鎌倉交通｜東京往返鎌倉攻略　3大交通方法不止JR　附周遊券合集

鎌倉交通一覽！鎌倉自由行日本三大古都之一的鎌倉，作為關東地區唯一的古都，從東京出發只需要一個小時車程。東京往返鎌倉有不同交通方法，仲有多種周遊劵供遊客選擇！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整理2023年東京往返鎌倉交通攻略，打算到鎌倉自由行的你不要錯過，另外還有東京酒店住宿推介供你參考。

鎌倉這處平交道是動畫《男兒當入樽》經典場景，吸引旅客打卡留念。（riechen0524_@IG）

鎌倉交通｜東京往返鎌倉3大交通！不止是JR 附周遊券整理合集

鎌倉為最初幕府的所在地，歷史悠久，所以有大量寺院、古蹟及工藝品等。如果喜歡看古色古香的遺蹟或神社，這個充滿歷史氣息的文化古都就非常適合你。鎌倉大熱景點有鶴岡八幡宮、鎌倉大佛等，以及周邊的美麗小島江之島。由於東京來往鎌倉非常方便，所以計劃去東京的遊客亦會選擇以一日遊方式到訪鎌倉。

😆好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋 ► https://www.instagram.com/01travelandfood/

【鎌倉交通】東京往返鎌倉交通3大方法

（圖片來源：jrailpass官網）

鎌倉交通【1】JR電車

最常見方法到鎌倉，便是由東京市內乘搭JR到鎌倉，需時約40分鐘至1小時多。由東京市內出發至鎌倉站為例，單程票價約820日圓（約港幣$49）起。

從上野、東京、新橋、品川等站出發，就可以乘搭JR 京濱東北線、JR 東海道線（JR 上野東京線）、JR 橫須賀線；而如果從池袋、新宿、澀谷等站出發，則可乘搭JR 湘南新宿線。

鎌倉地區則有4個JR車站，分別為鎌倉市區北部：大船站、北鎌倉站；鎌倉市區內：鎌倉站；江之島北邊：藤澤站。

此外，如果想遊覽江之島，亦可於大船站轉乘湘南單軌電車。亦可以由鎌倉站及藤澤站，轉乘江之電（江之島電鐵）到訪鎌倉及江之島多個景點。

如計劃有3天會到訪東京近郊地區的人士，推薦購買JR周遊券：

購買JR Pass 東京廣域周遊券（3日）：Klook

（圖片來源：小田急電鐵官網）

鎌倉交通【2】小田急電鐵

如果從新宿出發，比起JR電車，就更推薦乘坐小田急線！從新宿站乘搭小田急電鐵至藤澤站，需要約55分鐘，之後可再轉乘江之電（江之島電鐵）到鎌倉及江之島。只於票價方面較JR便宜，單程票價約為600日圓（約港幣$35）起。

（圖片來源：小田急電鐵官網）

購買江之島−鎌倉周遊券（1日）：https://www.odakyu.jp/tc/passes/enoshima_kamakura/

除了鎌倉，如果有意去箱根，購買箱根鎌倉周遊券（3日） 就最為著數！除了包含新宿至鎌倉來回交通外，可以無限次搭乘小田急全線（小田急小田原線、小田急江之島線、小田急多摩線）及江之島電鐵全線，同時可免費乘搭指定區域內登山鐵道、登山巴士、登山纜車等8種交通工具。不論往返東京市內，或是遊鎌倉江之島一日遊都適用：

購買箱根鎌倉周遊券（3日）：Klook｜KKday

（圖片來源：東急官網截圖）

鎌倉交通【3】東急（東京急行電鐵）

如果由澀谷出發，可以乘搭田園都市線出發，到達中央林間站，需時40分鐘，此程票價約為340日圓（約港幣$35）起，然後再轉乘小田急線前往鎌倉。

如果用這個方法鎌倉，購買通行證就最優惠。由小田急與東急線合作的套票「東急江之島鎌倉周遊券」，包括東急電鐵澀谷站至小田急線藤澤站往返各一次、無限次乘搭小田急線藤澤站至片瀨江之島站，以及江之島電鐵全線。以由澀谷出發為例，成人通行證票價為1640日圓（約港幣$97）。

東急江之島鎌倉周遊券（1日）

購買方法：東急線各站車票販賣機（中央林間站除外）



如果認為日本鐵路圖太過複雜，又懶得計劃行程，參加一日遊就最適合不過，以下記者就為大家精選一日遊門票，價錢包齊導遊及車費，輕鬆出行！

東京往返鎌倉一日遊行程：Klook｜KKday