深圳美食｜南山美食8大推介　炭火牛腩煲／鹹蛋黃叉燒／茂名鴨粥

深圳美食2026｜南山美食｜深圳南山區作為新發展區，有大量新商場及酒店進駐，餐飲美食選擇超多！《香港01》「好食玩飛」記者精選南山區8大特色美食，如手工鹹蛋黃叉燒、斑蘭大丸子糖水、炭火雞煲、牛腩、芋泥桶、手工麻糍等，大家快閃一日遊可食得盡興！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

另外，《香港01》「好食玩飛」為大家搜羅抵住靚酒店推介，有深圳酒店推介、南澳酒店推介，以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

鵬小館Bistro（圖片來源：小紅書＠白桃爱吃）

深圳南山區8大美食推介

擁有長長海岸線，餐廳、新商場及酒店林立的深圳南山區，是港人熱愛的快閃旅遊點！今次記者精選南山區8大美食推介，均是CP值高兼好味的地道之選。

深圳南山區美食推介【1】鵬小館Bistro——創意鹹蛋黃叉燒、荔枝冰

南山鵬小館專門供應創意手工菜，所有料理均經過主廚精心設計，口味別樹一格。店家招牌菜是鹹蛋黃叉燒，在軟嫩香甜的叉燒中，藏有一個香濃的鹹蛋黃，上餐前師傅還會用火槍炙燒一下叉燒，增加叉燒的香脆口感！另外，藤椒炸鮮雞翅、大鵬寚雞及荔枝冰等也是熱門必食之選。

鵬小館Bistro·深圳特色小館（華僑城店）

地址：華僑城創意文化園南區F1棟104（星圖書店隔壁）

交通：距離僑城旅友國際青年旅舍100m



深圳南山區美食推介【2】小六小糖水鋪——晶盈的翡翠斑斕丸子

外觀看上去小小不起眼，內裡賣的創意斑蘭糖水卻令人難忘。店家招牌糖田「陳總特調」，內有10粒猶如綠色彈珠般大的丸子、薏米和馬蹄爆裸，吃上口清清爽爽，口感Q彈有嚼勁，加上濃厚椰奶，食完超級消暑！

小六小糖水鋪

地址：深圳市南山區創業路147號

交通：深圳地鐵12號綫南光地鐵站B1口步20m。



近距離睇獅虎獸🦁即搶深圳野生動物園門票👉100蚊有找！

深圳南山區美食推介【３】星獎雞煲——下火沙煲雞 選用走地鮮雞

在香港吃雞煲，不想吃雪藏貨，動軌要數百元！南山的星獎雞煲主打沙煲雞，除堅持選用海南文昌雞、稻香脆皮雞、伶仃島走地雞等鮮雞外，所有雞煲均放在沙煲裡燒製而成，火喉十足又惹味，食完個胃暖笠笠！招牌的石橄欖雞煲，湯底用玉米、苦瓜、石橄欖、胡蘿蔔燉，無添加調味，燉到後面較苦，但很下火，其次，脆皮肥腸也為食客津津樂道，充滿潮汕風味。

星獎雞煲·石橄欖雞煲·沙薑幹燜（蛇口店）

地址：深圳蛇口街道海昌街90號

交通：水灣地鐵站D口步行500ｍ。



深圳南山區美食推介【4】牛百鮮牛腩煲——深圳第一名牛腩煲 香辣牛腩爽彈有咬口

南山的牛百鮮，被網民譽為「深圳牛腩界天花板」，在大眾點評熱度也長居第1名！每次經過都聞到巨香的牛腩味，門口老是排著長長人龍，人氣極高。店家招牌業為香辣牛腩煲，牛腩爽彈有咬口，湯頭香濃，微辣，拌飯吃一流。還有，不妨試試一系列街頭小炒，加上自家製解膩的檸檬茶，好適合一班朋友去烚吓烚吓。

