure Customised Hair

地址：大坑書館街3號地舖

營業時間：星期一至日 11:00 – 20:30



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五、金社

「金社」是一間日式五金行，售賣復古有趣的工具零件。黑白插畫招牌，小窗木門，富有品味。空間雖小，卻包羅萬有。維修工具和雜物主要來自日本、歐美等地，大至工具箱、拉尺，小至螺絲、燈泡、打火機，甚至是紙巾架等雜物都應有盡有，既實用又美觀。即使是毫不起眼、容易被人忽略，但對生活有重要功能的物件，都能在這裡找到。

金社

地址：大坑浣紗街30號B

營業時間：星期二至日 13:00 – 17:00



六、圓作舍Art Circle Atelier 工作坊

大坑的圓作舍Art Circle Atelier 定時舉辦多款手作工作坊，包括蠟燭、擺盤等自製不同裝飾。近期人氣最高的可說是「鹿角蕨上板工作坊」以及「流體畫工作坊」。

「鹿角蕨上板工作坊」適合喜愛植物或植物製品的朋友，鹿角蕨是一種附生蕨類植物，型態獨特。主要選用的材料，是回收而來的樹幹表面第一片弧形切片，十分環保。工作坊亦會介紹鹿角蕨上板技巧、養護以及植料處理等知識，讓參加者製作獨一無二的綠色裝飾品同時，認識更多綠色知識。

至於「流體畫工作坊」則比畫畫簡單，只需要選擇喜歡的顏色配搭，然後把顏料倒進膠杯。接著，將畫板蓋在膠杯上，翻轉並慢慢拿起膠杯，倒出顏料並將畫板按順時針轉動，填滿空白地方即可。

圓作舍 Art Circle Atelier

地址：大坑新村街35號地下

營業時間：周二至四11:00 – 22:00；周六09:30 – 18:30；周日11:00 – 18:00；周一11:00 – 17:00；周五休息



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