韓國自由行｜士多啤梨控必去論山草莓節　仲有草莓自助餐盡情品嚐

許多人前往韓國旅遊時，都喜歡趁機品嚐酸甜的「士多啤梨」。韓國觀光公社近期公佈6處值得推薦的「韓國草莓景點」，包括有韓國最大士多啤梨產地的草莓節、士多啤梨自助吃到飽、士多啤梨農場等不同項目，讓大家可以盡情品嚐韓國士多啤梨的滋味。



2023論山草莓節

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忠清南道論山是韓國最大的士多啤梨產地，每年也會舉辦盛大的草莓慶典。第25屆的論山草莓節，預計將於今年3月8日至3月12日期間登場，同時也是新冠肺炎後，睽違4年後再度舉行面對面的活動。現場將提供摘士多啤梨體驗、販售草莓、草莓甜點咖啡廳等活動，今年還有「直昇機搭乘體驗」。

首爾東大門廣場JW萬豪酒店

JW Marriott首爾東大門廣場飯店（JW Marriott Dongdaemun Square Seoul Hotel）由主廚嚴選King's Berry、萬年雪、竹香、Vitaberry共4種高級韓國士多啤梨，製成各色甜點與飲料，提供高品質的「士多啤梨自助餐」。其中巨無霸草莓「King's Berry」是一般士多啤梨2倍大小；「萬年雪」則呈淡粉色；「竹香」是由潭陽郡農協技術中心開發出的品種，讓大家可以享受到大小與顏色不同的韓國士多啤梨。時間至4月30日止。

首爾Dragon City

首爾Dragon City（Seoul Dragon City）建構從論山產地直送的供應系統，確保大家可以品嚐得到新鮮香甜的士多啤梨。於諾富特套房酒店（Novotel Suites）所規劃的「草莓自助吃到飽」，採用當天送達的新鮮士多啤梨製成甜品，讓顧客能一邊欣賞南山風景，一邊享用可頌麵包、烤布蕾（法式燉蛋）等25種士多啤梨甜點，盡情享受甜美的休息時光。現場還提供現做燉海鮮、生拌牛肉拌飯等韓國料理，讓人能在此享受飽足的一餐。活動時間至4月16日為止。

華克山莊酒店＆渡假村

華克山莊（Grand Walkerhill Seoul）以最具代表性的韓國士多啤梨「雪香草莓」為主角，透過西式甜點的手法，為顧客提供「雙人士多啤梨甜點套餐」，套餐內包含澳洲傳統甜點林明頓蛋糕（Lamingtons），以及配上莓果醬的義式奶酪，還有放入新鮮士多啤梨的法式可麗餅，加入滿滿莓果的莓果夏洛特蛋糕等共12種甜點。此外，也有草莓冰、草莓氣泡蘇打等眾多單點餐點。活動至4月30日止。

首爾君悅酒店

首爾君悅飯店（Grand Hyatt Seoul）選用在智異山陽光照耀下生長的慶尚南道山清郡的士多啤梨，提供「下午茶草莓自助餐」。因日照量充足而格外香甜的山清草莓，化為草莓地瓜歐培拉蛋糕、草莓優格慕思等夢幻粉色甜點。配上茶或咖啡，更顯美味。下午茶限時為1.5小時，可在時限內盡情享用各色士多啤梨甜點。時間至3月12日為止。

士多啤梨體驗農場Cloud Berry

Cloud Berry是不採用農藥的有機士多啤梨農場。不同於其他草莓農場，此地有母語人士協助外國旅客進行體驗，提供英語、法語、西語、德語等外語服務。此外，這裡還將摘士多啤梨體驗與料理教室結合在一起，除了採草莓，遊客還可以親手製作士多啤梨蛋糕等甜點，一次擁有多重樂趣。農場採預約制，未預約者禁止出入，造訪前務必事先於網站預約。

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