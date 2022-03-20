韓國版小小世界用死人頭髮製作？樂天世界愛寶樂園5大恐怖傳說

每個國家都有著為大家帶來歡樂的主題樂園，但這些主題樂園其實也隱藏著一些恐怖故事。日本迪士尼樂園某個必須穿越山洞的過山車裡面其實貼滿符咒、香港迪士尼樂園的小小世界有個小男孩幽靈等等，就連在韓國的愛寶樂園裡也有個與小小樂園相似的遊樂場所，但也相傳有靈異傳說。



在韓國著名的主題樂園有好幾個，其中就包括了：樂天世界（Lotte World）、愛寶樂園（Everland）、首爾樂園、月尾主題樂園、大邱E-WORLD樂園、通度Fantasia遊樂園和濟州神話世界。

現在就來看看到底是哪一個主題樂園有靈異傳聞吧！（點圖放大看看▼▼▼）

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1. 樂天世界 - 彗星特級室內過山車（Comet Express）

在樂天世界的「彗星特級」是一個小型的室內過山車，喜歡挑戰極限的不會選擇玩這一個，因為這個是給年幼的孩子玩的。某對母子一次前去這裡遊玩時，因為樂園裡沒什麼人，彗星特級不須排隊就可以進去玩了。於是，他們玩了一次又一次，直到媽媽覺得太累了就讓兒子自己一個人進去玩。

兒子滿心開懷進去玩，還選了最尾端的的卡位。這個遊戲設施的卡位是可以360度旋轉的，但是工作人員從閉路電視觀察的時候，小男孩坐著的卡位不但沒有旋轉，也一直只是向著後方。列車回到原點後，工作人員看到小男孩一直大哭，原來在列車出發後就有另一個「小孩」跟在他的後面，還越來越靠近，之後還抓著他的卡位。小男孩形容那個「小孩」非常恐怖，嘴巴裂開到耳邊，還一直問小男孩要不要和他做朋友。據說，這一個機動遊戲曾經發生過恐怖意外：一名身高不達標的男孩在玩這個機動遊戲時，不幸被甩出卡位慘死。

2. 樂天世界 - Ark Adventure 室內過山車

樂天世界另一個室內過山車Ark Adventure更為神奇，因為在職的職員與高層都指出，這個樂園建立這麼多年來，從來沒有這一個過山車出現。據說，這一個機動遊戲只有運氣不佳或有靈異體質的人才會見到。

之後，樂天世界也引用這個靈異傳說當作宣傳技倆，甚至在某年的萬聖節活動將這個傳說變成鬼屋，讓遊客可以親臨其境。根據曾經「幸運」搭乘這個過山車的遊客指出，它就位於「法老王的憤怒」附近。這個過山車的車身是紅色的，工作人員都會以惡魔的裝扮迎接遊客，而過山車的速度是非常的快。

3. 樂天世界 - 天方夜譚

這是樂天世界的另一個靈異傳說。天方夜譚是一個坐船探險的遊戲設施。在2015年，韓國正受著MERS（中東呼吸綜合症）疫情影響，因此遊客並不多。當時在天方夜譚工作的工作人員因為沒有人客而百般無聊，有一對母子手牽手進來玩，工作人員當然就馬上提起精神來招待他們了。古怪的是，當該艘船回來原點後，並沒看見那對母子。工作人員非常擔心就將有關遊戲暫停，然後在遊戲範圍裡找尋他們。但是，工作人員找了很多遍都找不到他們。翻查閉路電視時，才發現從頭到尾都沒有人坐在船上……

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4. 愛寶樂園 - Eagle Fortess 過山車

在韓國另一個著名主題樂園——愛寶樂園有著一個很刺激的Eagle Fortess過山車，時常都有鬧鬼傳聞。到了晚上，遊客開始減少的時候，就會有個身穿白衣的鬼魂出現。

在愛寶樂園工作超過10年的維修員工表示，有傳聞指出一到晚上12點，這裡的電話就會響起了，他自己也曾經親身體驗。當時他在別的遊戲設施進行夜間維修工作，但因為少了某樣工具，他的前輩就讓他到Eagle Fortess那邊拿工具。當時已經是晚上11點55分，但基於是前輩要他去拿，所以他也硬著頭皮、開著手機電筒前去那裡。就在他找到工具的時候，電話就在這時候響起來，嚇得他拿著工具頭也不回地逃離該處。

據說，這個過山車在2008年曾經發生過工業意外，讓一名維修人員死亡後，就一直出現鬧鬼事件。這個過山車在2009年停止運作，在隔了5年後的2014年就被永久拆卸。

5. 愛寶樂園 - 地球村

這裡與香港迪士尼樂園的小小世界一樣，也是有著坐船的設施。在地球村裡共有650個娃娃，每一個都穿著不同國家、民族服裝跳舞。這裡流傳著一個說法，這650個娃娃的頭髮都是使用真人的頭髮來製作，更有傳是用死人的頭髮製作的。曾經前來這裡的遊客都有共同的感覺，那就是覺得這裡很陰森，而娃娃的表情看起來也很詭異。

其實許多靈體很喜歡逗留在樂園內，很可能他們對這些地方也有著留戀，所以會經常在這裡流連。當然，也有一些是因為死在該處，所以只能逗留在該處成為地縛靈。如果有機會前去這幾個樂園，不妨去驗證一下這些靈異傳說吧！

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