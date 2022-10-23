睇相頂旅行癮！盤點台灣10大IG攝影旅人　看完網友大讚：美到融化

在IG上，有一群致力拍出台灣之美的攝影師，看見他們的照片，你一定也會忍不住驚嘆：「這真的是我所知道的台灣嗎？」



今天，就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，欣賞深受網友喜愛的IG十大台灣風景攝影師作品吧！

來看看這10位台灣風景攝影師的作品！鏡頭下拍出的美麗寶島👇👇👇

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No.10 蓋文

追蹤人數：1.5萬

在蓋文的照片中，可以觀察到人身處大自然、建築中的空間互動，藍、黑、白為主的景緻裡，帶出清新脫俗的空曠感，一頁頁翻看下去非常療癒，此外精選限時動態有根據「北台灣」、「南台灣」、「離島」等區域分門別類，對於想要跟隨攝影師腳步走訪景點的遊客來說非常方便。

No.9 邱顯傑

追蹤人數：1.4萬

想知道淡水老街、花蓮七星潭這些大家耳熟能詳的區域，還有什麼新鮮玩樂視角嗎？看看邱顯傑的照片或許可以幫你找到靈感！在帳號上，可以看見似曾相識的打卡熱點，卻以神奇、秘境般的角度重現，看著主角在風景中行走、自由放鬆的模樣，真的讓人非常想馬上來場小旅行啊！

No.8 玉米▪︎旅行途中

追蹤人數：4.1萬

玉米在簡介中說自己是「一個喜歡貓咪的工程師」，因此精選限動有不少愛貓的日常分享，除此之外，喜歡旅行和大自然的他也常常透過鏡頭，紀錄下台灣獨有的景致，從雲海到大佛、城市夜景到大甲媽祖遶境，玉米拍下的不只是自然風景，還有台灣人生活的點滴足跡，讓日常以更美的形式留存。

相片真的很美，不要錯過👇👇👇

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No.7 阿樂YGT

追蹤人數：26.0萬

近期想出遊，卻缺乏發掘新玩法的動力嗎？來看看阿樂的帳號，一定能找到讓你驚豔的絕美景點，不論是風景、住宿、餐飲，在阿樂鏡頭繽紛的詮釋下，最大程度地展現出優勢，幾乎保證成為下一個打卡勝地，照片搭配實用的行程說明，讓網友直呼：「超推坑！」、「想馬上衝去玩！」

No.6 海星

追蹤人數：2.9萬

海星拍攝的照片，時常聚焦在人物融入大自然的模樣，從武陵農場落羽松下的閱讀，到見晴懷古步道漫步，令人深深共鳴於當下悠哉閒適的氛圍中，使網友紛紛留言：「帶上我！」、「讓人好想跟著衝一波」，如果是熱愛爬山運動的山友，一定也會著迷於海星分享的合歡山、太平山等登峰景致。

No.5 傑森／旅行履行中

追蹤人數：5.2萬

旅行不只是嘴巴說說而已，傑森帳號的簡介寫到，別光「把旅行計劃放在心中」，而應該不斷地履行，帶著這樣的理念，傑森詳細分享了在台灣各縣市的旅遊懶人包，例如「潮州這樣玩」、「藍眼淚怎麼拍」等等，相當實用，讓粉絲超愛標註朋友推坑：「下次一起去旅行，走！」

最受歡迎的四位旅人，風格各有特色👇👇👇

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No.4 Claire克萊兒

追蹤人數：2.1萬

戴著帽子，走訪台灣各個唯美的角落，克萊兒的帳號就像一位親近的朋友，緩緩訴說著旅途上發生的故事，在她的鏡頭下，三芝淺水灣、淡金公路都多添了幾分優雅舒適的氣息，開闊的視角，捕捉住如印象派油畫的美景，空靈的氛圍讓粉絲都發自內心感嘆：「真的好美」、「簡直就是仙境。」

No.3 莫莉攝影

追蹤人數：5.5萬

莫莉的帳號除了分享多采多姿的風景照，也會將旅途上的心得一併寫下紀錄，使觀者能更深入參與每張照片裡，那些可愛的小情境，照片中使人期待的另一大亮點，在於主角特別為背景挑選的服飾，將色彩搭配得十分融洽，整體更流露出童話故事一般的夢幻感，讓粉絲大愛！

No.2 Vivian米米恩

追蹤人數：6.9萬

誰說只有國外才有迷人絕景？打開米米恩的帳號，你肯定也會大聲驚嘆：「這是台灣嗎？」揉揉眼睛，看清楚照片介紹的地名：新竹香山沙丘、嘉義寒溪呢......嗯，確實是台灣，在米米恩堪稱教科書等級的構圖創意與調色下，台灣人熟悉的故鄉變得一點也不平凡，有粉絲大讚簡直是：「美到融化。」

No.1 Kai旅行風景攝影

追蹤人數：6.7萬

自我介紹是「台灣攝影旅人」的Kai，立志用風景攝影將台灣之美都紀錄下來，熱愛戶外活動的他，分享了不少台灣山岳美景，從合歡主峰上拍下的銀河，那簡直美得令人不由屏息，另外還有同樣厲害的瀑布系列，阿里磅、彩蝶瀑布以及龜吼海岸等水文，透過攝影家之手化身，成為相見恨晚的絕世奇景。

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(DailyView網路溫度計授權使用)

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年05月31日至2022年05月30日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣風景攝影師』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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