USJ Mario手帶攻略｜POWER-UP能量手環種類、購買貼士、用法介紹

隨著加州環球影城在2023年2月正式開放了「超級任天堂世界」、《超級瑪利歐兄弟電影版》也正式上映，不論你是「那些年」的Mario粉絲、抑或是「一路走來始終如一」的鐵粉，在旅遊相關規定鬆綁的現在，是否都讓你迫不急待地想衝一波呢？在出發之前，不如就先來做些功課，首先就來介紹大家或許只知其能敲磚、而不知其博大精深的「POWER-UP能量手環」吧！



「POWER-UP能量手環」該在哪裡買呢？

以「超級任天堂世界」的入口處、也就是可以排隊和水管們進行擺拍的地方作為分界的話，前進到大門前的迎賓小徑共有兩處、而進入大門後也有數個攤販及SHOP商店等地方均有販售「POWER-UP能量手環」。

由於多數遊客在還沒進到園區內就迫不及待整裝上陣，因此一般來說外場的兩個販賣攤位常會大排長龍，想要節省時間的話建議先行忍耐、入園再找攤販購入喔！

按圖看看「POWER-UP能量手環」的介紹、價格、設定、用法等詳情👇👇👇

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「POWER-UP能量手環」的種類

「POWER-UP能量手環」現共有瑪利歐Mario、路易吉Luigi、碧姬公主Princess Peach、黛西公主Princess Daisy、耀西Yoshi與奇諾比奧Toad六款可供選擇。據說剛開幕的時候，兩位公主的「POWER-UP能量手環」可是連日缺貨，而現在均已正常供貨。

當購入特定角色的「POWER-UP能量手環」，你就將自動加入該角色的小隊。官方APP將會公布以小時為單位來公布各小隊的成員貢獻，優勝組別將獲得獎章作為獎勵。

而在2023年3月18日迎來開園2周年的「超級任天堂世界」，更趁勢推出了誘發大家失心瘋、標榜「數量限定」的「金色手環」。在不管是什麼樣的遊戲總是具備有特別意義的「金色」，購入後的大家將會直接加入瑪利歐的小隊。

「POWER-UP能量手環」的登錄方法

「POWER-UP能量手環」雖然擁有戴在手上即讓人錯覺自己擁有全世界的可愛外觀，但光是這樣就太浪費此款手環的設計苦心了。若想要讓手環發揮其最大的功用，首先得先登錄、連動至USJ的官方APP。貼心的是APP內可連動至多隻能量手環，因此尚未擁有個人手機的小小「瑪利歐民」也能在父母親的手機上確認自己的冒險旅程。

連動的流程整理如下：

1. 確認「POWER-UP能量手環」背面的QR code。

2. 啟動USJ的官方APP。

3. 點選「超級任天堂世界」的活動頁面。

4. 按下「連動POWER-UP能量手環（バンドを登録）」或至畫面右下方的「設定」內。

5. 按下「掃描QR code（QRコードをスキャン）」並掃描位於「POWER-UP能量手環」背面的QR code。

6. 輸入該「POWER-UP能量手環」的使用者姓名。



整體連動流程不會超過3分鐘，建議一購入「POWER-UP能量手環」後就開始進行手續，讓在「超級任天堂世界」的大大小小的冒險都能「凡走過均留下痕跡」！

沒有配戴「POWER-UP能量手環」能體驗敲打「問號磚塊」嗎？👇👇👇

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整個園區內共有21處的問號磚塊等著大家去探索，沒戴「POWER-UP能量手環」的話，將無法收集金幣和獎章，敲磚時也無法發出大家最熟悉的聲響，因此若想要完整體驗「瑪利歐RPG」的話，購入「POWER-UP能量手環」或成必要條件！

「POWER-UP能量手環」限定遊戲：關鍵挑戰

除了兩大遊戲設施之外，配戴有「POWER-UP能量手環」的玩家還能在園區內找尋「鑰匙」的符號來進行五項「關鍵挑戰」，這些挑戰有些可靠個人完成、有些則需要夥伴的一同使力。集滿三把鑰匙後就可以進入最終決戰：挑戰庫巴 Jr.！

由於就算是購買快速通關卷，要進入總是大排長龍的「奇諾比奧咖啡店」用餐還是需領取有指定時間的整理券後方能入場。等待的時間不如就來挑戰僅有購入「POWER-UP能量手環」才能體驗的遊戲關卡吧！

「POWER-UP能量手環」的價格

每一款「POWER-UP能量手環」的販售價格為4,200日圓（2023年3月）。所謂的物價上漲無所不在、在「POWER-UP能量手環」上也可見一斑：因為在剛好一年前，「POWER-UP能量手環」的價格還落在3,200日圓，2022年4月1日之後則攀升至3800日圓，而現今則又小幅攀升至4,200日圓。

由於「POWER-UP能量手環」無須擔心充電問題、亦沒有使用上的次數限制。與USJ官方APP連動後，紀錄也都將留存、更不用擔心卸載APP後記錄消失等問題。因此建議大家早買早享受！

看完以上介紹，是否更期待能早日踏入「超級任天堂世界」來進行場完美體驗呢？無一不精緻的園區內裝與布景，絕對會是你此趟關西之旅的最大亮點！事不宜遲，不如就開始著手規劃專屬於自己的夢幻之旅吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】