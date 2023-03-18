大阪環球影城USJ最新活動　SPY×FAMILY初次登場｜附周邊酒店推薦

每年日本環球影城Universal Studios Japan（USJ）都會推出不一樣的新活動，尤其今年的「UNIVERSAL COOL JAPAN 2023」，有超人氣的間諜家家酒（SPY×FAMILY）首次亮相，動畫中的人氣主角群佛傑（黃昏）、約兒、安妮亞會陪你一起解謎，還有佛傑一家的特製餐點！其他還有《名偵探柯南：黑鐵的魚影》、《魔物獵人世界：冰原》的合作體驗活動，即日起至7月2日（日）到環球影城絕對不能錯過啦～



《SPY×FAMILY間諜家家酒》小簡介

《間諜家家酒》是在《少年Jump+》上連載的作品，並在「Yahoo！檢索大賞2022」動漫部門中榮獲第一名！內容講述一位身為間諜的洛伊德‧佛傑（黃昏）、殺手約兒、會讀心術的安妮亞，三人互相隱藏身分共組虛假家庭，並且上演著驚奇又有趣的日常生活。除了各有特色的佛傑一家外，也有其他極具魅力的角色們，單行本累計的發行數量還突破2,700萬本（2022年11月的數據）！

日本環球影城 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

地址：大阪府大阪市此花區櫻島2-1-33

最近車站：JR夢咲線環球影城站下車步行3分鐘

聯絡電話：0570-20-0606

營業時間：請上官網確認

公休日：無休



《SPY×FAMILY》秘密任務解謎活動

大阪環球影城和《間諜家家酒》，以解謎拉力賽的方式和遊客們互動，身為「WISE」新進成員的遊客，需要找出隱藏在園區各個角落的謎題，成功解謎的遊客就能觀賞到特別的表演秀，《SPY×FAMILY》中的佛傑、約兒、安妮亞也會現身在大家的面前喔！這麼新奇的雙重享受方式，讓參與的所有遊客更能沉浸在間諜家家酒中的家庭氛圍中，自己也像是作品中的一員！

環球影城才吃得到！佛傑一家的特製家庭料理

環球影城x間諜家家酒除了有超新奇的解謎活動外，還能吃到這裡才有的限定餐點！以佛傑一家為設計的餐點適合剛燒腦解謎完的遊客～

按圖看看《SPY×FAMILY間諜家家酒》期間限定餐點和精品👇👇👇

間諜家家酒 燉牛肉 套餐～佛傑一家 特製料理，喜歡荷包蛋稍微爆漿的約兒特製的溫馨燉牛肉，搭配廚藝精湛的佛傑所製作的前菜，再附上安妮亞最喜歡的花生，一次就讓你感受到佛傑家的溫馨家庭氣氛。

安妮亞×彭德 雀躍飲料 ～草莓牛奶，以安妮亞為印象的草莓飲料，加上和彭德一樣蓬鬆的白色鮮奶油，是一款搭配起來非常可愛又和睦的特別飲料。

佛傑×約兒 暫時夫妻飲料 ～蘋果&咖啡蘇打～，這是一款黑咖啡搭配蘋果非常具有特色的無酒精調酒，神秘的佛傑和約兒所交織出的味道就是是怎樣的感受呢？就等你來喝喝看了！

※贈送原創杯墊

※銷售地點：Finnegan’s Bar＆Grill



除了可以在餐廳用餐外，也有吉拿棒（西班牙油條）和包子這種適合邊走邊吃的美食，讓你可以一邊解謎一邊補充體力喔！

※銷售地點：間諜家家酒 餐車



筆袋，紙膠帶＆壓克力板組合，將安妮亞的娃娃變成筆袋，以及將劇中人物化成圖片的紙膠帶＆壓克力板組合等等，當然除了這些之外，還有更多原創商品喔！

UNIVERSAL COOL JAPAN 2023讓你玩到瘋！

每一年都讓人期待的UNIVERSAL COOL JAPAN這回也是超精彩，這次帶你沉浸在三大作品的世界中！不但有和柯南一起度過千鈞一髮危機的「名偵探柯南 WORLD」、使用VR用最真實的感受享受獵捕的「魔物獵人世界：冰原 XR WALK」，再加上成為新進間諜和佛傑一家一同挑戰機密任務的「間諜家家酒 Secret Mission」，極具震撼的規模和親自參與的真實讓你完完全全的融入在作品中！

※活動時間：即日起～2023年7月2日(日)



名偵探柯南 WORLD的第一次～用LINE一起解謎吧！

名偵探柯南 WORLD的第一次～用LINE一起解謎吧！（Live Japan提供）

環球影城這幾年都有與名偵探柯南合作，推出不少有趣的活動！2023年當然也不例外，除了平次、和葉會現身在主題餐廳內和遊客們共同解決案件外，也可和少年偵探團、阿笠博士一起同坐超刺激的雲霄飛車體驗極速快感！

