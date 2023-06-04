USJ Mario攻略｜門票、遊樂設施詳細介紹　入場券要這樣買

連口罩都已非必要配件的現在，在疫情下所有的忍耐都將隨風飛逝！而在這段期間盛大開幕的日本環球影城USJ「超級任天堂世界」瑪利歐園區就是大家首當其衝的目標！



那傳說中真實版的瑪利歐世界Mario World究竟有多狂多逼真？就讓我們搶先來預習一下在日本環球影城內開幕至今仍然人氣不滅的最新遊樂設施！

想進入超級任天堂世界，先取得入場券！

要能比較簡單進入超級任天堂世界™的方法有二：

其一是遊客本人最能事先掌握、也就是購入「區域入場保證券（Area Timed Entry Ticket: Advance Booking）」或「附區域入場保證券的環球特快入場券（Universal Express Pass with an Area Timed Entry Ticket: Advance Booking）」；

其二則是入園當天使用日本環球影城官方APP取得「區域入場號碼券／抽籤券（Area Timed Entry Ticket）」。



特別需要注意的是，由於不論是「區域入場保證券」、「附區域入場保證券的環球特快入場券」或者「區域入場號碼券／抽籤券」都只限單次入場，也就是離場後就無法再入場了。因此事先掌握到底需要達成哪些任務就很重要囉！

由於「區域入場號碼券／抽籤券」較需要碰運氣，為求保險起見，建議購入日本環球影城門票＋超級任天堂世界™ 區域入場保證券，並搭配本系列攻略來達成最有效率的一趟冒險！

冒險的最佳良伴：能量手環™

另外，由於握有方便記錄自己的冒險旅程、收集特殊獎章之外，還能參加樂趣十足的能量手環™的關鍵挑戰，想要完整的攻略超級任天堂世界™的話，是否手握能量手環™或成最大關鍵！

還沒進到園區就已拍個不停？等一等！識時務者為俊傑！

沿著綠意盎然又修剪得宜的迎賓小徑往內走後，你將看到一小撮排隊等待拍照的人群，沒錯，就算還沒正式進到園區內，大家卻都已經迫不及待地想化身為Mario水電工了！👇👇👇

但建議大家，若看起來等待的隊列有些誇張的話，建議毅然決然地先往入口移動！因為園區內更是一花一草都不容錯過，就等你來拍個夠！

前往入口時，就可以不斷看到綠色水管、聽到吃金幣的音效，更可以看到地上有些神秘的數字。相信喜愛任天堂尤其是瑪利歐系列的人，應該已經可以看出苗頭了吧？問工作人員也會說這個數字是秘密，請大家自己解開這個小謎題吧！

越過水管後，映入眼簾的就是不論是大朋友和小朋友，不論是因為情懷抑或是其恢弘度，都會讓人眼睛一亮、發出一聲「哇！」的逼真場景！尤其當萬里無雲好天氣時，放眼望去就有如誤闖真實瑪利歐世界般地直叫人有如吃了超級蘑菇般地腎上腺素飆升！迫不急待要投入屬於自己的夢幻冒險！

真實瑪利歐賽車！庫巴等你來踢館！～庫巴的挑戰書～

Race on Mario Kart! Koopa's Challenge! 本遊樂設施限制需超過122cm的小朋友才能入內體驗，想要帶小朋友出門的爸媽可需多加留意囉！若想要體驗日本環球影城以獨家的最新技術來打造的瑪利歐賽車，首先就先得移駕至庫巴城堡啦！👇👇👇

從風和日麗的園區進入城堡、爬上巨大的紅樓梯後，迎面而來的就是巨大又威嚴的庫巴像！可說是畫風丕變、氣氛感十足！

雖然開園已過2周年，但「～庫巴的挑戰書～」至今還是有著不敗的人氣，因此就算持有快速通關、在指定時間前往排隊，等待時間多半還是需要半小時甚至超過一小時。不過也不用擔心，排隊動線的每個轉角、每片角落，甚至是每磚每瓦都有著精心設計，讓人無時無刻都有柳暗花明又一村的驚喜感！尤其是庫巴的書房，真的值得大家細細品味所有的細節。

除此之外，若仔細聆聽的話，令人熟悉的BGM也能令排隊者熱血沸騰！有得聽又有得看，讓排隊等待的大家完全不會感到時間的漫長，反而還會遺憾於因前進的太快而可能錯失了各種細節！

另外，由於使用快速通關券和一般排隊入場的排隊動線略有不同，若想要當個「庫巴城堡通」的話，建議兩種入場方式都要嘗試看看喔！

越接近搭乘區時，將會被配發遊戲內的重要道具：帽子！擔心不知道該怎麼融入這個遊戲？別擔心，除了有日文版的語音說明之外，四面的螢幕也都會有淺顯易懂的英文圖示說明，幫助各位挑戰者很快地就能進入狀況、就等著大顯身手！而有購入、並完成連動能量手環™的大家，記得於「開賽前」將手環對準方向盤，結束後會依照遊戲結果獲得相對應的硬幣與獎章！

哪個顏色的耀西即將成為你的座駕呢？耀西冒險等著你來挖掘每個神祕角落！

除了瑪利歐賽車～庫巴的挑戰書～之外，瑪利歐園區內另一超高人氣遊樂設施就是耀西冒險Yoshi's Adventure。👇👇👇

在這個遊樂設施內你將可以騎乘在耀西身上來穿梭於甫入園就讓你瘋狂想尖叫的瑪利歐遊戲場景當中！大家熟到不能再熟的遊戲角色也會在不經意之時就出現在你左右！既非尖叫系也非恐怖系、充滿童趣又溫馨的畫風非常適合帶小朋友前往一遊！

更令人開心的是遊戲行進間開放拍照！不過這時候就要請大家顧好自己的手機、相機和隨身物品啦！因為遺失物的搜索通常是在閉園後才會進行，可要多加小心免得樂極生悲啦！

耀西冒險除了可以鳥瞰瑪利歐園區之外，坐上「耀西駕駕」的你也是有任務在身的喔！在連動有能量手環™的狀態下，於遊戲行進間找到不同顏色蛋時，記得按下車體上相對應的按鈕，全部答對時可獲得該遊戲的特殊獎章！

可以見到瑪利歐、路易、碧姬公主甚至奇諾比奧？

超級任天堂世界™內除了好吃好玩，任何一個角落都十分吸睛和適合拍照之外，更可以在特定地點見到瑪利歐Mario、路易Luigi、碧姬公主Princess Peach以及奇諾比奧Toad！瑪利歐、路易和奇諾比奧多半是會出現在超級任天堂世界™的正中央，而碧姬公主在是於自己碧姬公主城堡進行迎賓活動！想要一圓合照美夢的大家可記得在園內要多注意四周是否突然出現騷動喔！另外，在2023年3月1日開始進行的NO LIMIT！Parade 遊行也能看到這些看到就讓人充滿精神的重要角色！如果時間許可的話也千萬不要錯過！

有預習就天下無敵！即刻規劃個瑪利歐之旅吧！

購入日本環球影城門票＋超級任天堂世界™ 區域入場保證券，再搭配這篇攻略後，相信你的初次超級任天堂世界™絕對是能玩得盡興！看到這裡你是否已經開始看起飛往日本關西的機票呢？事不宜遲，不如就快快來預約一段讓人心動又夢幻的冒險旅程吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】