牛百鮮牛腩煲

地址：深圳學府路123號常興花園3棟-53號（學府路店）

交通：距學府路與常興路交又口，步行40m。



深圳南山區美食推介【5】姊妹豆花——足料芋圓豆花 桃園小吃快餐榜No.1店

想食豆花，南山區最有名的莫過於是姊妹豆花，店家的豆花出名豆香濃郁、質感幼滑，加上一系列自家製配料，如芋圓、奶凍及綾豆等，便宜又大份。當中，人氣之至有芒果芋圓奶凍豆花、duangduang豆腐花、香芋西米奶凍脆脆、杏仁奶凍及綠豆沙豆腐花等，價錢由¥12至¥20不等。

姊妹豆花（南海明珠店）

地址：深圳南光路75-11

交通：深圳地鐵11/12號綫南山站E1口步700m。



深圳南山區美食推介【6】負海拔——只賣咖喱飯的夫妻食堂

在深圳南山鬧市中的小巷裡，藏著一家咖喱專門店「負海拔」，名字源於老闆是PADI潛水教練，「潛水」正是一種身在負海拔區域的運動！老闆是個骨灰級咖哩控，調配都是他研究了2年半、親自選了20種咖哩香料才研磨出來。

該店咖哩是配上廣東燉湯，用高湯底熬煮3小時出來的，顏色偏棕黃，和印度或日式咖哩比起來，沒那麼重的香辛料和香精味，更多了份柔和。連米飯也很圓潤飽滿，軟度剛好，基礎版的配料比較簡單，馬鈴薯、胡蘿蔔，但卻更能凸顯咖哩原本的鹹香可口。覺得單調的還可以加個太陽蛋，這是可以生吃的日本蘭王雞蛋，八分熟，勺子一戳就瘋狂流心，拌著咖哩和米飯一起吃，不吃到飽都停不下來！

+ 1

Below Sea Level 負海拔咖喱

地址︰深圳市南山區光大村C棟陽光城106（地鐵南山站H出口）

溫馨提示︰

1. 咖喱每天限量，賣完就沒了哦！

2. 店鋪比較小，建議不要超過3個人去吃。



近距離睇獅虎獸🦁即搶深圳野生動物園門票👉100蚊有找！

深圳南山區美食推介【7】電白鴨粥店——正宗茂名鴨粥、蒜頭醬汁撈河

茂名電白區向來是廣東人的美食天堂，該區背山面海，物產豐饒，有著出色的食材，所烹調出來的農家菜也自然為人津津樂道。想歎正宗的電白美食，原來在深圳也有選擇，那就是位於西麗的「電白鴨粥店」！店家供應著多款地道的電白美食，如鴨粥、撈河、白切雞／鴨／豬肚、水東芥菜、豉油皇鴨雜、炸大腸等，邊食邊點店家自家製沾南薑風味料，香噴噴，風味十足！

電白鴨粥店

地址：深圳同沙路新圍村188棟底商（鶯新花園門口斜對面）

交通：深圳地鐵7號綫西麗站E口步410m。



深圳南山區美食推介【8】成都鐘姐缽缽雞——超抵¥1-¥2麻辣簽串 四川人都推薦

深圳有不少吃四川麻辣燙小店，不過論正宗兼評價高，當屬「成都鐘姐缽缽雞」！鐘姐的麻辣燙，在大眾點評上獲大量住深圳的四川人大讚「還原家鄉滋味」，口味正宗！此外，素菜一律¥1串，無骨鳳爪或鴨舌等肉類則¥2串，夾滿一筒吃到飽也不過十多元，非常抵食！百分百自選串串，吃多吃少，豐儉由人！

成都鐘姐缽缽雞

地址：深圳南光路南光商業街10號

交通：深圳地鐵12號綫南光站A口步300m。



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多深圳酒店推薦👇

深圳酒店｜深圳親子酒店｜深圳度假風酒店｜深圳南山酒店｜深圳南澳酒店｜羅湖酒店｜東門酒店｜福田酒店｜深圳龍華區酒店｜大梅沙酒店｜小梅沙酒店

更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇

澳門酒店｜澳門親子酒店｜珠海酒店｜廣州酒店｜廣州白雲站酒店｜廣州特色酒店｜江門酒店｜中山酒店｜桂林酒店｜佛山酒店｜上海酒店｜上海迪士尼親子酒店｜四川酒店