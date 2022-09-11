日本最新罐裝甜品大進化　不再只是水果蛋糕　更有這款傳統美食

2021年，源於北海道的夜間新地專門店「Parfaiteria beL（パフェテリア ベル）」的老闆，為了滿足上班族們在下班後，結束晚餐或喝酒的行程，還能夠滿足想吃甜品的心，而開創了只在夜間營業的新地專門店。隨後在為了讓客人能24小時隨時買到Parfaiteria的新鮮蛋糕，進而推出了「罐裝蛋糕」，自此造成一片熱烈迴響。



也讓許多甜品店開始發想出各種罐裝甜品，本篇就為大家整理出精美的罐裝甜品特輯！

方便食用又可愛的罐裝甜品，你試過了嗎？👇👇👇

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1. Parfaiteria beL

要介紹罐裝甜品，當然就不得不先從引起熱潮與話題的「Parfaiteria beL（パフェテリア ベル）」開始。為了讓蛋糕的美麗即使裝在罐子裡也能傳達給消費者，Parfaiteria beL所推出的罐裝蛋糕第一大特點就是將新鮮製作的蛋糕，層層疊疊地裝在透明可見的罐子裡。讓蛋糕精心設計的豐富層次及華麗外觀能一目了然。

當然，為了當初可以24小時隨時購買的初衷，Parfaiteria beL的罐裝甜品是以自動販售機的形式販售。

目前，Parfaiteria beL除了在發源地北海道有設置自動販賣機外，在東京及大阪等也有設置販售點，下次去旅遊時不妨在夜晚回家前去買罐甜品好好享用一番吧！

2. NEKO NEKO

推出貓臉吐司而風靡日本及台灣的「NEKO NEKO吐司（ねこねこ食パン）」，由於旗下的商品越來越多元化，子品牌也越來越多，故整合為統一品牌「NEKO NEKO (ねこねこ)」。整合後的NEKO NEKO也一口氣推出多款新商品，其中就有將在2022年7月1日開始販售的甜品罐「NEKO NEKO UKI UKI甜品罐（ねこねこうきうきスイーツ缶）」。

以貓和爪子為主題的Q彈啫喱和五顏六色的水果，一起放在透明罐中，形成在視覺上既清涼又美味的甜品罐。第一波先推出了三種口味：草莓、芒果和奇異果，既好看又好吃，讓人非常想要來一罐。

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3. BLOOMY'S X Flory

BLOOMY'S是間販售花束的花店，後來也開設了附屬咖啡廳。隨著永生花及自動販賣機販售花束的盛行，也開立了「花的自動販賣機」。而這台設置於結婚會場外的花束自動販賣機，隨著罐裝甜品的盛行也讓結婚會場的廚師想到新商機。於是，這台由BLOOMY'S x Flory聯名推出的甜品罐自動販售機就誕生啦！第一波推出的是較大罐的水果蛋糕，帶著雲朵裝飾的透明易開罐裡，裝的是有著可口水果切面或美味鮮忌廉的蛋糕，讓人光看就食指大動。

自2022年的春季開始，隨著天氣逐漸炎熱，推出了全新版本的小甜品罐。採用較小的圓罐，即使是小胃女生也能輕鬆享用。除了保留有較為熱門的草莓蛋糕罐外，另外推出了橘、草莓與綜合水果的啫喱罐，整體更為清爽無負擔。天氣炎熱的飯後，來個清涼的啫喱甜品，讓人感到既滿足又不膩。所有的甜品罐都是由結婚會場的廚師每日新鮮製作限量販售，想前往購買一定要趁早。

4. 果朋 KAHOU

源於京都的品牌「果朋 KAHOU」是以水果結合日本的傳統甜品為發想，推出多款創新甜品，其中也包括了視覺上非常引人注目的甜品罐。「KARUFE（果ルフェ）」 是這款精美甜品罐的名稱，水果系列中有著混有新鮮水果的啫喱、奶酪及羊羹。而二款以焙茶及抹茶為發想的則是羊羹、奶酪及抹茶蕨餅加白玉或焙茶啫喱加白玉，最上方再點綴幾顆蜜黑豆，是將日式甜品與西式甜品完美結合的創新發想甜品。

罐裝甜品系列中非常特別的是將日式傳統糰子放入罐中的系列「KAHODANGO（果朋だんご ）」。將一隻一隻的可愛白色糰子放入罐中，加入特製的糰子醬後，最上層再舖上滿滿的黃豆粉，一串糰子拿起來時既已裹滿糰子醬同時醬上也會沾滿了黃豆粉，既方便攜帶也方便享用。

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這麼多的精緻甜品罐罐，你最喜歡哪一個呢？

Parfaiteria beL的老闆一開始也沒想到甜品罐會造成如此大的話題性，在造成風靡後，許多甜品店也開始爭相推出各種創意甜品罐，上面所介紹的哪一款最吸引你呢？下次到日本不妨也趕流行一下，買個罐罐來嚐鮮吧！

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