韓國八大特色Starbucks盤點　如哈爾移動城堡　這間結合韓屋風格

擁有眾多粉絲的咖啡專賣店——星巴克（Starbucks）人氣不減的其中一個原因，應該就是因為每一家分店別具一格的裝潢吧。



今天小編就收集了在韓國因為裝潢非常有特色而備受矚目的Starbucks分店。結合了當地地方特色和周邊自然景觀的特色星巴克，一起來看一看吧！（點圖放大閱讀）▼▼▼

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濟州中文店

讓人聯想到電影《哈爾移動城堡HOWL'S MOVING CASTLE》，韓國最有趣的星巴克分店就是位於濟州島西歸浦市中文觀光區的Starbucks Reserve分店。就像是在童話裡的氛圍一樣，再加上五彩繽紛的階梯，整個建築都是拍照打卡的天堂啊！另外，在這裡也能品嚐到只有在濟州島才有的特色menu！

地址：濟州西歸浦市中文觀光路110街32號

營業時間：每天09:00~19:00



Seoul Wave Art Center店

漢江上的船上咖啡館星巴克首爾Wave藝術中心店，位於瑞草區漢江市民公園的漢江中央。可以一邊欣賞漢江的風景，一邊享用咖啡，度過悠閒的時光。 2層的建築面積達300平方米，以全白、現代感裝飾，並以四面都是玻璃的設計構成。在這裡，不管是白天、日落、或是夜晚的夜景都是極品風景。

地址：首爾瑞草區蠶院路145-35

營業時間：每天08:00~22:00



聞慶鳥嶺店

星巴克聞慶鳥嶺店的外觀是最具韓國特色的分店。外觀上反映了聞慶鳥宅的歷史特色，以傳統韓屋結構為設計基礎，特別是高雅的瓦房頂部非常漂亮。這家分店也同時擁有了韓式的庭院，而二樓的部分則是韓國國內最早以坐式為主的分店。

地址：慶北聞慶市聞慶邑新材路906

營業時間：週日至週四 09:00~19:00 週五及週六 09:00~20:00



圜丘壇店

位於首爾中區的星巴克圜丘壇店也是以傳統韓屋風格設計而成。坐式、墊腳石、窗戶等等韓國文化遺產的主要建築主要要素都體現在了店內的各處室內裝潢上。圜丘壇是高宗將國號改為大韓帝國之後，用於祭天的祭壇，也是進行皇帝即位儀式的地方，是歷史文化遺產。

地址：首爾中區小公路112

營業時間：週一至週五 07:00~21:00 週六 08:00~20:00 週日 08:00~19:00



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清潭Star R店

位於鶴洞十字路口附近的星巴克清潭Star R店，不愧是星巴克的第1000號店，擁有了非常獨特的裝潢風格。在這裡除了可以品嚐到典藏咖啡系列，也能品嚐到英國式家常甜品，也為這家分店添加了溫馨的氣氛。此分店擁有三層樓，二樓以典藏咖啡系列吧台為主，三樓則是市中心的露台庭院。

地址：首爾江南區島山大路57街24號

營業時間：每天08:30~21:00



The Yangpyeong DTR店

京畿道楊平的星巴克The YangPeyong DTR店總面積為1203平方米，共有3層樓261個座位，是星巴克在韓國分店中規模最大的郊外型分店。店面的正面是以整面的玻璃製成，可以直接欣賞到南漢江的夢幻風景。店內的每一個樓層都設有階梯式的坐席，空間感十足，使用率也高。

地址：京畿道楊平郡楊平邑楊根路76

營業時間：週一至週四 09:00~20:00 週五 09:00~20:30 週六 08:30~20:30 週日 08:30~20:00



Famille Park R店

社交媒體上超火紅的星巴克Famille Park R店是紀念星巴克進軍韓國15週年，以「市中心咖啡林」為設計概念，將室內裝潢高級化的分店。利用咖啡樹、木材、麻布等接近自然的材料，演示出了圓頂造型的建築。在採光超好的穹頂上飛舞的數十隻鴿子模型前拍照打卡是一定要做的事情！

地址：首爾瑞草區沙坪大路205

營業時間：每天07:00~22:00



濟州龍潭DT店

位於濟州島龍潭海岸道路的星巴克濟州龍潭DT店，是韓國咖啡界首個在濟州島設有Drive-thru的分店。此分店與White House Hotel使用了同一個建築，白色地中海風格的異國風情，與濟州島的大海、天空都非常相配的咖啡廳。在賣場的正面設計讓你可以直接一覽濟州島夢幻的海邊。

地址：濟州濟州市西海岸路380

營業時間：每天07:30~22:00



以上就是韓國國內最具有特色的Starbucks嘍，星巴克愛好者的你下次到韓國旅行就不要錯過嘍！

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