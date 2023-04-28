東門美食遊玩一日遊｜5大行程推介！潮汕街掃美食、文和友、按摩

【深圳一日遊】深圳一日遊行程推介！臨近放假，不少人或會去深圳玩上一兩日，記者今次北上遊玩，整理深圳一日遊5大行程推介，除了必去羅湖東門掃街，大歎街邊檔美食外，更加前往近年新開的網紅打卡點「超級文和友」朝聖，即看深圳行程詳情。

深圳一日遊｜東門5大行程推介！潮汕街掃地道美食、深圳「文和友」打卡

五一假期將至，不少港人或打算近近地前往深圳一日遊。時隔三年多，記者早前就寓工作於旅遊前往深圳一日遊，並為大家整理深圳東門5大行程推介，其中包括於羅湖區東門潮汕街等掃街歎美食、一探「超級文和友」網紅打卡熱點、大玩核客電玩城等，今次行程更安排去吳莊食酸菜魚及片皮鴨，直落再來個深夜泰式按摩，相當充實！

【福田口岸去東門交通】

今次行程主要集中在商圈活動頻繁的東門一帶。由早上10時左右出發至福田口岸（視乎個人情況，自行選擇口岸），過關後於「福田口岸站」乘搭4號地鐵綫至 「會展中心站」，再轉乘1號綫至「老街站」，車程大約20分鐘，便可抵達東門商圈，整個流程非常順暢。

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深圳東門一日遊行程【1】掃街：東門町美食街、潮汕小食街

記者抵埗的第一個行程當然是要「醫肚」！深圳東門老街出名美食多多，尤其是東門町美食街，內部尤如夜市般熱鬧，開滿小食檔如串燒、麻辣燙、烤生蠔、酸辣粉、茶飲店等；附近更有隱藏於小巷內的潮汕小食街，可以大歎不少潮汕美食如潮州粉粿、人氣糯米飯等，吃飽後更可以於特色商店、商場等閒逛一番。

深圳東門一日遊行程【2】人氣打卡點：深圳超級文和友

吃到差不多，前往不遠處的人氣打卡地「深圳超級文和友」。這幢獨特建築合共有4層，早於2021年4月正式開放，內外裝潢均結合了舊香港元素作設計，尤如重返80年代時光，滿佈霓虹燈光、舊式唐樓等設計，吸引不少人前往打卡留影，同時亦有多間特色美食！不過現場所見，有部分店舖目前已經空置下來，大多數旅客以觀光為主，食物價格偏貴。

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深圳東門一日遊行程【3】娛樂電玩：東門核客電玩城

若果有時間，位於東門的核客電玩城亦是不錯的行程選擇。核客電玩城涵蓋各種電玩項目，如KTV、賽車、射箭、投籃、遊戲機、VR等，佔地面積龐大，入到去分分鐘迷路，絕對是「打機人」至愛。

深圳東門一日遊行程【4】吳莊：酸菜魚、片皮鴨

稍作休息，晚餐可以去吃人氣酸菜魚店「吳莊」。吳莊以江浙菜為特色，主打酸菜魚同時，餐廳更難得地，會提供港人至愛吃的北京片皮鴨，而且價格親民，半隻鴨僅88元人民幣，一次過滿足兩大願望！

深圳東門一日遊行程【5】深夜按摩：泰適SPA館

來到深圳最後的行程，當然是以按摩收尾！記者今次時間緊迫，但仍然決意一試不少港人推介的「泰適SPA館」（凌晨1時關店），主打各款泰式按摩，收費198元人民幣起，包括精油推拿、熱油舒壓等，環境舒適寧靜之餘，完結後更可以歎精美的泰式甜品，有興趣不妨一試！