首爾樂天世界玩樂攻略｜全球最大室內遊樂場　韓國自由行必去景點

留在亞洲旅行，不少人都會把韓國作為自由行目的地，而首爾更是其中一個熱門旅行地！到首爾旅行，當然也少不了到主題樂園玩，所以今次小編決定為大家詳細拆解首爾樂天世界，帶大家盡情玩盡界每一個角落！想知首爾樂天世界有甚麼必定要留意的活動？那就一同看下去啦！



首爾樂天世界

首爾樂天世界可說是世界最大的室內遊樂場，是一家大細、知己好友、熱戀情侶都適合一同前往的景點。當走進首爾樂天世界，就彷如走入一個童話世界，讓大家一同度過夢幻的旅程！首爾樂天世界於1989年正式開幕，可說是世界級的主題公園，絕對能在這找回兒時的童心，盡情玩樂。

首爾樂天世界主要分為室內的「探險世界」和室外的「魔幻島」，同時亦有民俗館、影院、室內溜冰場、百貨公司等等，除了玩樂，衣食住行都絕能在這裡找得到！

地址：首爾特別市松坡區奧林匹克路240

營業時間：10:00-21:00（根據每天情況閉園時間略有不同，出發前可到官方網站查詢）



首爾樂天世界門票

首爾樂天世界門票有不同的配搭種類，除了依照不同年齡段有不同價格外，還分為時間、綜合使用券、等套票優惠，為了方便大家，小編亦幫大家整理好門票價格喔👇👇👇

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首爾樂天世界交通資訊

首爾樂天世界位於松坡區蠶室洞，交通十分方便，乘搭首爾地鐵2號線或8號線到蠶室站下車，再往4號出口方向走，經過樂天百貨店後便能抵達首爾樂天世界。

若想乘搭巴士，也有以下23條巴士路線可以前往首爾樂天世界，絕對讓你輕鬆便可來到！

支線巴士：3217、3313、3314、3315、3317、3411、3414、4319

急行巴士：1007-1、1100、1700、2000、6900、7007、8001

幹線巴士：301、341、360、362

機場巴士：6000、6006、6705、6706A



首爾樂天世界介紹

首爾樂天世界兩大園區

首爾樂天世界主要分為室內的「探險世界」（Adventure）和室外的「魔幻島」（Magic Island），多個遊樂設施遍佈整個園區。室內的「探險世界」為世界上最大的室內主題公園，遊樂設施較為溫和，適合親子遊前往。而室外的「魔幻島」是個湖水公園，主要充滿刺激和挑戰的遊樂設施，喜歡刺激的你就切勿錯過了！

「探險世界」共有四層，而二樓和「魔幻島」相連，大家可以隨意到訪兩個樂園。從「探險世界」二樓走出，眼前可以看到一座藍色尖塔的夢幻城堡，穿過城堡後就是「魔幻島」啦！

首爾樂天世界建議行程

首爾樂天世界又大又多玩樂設施，到達後到底怎樣玩才最順？就等小編介紹一下入園後應如何玩啦！

在探險世界可以從4樓一路玩到1樓~

氣球飛行 Aeronauts Balloon Ride → 法老的憤怒 → 激流湧進 Flume Ride → 法國大革命 French Revolution → 西班牙海盜船 The Conquistador → 大摩輪 Giant Loop



在探險世界玩完後就可以前往魔幻島啦！

亞特蘭提斯 Atlantis → 魔鬼屋 The Haunted House → 搖擺圓盤 Gyro Swing → 旋轉圓盤 Gyro Spin → 自由落體 Gyro Drop → 高空落體 Bungee → 旋轉鞦韆 Swing Tree → 彗星特快車 The Comet Express



按圖看看樂天世界精選玩樂設施的樣子和介紹👇👇👇

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首爾樂天世界必玩遊樂設施

要數樂天世界的必玩遊樂設施確實有難度，因為每個遊樂設施都絕對值得玩一玩！但50多個遊樂設施一天要玩完實在很難，所以小編為大家整理出七個必玩的熱門設施，就算時間有限，亦可以盡情玩盡樂天世界！

1. 探險世界｜西班牙海盜船 The Conquistador

海盜船可說是遊樂場的經典遊樂設施之一，而登上西班牙海盜船就如同變身成為海盜，體驗巨浪捲走的暈眩感，感受前所未有的驚險刺激！西班牙海盜船更會升到75度，以極速下降向地面，再以相同速度再次盪高，離心力絕對高出你預期！膽量較大的話，不妨挑戰一下最後一排，盡情感受來回晃蕩的刺激感啦！

2. 探險世界｜急流泛舟 Flume Ride

喜歡海洋公園熱帶激流的朋友就切勿錯過位於探險世界一樓的急流泛舟！以侏羅紀時代為背景，帶你走進侏羅紀時代的恐龍叢林。4人座的小木船穿過叢林和山洞，讓你一窺恐龍棲息的地方。而當激流把小木船從高處斜坡推下去時，水將會濺得全身都是，而船和地面更可能被濺得有積水，所以不想要濕身的話，就不妨穿上雨衣玩喔～

3. 探險世界｜法國雲霄飛車 French Revolution

探險世界西部區域二樓的法國雲霄飛車可說是首爾樂天世界其中一個人氣遊樂設施，可說是狂野時速的代表！法國雲霄飛車是探險世界數一數二最為刺激的機動遊戲，過程會繞遍整個探險世界。超高速旋轉的刺激可說就是法國雲霄飛車的魅力之處，超越360度甚至可以旋轉到540度，刺激度百分百，是值得一玩的過山車！