睽違3年強勢回歸的真人版密室逃脫遊戲「名偵探柯南The Escape～黑鐵的序幕～」為《名偵探柯南：黑鐵的魚影》的前導劇情，在密室中捲入黑暗組織的陰謀中，遊客們使用智能裝置「A.I. AGENT」與柯南、灰原、沖矢等人合作，解開謎團逃離黑暗組織手中，非常真實刺激！

此外今年還有參與感更升級的探索型遊戲「名偵探柯南神秘挑戰 ～和少年偵探團一同挑戰～」，這是「名偵探柯南 WORLD」首次使用大阪環球官方LINE的解謎遊戲，只要加入大阪環球官方LINE好友大人小孩都能一起參與潛藏在園區內的謎題，快點和少年偵探團攜手解決案件吧！

舉辦期間：即日起～7月2日（日）

※「名偵探柯南謎團餐廳」只到2023年6月4日（日）



登入魔物獵人世界享受獵捕的快感

登入魔物獵人世界享受獵捕的快感（Live Japan提供）

「魔物獵人世界：冰原 XR WALK」是UNIVERSAL COOL JAPAN 2023的第一波活動，使用360度的VR影片和特殊效果．讓眼前魔物獵人的世界更加逼真，親自邁開步伐前進、使用武器、感受風速，有著前所未有的臨場感，長達25分鐘的遊戲時間超過癮！

覺得玩不夠？入住酒店隔天繼續玩！

UNIVERSAL COOL JAPAN 2023有太多想玩的啦！只用一天根本不夠，這時可以入住環球影城周邊的酒店，再搭配大阪環球的1.5天入場券、2天入場券，讓你一次玩得盡興！

USJ周邊5間酒店介紹，方便在大阪環球影城玩幾日👇👇👇

環球影城港口酒店

距離大阪環球只要4分鐘的環球影城港口酒店，不但有日本唯一的小小兵主題房，整間酒店到處都能看到小小兵的身影，非常適合喜歡小小兵的朋友入住。

環球港口酒店VITA ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ

地址：大阪府大阪市此花區島屋6-1-16

聯絡電話：06-6460-8000

營業時間：入住：15：00、退房：11：00

客房數：428間



近鐵環球影城酒店

位於複合商業設施「Universal City Walk大阪」裡，還有環球影城的「芝麻街」的角色們會在樓層各處迎接大家喔！

客房以宇宙、水、太陽、火作為裝潢概念，14樓以上部分客房還可以看到環球影城，如果能剛好住進正面角度的房間，那實在是太讚啦！

近鐵環球影城酒店 ホテル近鉄ユニバーサル・シティ

地址：大阪府大阪市此花區島屋6-2-68

聯絡電話：06-6465-6000

營業時間：入住：15:00、退房：11:00

客房數：456間



日本環球影城園前酒店

直接對著從JR環球影城站到影城的道路，步行1分鐘即可抵達環球影城，是離影城最近的官方合作酒店。

整間酒店以Trip to the U.S.A.（穿越時空的美國之旅）為概念，依美國各地：紐約、洛杉磯、夏威夷等景點為主題，布置出不同風格。當然除了客房，酒店內還有直營餐廳、咖啡廳、甜點店、超商等6間商家進駐，實在不怕餓肚子～

日本環球影城園前酒店 ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

地址：大阪府大阪市此花區島屋6-2-52

聯絡電話：06-6460-0109

營業時間：入住：15:00、退房：12:00

客房數：598間



環球港口酒店VITA

酒店主要概念為「受到太陽與大自然眾多恩典的地方」，室內色調也以閃耀燈光、明亮色調為主。所有客房採取分開浴室、洗手間的格局，使用上十分舒適。

環球港口酒店VITA ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ

地址：大阪府大阪市此花區島屋6-1-16

聯絡電話：06-6460-8000

營業時間：入住：15：00、退房：11：00

客房數：428間



京阪環球影城塔樓酒店

為官方合作酒店，從車站僅需步行1分鐘，京阪環球影城塔樓酒店共有32層，而餐廳就位在最高樓層32樓，讓你可以遠眺美麗夜景享用精緻餐點，感受最奢華的享受！

京阪環球影城塔樓酒店 ホテル京阪 ユニバーサル・タワー

地址：大阪府大阪市此花區島屋6-2-45

聯絡電話：06-6465-1001

營業時間：入住：15：00、退房：11：00

客房數：641間



玩翻環球影城UNIVERSAL COOL JAPAN 2023吧！

這回環球影城使用科技將真實感受升級，還活用LINE讓參與感更加親近，帶領所有人沉浸在所有作品的世界中，想要忘記現實？快去環球影城好好玩一趟吧！

【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

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