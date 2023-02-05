韓國人妻揭當地路邊攤魚板串「恐怖真面目」　網民：以後不敢吃了

各國開放旅遊後，許多人選擇到鄰近國家日本、韓國旅行，享用在地美食。不過知名台灣網紅、韓國人妻太咪（Tammy）表示，大家到韓國時幾乎都會吃路邊攤魚板串，但她其實不常吃，因為很多攤商會將串魚板的竹籤回收再利用。此話一出，韓國衛生習慣掀起熱議，網友看了傻眼直呼，「以後再也不敢吃了」。



韓國路邊攤魚板的竹籤會回收再利用

太咪早前在Facebook粉專「太咪瘋韓國」發文表示，有到韓國觀光過的人，應該絕大部份都吃過路邊攤的魚板攤，但其實魚板的竹籤是會回收再利用的。她說，以前韓國沒有太多人在意竹籤的問題，直至疫情爆發，大家開始注意衛生問題，這話題才又出現，「不是說所有店家都會重複再利用，只是你真的不曉得到底哪一家是不重複使用的呀！」

太咪指出，首爾江西區是全國首個通過有關魚板竹籤補助條款的區域，也就是說，會資助那些不重複使用竹籤的商家，然而很多商家抗議這件事，認為竹籤跟餐廳用的餐具一樣，不鏽鋼餐具也沒有用一次就丟，而且竹籤除了浸泡洗潔劑清洗，還會曝曬整天，根本沒有衛生問題，更有人提出質疑「那木頭砧板不就洗過也不能再使用了？」但韓國還是有很多人支持不重覆使用。

太咪表示，魚板攤的竹籤就是那種泡水後，會吸水軟掉的便宜材質，「那你們泡在洗潔劑裡→再曬乾→再把竹籤拿去串魚板後放到湯裡煮，聽起來就是真的不太對呀！」因此就算再冷、看到路邊攤的魚板湯再怎麼燙，她都不會想吃。

太咪同時也補充，魚板攤桌上通常都有沾醬可以用，但有些客人沾了後咬一口，會再拿咬過的下去沾，「怕有的人不曉得，這個也補提醒一下」。

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多數遊客先前都不知道，直呼：以後不敢再吃

文章曝光後，引發討論，網友紛紛回應：

「以後不敢再吃韓國路邊魚板串了」

「我的天呀，這個可以回收再利用嗎？即使是洗過，裡面應該也會有清潔劑的成分，這樣不會有健康或是衛生上的疑慮嗎」

「我都會把它折斷哈哈（經常吃的路過）」

「砧板又不會有很多人輪流去舔它」

「我在韓國不敢吃，感覺有人會剃牙」

「這讓我想到日本的元祖炸串，沾醬也都是大家沾同一盆，所以老闆有特別公告，不能沾第二次」

「我知道……但我每次去還是吃，還要喝二杯湯」

「難怪有的竹籤顏色都很深，我還以為是煮太久的關係，原來是用太多次」。



也有很多人分享韓國其他飲食習慣，「我疫情前去大邱西門市場看到老闆娘把客人沒喝完的湯倒回去就不敢再吃了」、「我看過路邊攤阿姨把上一位客人沒吃完的年糕又倒回鍋子裡」、「我也看過餐廳回收小菜，看到的瞬間，小菜不敢再繼續吃，那家也沒再去過」、「他們吃飯用自己的湯匙舀菜直接吃我就覺得噁了……沒想到還有更噁的」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：韓國人妻揭當地美食「恐怖雷點」，多數台人買過卻不知！網驚：以後不敢吃了】