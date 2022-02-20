酒店行政酒廊揭秘　免費美食加管家服務　6大集團Club Lounge介紹

出行或staycation時我們也會需要這樣一個空間，私密、優雅，又不囿於客房。無論是和自己獨處對話、抑或和朋友小聚，行政酒廊不失為一個好選擇。



MISS十分喜愛東京虹夕諾雅Hoshinoya，主要原因就是他的Lounge。酒店內每一層都設有的「茶之間Lounge」，以榻榻米連接著客房，光著腳丫就能來回穿梭，彷彿在家一樣溫馨。

無論是24小時供應的茶點，還是貼心準備的書籍，都讓人流連在這個空間裡不願離去。這大抵是行政酒廊最美好的樣子了。

雖然國內大多數行政酒廊還不能做到如此地步，但不妨礙他們中確也有不少佼佼者。

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1. 文華東方：是傳奇，也是新的開始

作為一家混合著英國貴族文化與殖民地文明氣質的酒店，文華東方在服務方面始終備受追捧。尤其是香港文華東方，作為集團首家旗艦酒店的同時，亦是這個城市的傳奇標誌之一。幾年前MISS就曾入住香港文華東方，可惜那時還沒有行政酒廊，無法一探究竟。

前不久得知，香港文華東方已於年初完成了翻新工程，全新的行政酒廊文華閣也在23層重磅開業。翻新後的文華閣全天開放，足有576平方米，空間大到足夠保障大多數人不被打擾。無論是早餐、下午茶還是晚間雞尾酒，都保持文華東方的最高出品水準。若是晚間造訪，醉眼看皇后像廣場和怡人的城市景觀，足以為這個夜晚再加20分。

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按圖細看文華閣下午茶加雞尾酒合併時段的酒類和食物，竟然有「咖喱魚蛋」↓↓↓

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按圖細看文華閣早餐食物種類↓↓↓

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2. 朗廷：最純正的英式管家服務

朗廷酒店集團前身是被譽為歐洲首家「豪華酒店」的倫敦朗廷酒店。純正的英倫風情，使得大批客人爭相湧至朗廷的下午茶。可此時，更專業的酒店玩家早已瞄上了朗廷酒店的行政酒廊——朗廷會。這裡的體驗更是令人迷醉。

其中最得倫敦真傳的，要屬深圳朗廷。2018年重裝後的朗廷會，以白色和深藍色為主色調，搭配款式典雅的米色系家具，結合全景式落地玻璃。不僅營造出明亮開闊的空間，更將深南大道的熙攘繁華同深圳灣壯美景緻融為一體。

朗廷會獨僻一角為「寫作閣」，與當年倫敦朗廷的「詩人角」一脈相承，書櫃裡不但擺放有紀念意義的藏書，旁邊還有一台標誌性的古董打字機，勾起了MISS的美好回憶。

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3. 瑰麗：做一場豪門大小姐的夢

國內的幾家瑰麗酒店裡，由於三亞瑰麗是度假型酒店，故沒有設置行政酒廊瑞閣；廣州瑰麗的瑞閣則暫停開放。餘下香港、北京兩家瑞閣，香港瑰麗作為Sonia的最心愛之作自然品質上乘，北京瑰麗的瑞閣也有不少擁躉者。

相比其他酒店，北京瑰麗Manor Club行政酒廊在裝飾奢華之餘，採用的是天然面料製成的休閒椅，使得整體更有居家氛圍。既然是家，自然更私人。只有專屬的行政客房房卡才能按下這層樓的電梯，充分確保了住客的私密性。

面積達820平米的行政酒廊設有一張桌球枱和吧台，溫馨之中亦讓人十分愜意。無論是在吧台附近社交小酌，還是在鄰近吧台的桌球枱上小試幾桿，彷若在家一般自在。愛書之人也一定會愛上這裡。木質書架上精選書籍的質量之高，MISS幾乎以為瑰麗設有專職選書的崗位。

4. 四季：有你的四季，都很溫暖

自上海兩家四季接連停業後，國內的四季已經只剩下香港、澳門、北京、天津、廣州、深圳、杭州這七家了。雖然數量在減少，卻絲毫減少不了MISS對他的喜愛。儘管近年來廣州開了不少好酒店，但即將迎來十歲生日的廣州四季，仍舊是商旅人士的首選。

這家全球最高四季的行政酒廊位於99層，除了在指定時間內提供常規的餐食與服務，一系列折扣也十分吸引人。在酒店幾家餐廳用餐可以尊享食品部分的八五折優惠。花水療中心水療護理（指定時間）七折優惠、私人健身教練課程五折優惠，亦讓住客差旅之餘身心得到放鬆。

5. 麗思卡爾頓：為紳士淑女們貼心服務

誠然每家麗思卡爾頓Ritz-Carlton選址都十分考究，但上海浦東麗思卡爾頓酒店坐擁的地理位置一定是最佳的。既能俯瞰外灘美景，又能環抱東方明珠，將上海灘的繁華盡收眼底。浦東麗思卡爾頓行政酒廊由著名設計師Richard Farnell擔綱室內設計及裝潢，並將空間劃分成自助餐區域、舒適的酒廊沙發座位、工作間以及會議室。

若是沒有計劃行程，MISS推薦你週五入住。每週五晚6點，酒店會為賓客特別呈現「魚子醬之夜」，精選魚子醬搭配美味點心及香檳。誰能拒絕行政酒廊裡的魚子醬自由呢？即便是平日，麗思的行政酒廊也時刻「胃」你服務。在早、中、晚及下午茶等每日五次的餐飲服務中，賓客有機會體驗包含米芝蓮金軒中餐廳在內的各家餐廳輪番呈現主題特色美食，以及來自Flair自創的麗思莫吉托Ritz Mojito雞尾酒。

6. 香格里拉：美食當前，還需其它理由嗎？

香格里拉酒店集團的出品向來水準穩定。

MISS曾在上海靜安香格里拉酒店接待過一次朋友。由於是帶著小朋友來上海玩，朋友選擇了行政樓層。小女孩兒才9歲，卻一副小大人的模樣：「你們出去玩吧，讓我一個人待在酒店就行，反正行政酒廊裡吃喝不愁。」

位於酒店55層的超高層、挑高的空間，再加上360°全方位的視角，使得靜香的行政酒廊「豪華閣」格外通透。天青氣朗之時，賓客能夠盡情飽覽全上海晝夜轉變的壯麗全景，享受城市之巔的體驗。

素來以餐飲著稱的香格里拉集團，對於豪華閣的菜單也顯示出了十足的誠意。豪華閣的早餐讓朋友一行誇讚不已，下午茶的點心來自於香格里拉自家的西點坊。當然，「酒鬼們」還可享受到由酒店侍酒師團隊每月精選的豪華閣酒單。何其讓人心動。

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