4. 魔幻島｜彗星特快車 The Comet Express

香港有 Space Mountain，首爾樂天世界有 The Comet Express！覺得 Space Mountain 不夠刺激？那就來彗星特快車來一個充滿快感的宇宙旅行啦！彗星特快車以宇宙為題，室內佈景成宇宙般一樣，登上彗星特快車，流星、八大行星、UFO等等都可在四周漆黑的環境中看到，加上360度旋轉的座椅，絕對為你帶來一場壯觀的宇宙旅行！

5. 魔幻島｜亞特蘭提斯 Atlantis

當雲霄飛車碰上急流泛舟，那就成了亞特蘭蒂斯！作為雲霄飛車及急流泛舟的結合，亞特蘭蒂斯無疑成為了樂天世界中最有人氣的遊樂設施！以為過山車出發時不會有驚心動魄的速度？亞特蘭蒂斯告訴你是有的！過山車出發了才1.5秒就升到最高速度，超凡速度為每個人帶來最強的刺激感，記住喔，在你踏上亞特蘭蒂斯的第一秒開始，就要做好心理準備啦！

6. 魔幻島｜自由落體 Gyro Drop

想要從高處看看樂園美景就不妨選擇玩玩自由落體！自由落體可說是韓國首個高空自由落體體驗遊樂設施，從高空中突然落下時絕對給你帶來刺激！相信有不少人玩過後都會對自由落體念念不忘，因為這可以讓你在短短2秒便感受窒息的恐懼與無重力狀態！

7. 魔幻島｜搖擺圓盤 Gyro Swing

搖擺圓盤將自由落體與旋轉完美結合於一身，亦等同於香港俗稱「洗衣機」的機動遊戲。40人坐在巨大旋轉台不停旋轉，再同時像鐘擺一樣來回晃動，既有旋轉的暈眩感，同時亦有來回晃動的離心力，十分刺激！而搖擺圓盤更是挑戰地心吸力的極限，絕對適合喜歡刺激的你！

首爾樂天世界打卡景點

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1. 藍色尖塔夢幻城堡

在樂天世界中，城堡絕對是必定要打卡的景點！藍天白雲配上藍色尖塔城堡，景色十分漂亮，快和你的閨蜜、伴侶、甚至曖昧對象在這拍下浪漫照片吧～

2. 旋轉木馬

旋轉木馬同樣為所有夢幻國度都必定會有的打卡景點，旋轉木馬上璀璨奪目的燈飾總是讓這個遊樂設施成為打卡好去處！即使不登上木馬，只是站在木馬前都十分漂亮～ 就算背光看不見樣子也十分唯美呢！而首爾樂天世界的旋轉木馬更是不少韓劇的熱門取景位，而其中《社內相親》有一幕也是在這旋轉木馬拍喔！

首爾樂天世界必看表演

首爾樂天世界有著不少值得一看的表演與遊行，而這些表演與遊行通常會搭配季節、節慶而有變化。例如農曆新年期間有身穿韓服的 Lotty 和 Lorry 以及傳統打擊樂器的表演；聖誕節期間有聖誕老人和小精靈等的花車巡遊和歌舞表演。大家不妨留意著首爾樂天世界的官方網站以及社交媒體，看看有甚麼特別的表演喔～

首爾樂天世界其他景點

1. 樂天世界民俗博物館

樂天世界民俗博物館位於首爾樂天世界內，是一個展示了人類5000年歷史的歷史展覽館。從舊石器時代開始到日本殖民時期的韓國人民風俗文化和日常生活都有場景縮影模型，是個值得一到的歷史展覽館。當中更有原始時代、高句麗時代、百濟時代、新羅時代和高麗時代的再現模型，同時亦能找到韓國傳統樂器和朝鮮初期的兵器等等，相信可以讓你在這文化空間學習到5000年的歷史和傳統文化。

2. 樂天世界溜冰場

樂天世界溜冰場位於首爾樂天世界地下3樓，是韓國最大規模的溜冰場，亦是首爾的代表性休閒運動空間。白天時，樂天世界溜冰場利用樂天世界探險世界的玻璃屋頂投射自然陽光，令人有身處露天之感覺。加上溜冰場有著最新現代設施，以及按著國際標準而建，讓這裡可容納1000人。喜歡溜冰的人下次來到樂天世界也不妨在樂天世界溜冰場玩玩，拍拍照喔～

3. 樂天世界塔

樂天世界塔為全球第三高、韓國最高的觀景台，登上樂天世界塔可以360度欣賞首爾全景，是個欣賞首爾夕陽與夜景的好去處！而樂天世界塔更有著被列入健力氏世界紀錄的「世界最高透明地板觀景台」，距離地面555公尺高，是挑戰自己膽色的時候！加上首爾樂天世界塔集結了全國最大規模的樂天世界免稅店、高級精品百貨、水族館、健身房、醫療中心、娛樂設施等多元功能，因此也可在這到處走走，購購物！

4. 樂天世界水族館

樂天世界水族館由世界五大洋共十三個主題構成，是韓國目前規模最大的水族館，擁有最多數量的海洋生物。樂天世界水族館位於樂天世界購物中心地下，是個十分高人氣的水族館！樂天世界水族館以「人與海洋交流的空間」為主題，走進水族館更可以近距離觀看超過650種海洋生物，絕對值得前來一次。加上水族館有最大的水族館觀景窗及長達85公尺的海底隧道，讓你恍如置身於海底呢～

相信大家看完，都會希望馬上來到首爾樂天世界盡情享受這個夢幻國度！

【本文獲「KKday」授權轉載。】