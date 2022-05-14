今日是黃色情人節？韓國每月都有情人節　一年15個放閃日各有名堂

在日本的傳統中，2月14日收到巧克力的人，可以選在3月14日白色情人節這天準備回禮，並給對方一個答覆！不過，其實全世界最浪漫的國家不是日本，也不是法國，而是擁有多達15個情人節的「韓國」。



在韓國除了每個月的14日都是情人節外，還有兩個告白成功率倍增的日子，此外，就連光棍節也都變成情侶放閃的日子。

韓國愛情節日特別多，15個浪漫日子各有名堂👇👇👇

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全世界最浪漫國家！韓國情侶一年甜閃15個情人節

1月14日：日記情人節

一年之中的第一個情人節，韓國情侶們會互相贈送對方日曆或日記本，並在行事曆上標註彼此的紀念日或是重要日子。

2月14日：西洋情人節

通常男方會在西洋情人節這天精心挑選禮物送給女方，不少人也會在這天贈送巧克力、糖果給喜歡的人，以表達心意。

3月14日：白色情人節

在白色情人節，收到禮物或是巧克力、糖果的女方會回禮，以表達與對方懷有相同的心意。

4月14日：黑色情人節

在韓國，4月14日非常特別，是專屬單身的人的情人節，單身男女可以穿著黑衣服、喝黑咖啡、再吃一碗黑色炸醬麵，向世界宣告自己單身！

5月14日：黃色情人節／玫瑰情人節

五月的韓國是玫瑰花盛開的時期，情侶們會穿著黃色的衣服，不同顏色的玫瑰花也代表著不同的花語，像是紅玫瑰代表愛意、白玫瑰代表試探或關係曖昧、黃玫瑰則代表分手。

6月14日：親吻情人節

戀人間可以在這天盡情地當街親吻對方放閃，透過接吻互相傾訴愛意，增進感情。

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7月14日：銀色情人節／銀戒情人節

情侶間不只會互送銀色的戒指或飾品當作定情物，這天也是將另一半介紹給長輩的好日子，此外，還有一個可愛的習俗，就是這天的餐費會全部由長輩買單。

8月14日：綠色情人節

8月正值盛夏，情侶們會在這天相約出遊到野外踏青露營爬山，呼吸新鮮空氣，吸收綠色芬多精。另外，沒有戀人的人，則會窩在家裡，喝上韓國「綠色」瓶裝的燒酒，來度過個情人節。

9月14日：相片情人節／音樂情人節

情侶們會到熱門的觀光景點留下紀念相片，也會趁這天將手機螢幕換成彼此的合照；在這天許多店家也會舉辦交友活動，戀人與單身者都能參與活動，享受音樂的同時，遇到喜歡的人也會拍照留下紀念。

10月14日：紅酒情人節

10月正值秋高氣爽，情侶們會在這天訂上高級餐廳約會，悠閒的喝紅酒慶祝。

11月14日：電影情人節／橙汁情人節

電影情人節正逢橘子盛產的季節，電影院會推出贈送橙汁的活動，也有不少情侶們會爽快地連看兩場電影，度過甜蜜的一天。

12月14日：擁抱情人節

臨近冬日聖誕節的擁抱情人節，是少數不用花錢的情人節，情侶們會大方公開給予對方溫暖擁抱。

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韓國特殊的情人節

除了上述12個月的情人節，韓國還有3個特殊情人節，非常適合告白、甜蜜傳情喔！

9月17日：告白日（고백데이）

在韓國，情侶交往百天紀念日如同終生大事一般相當重要，而選在9月17日這天告白，如果成功，往後推算百日就是12月25日聖誕節，就能在聖誕節一起慶祝百日了，所以在這天告白成功率也會上升，在年輕族群間相當盛行。

11月11日：朱古力棒日Pepero Day（빼빼로데이）

這天對韓國人來說可不是單身日，Pepero其實是韓國的朱古力棒品牌，原先其實是為了安慰沒有情人的好友，而玩上的互吃朱古力棒的遊戲，後續則演變成不只戀人、朋友之間都會互送點心、朱古力棒，以象徵彼此的情誼長存的日子。

初雪日

有看韓劇的朋友一定對初雪的日子不陌生，初雪落下的時候不只非常浪漫，韓國人也認為，在當天告白或是跟另一半一起過就可以長長久久。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：除了白色情人節，居然還有黑色、綠色、黃色情人節！韓國情侶必過的15個浪漫節日一次看】