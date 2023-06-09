高雄酒店8大推薦｜樓下就是夜市/車站！全部裝修靚+部分新酒店

高雄酒店推薦今次介紹很多交通方便得來，不用乘搭交通工具、步行也去到不同人氣高雄夜市，部分酒店有平有貴，豐儉由人，而且全部裝修超美！最重要是最近高雄也有不少平機票，很適合請1日假、甚至不用請假周末快閃高雄。另外去台北旅行的朋友，亦可以留意台北新酒店、西門町酒店、台北車站酒店等推介。（文章內提及之價錢以官網為準）

高雄酒店推薦！逛夜市+搭車都好方便

高雄酒店推薦【1】承億酒店

這間高雄酒店去年才開幕，設有超美的高空懸挑無邊際泳池，大堂猶如大型圖書館，1樓設有由地面到天花的巨型書牆，放置了2萬本書籍。酒店設有9種房型，以雙人房為主，經典雙人房更有浴缸面對落地大玻璃，可以邊浸浴、邊欣賞高雄的景色。

地址：台灣高雄市前鎮區林森四路189號

交通：三多商圈站9分鐘步程

價錢：人均約$515起預訂：Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

（Agoda截圖）

高雄酒店推薦【2】高雄佳適旅舍站前館

高雄佳適旅舍站前館位於新興區的絕佳位置，酒店距離六合夜市非常近，而且前往捷運站也不會很遠，交通便利。酒店提供單雙人及家庭等房型，雖然房間面積偏小，但設備齊全，並會提供早餐及夜宵等美食，甚是貼心，加上價格不貴，是高CP值之選！

地址：高雄市新興區中山一路257號

交通：美麗島捷運站6分鐘步程、高雄車站7分鐘步程

價錢：人均約$171起預訂：Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

高雄酒店推薦【3】JOHO Hotel

這間高雄酒店開幕才3年，屬於較新的酒店，屬於高雄酒店評分很高，因為有便利的地理位置，跟六合夜市只有10分鐘步程，附近還有不少便利店。酒店設6種不同雙人房及4人房房型，價錢不貴之餘，所有房型都有浴缸，最適合逛完夜市或完了一整天行程，浸浴放鬆放鬆。

地址：高雄市新興區中山一路306號

交通：美麗島站由10號出口前往，出站後步行10分鐘內

價錢：人均約$226起預訂：Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

高雄酒店推薦【4】鶴宮寓

鶴宮寓位於捷運站附近，以日式簡約為設計裝潢，環境舒適溫馨，客房乾淨整潔，佈置看得出細節的用心，更設有公共空間予休息，獲不少住客好評。酒店位置方便，地點距離六合夜市甚近，晚上想吃夜宵隨時都可以逛夜市，性價比高。

地址：高雄市新興區中正四路41號2樓

交通：美麗島捷運站2號出口步行1分鐘

價錢：人均約$215起預訂：Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

高雄酒店推薦【5】高雄行旅

如果想要住得近高雄旅遊景點，不妨考慮高雄行旅。高雄行旅位於捷運站旁，環境清幽，而且寬敞舒適，有大玻璃窗可飽覽風景，並會提供可取走的無印良品旅行日用品。然而，最重要是交通便利，與六合夜市、新崛江商圈等高雄必去好去處距離亦不遠，出行超方便！

地址：高雄市前金區文武二街167號

交通：高雄捷運市議會站1分鐘步程

價錢：人均約$163起預訂：Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

高雄酒店推薦【6】鈞怡大飯店

來到高雄想看夜景，鈞怡大飯店是不錯的選擇。鈞怡大飯店坐落在愛河灣旁，坐在床上都可以眺望城景，更能到河邊散散步，鄰近大型藝文中心，樓下亦有7-11便利店、小食店等相當便利。酒店客房更配備浴缸，隨時望住靚景浸浴，設備完善，價格合理，值得推介。

地址：高雄市前金區河東路10號

交通：市議會站（舊址）2號出口步行約10分鐘；高雄輕軌真愛碼頭站步行約7分鐘

價錢：人均約$200起預訂：Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

高雄酒店推薦【7】比歐緻居

比歐緻居位於高雄市中心，不但近捷運站，而且裝潢設計都相當有質感，床品、書桌及設備等都甚為精緻，毫不馬虎，空間寬敞舒適，同時設有公共休息室、露台、餐廳和酒吧。地理位置不錯，酒店附近有六合夜市、高雄歷史博物館等人氣景點，絕對是人氣之選。

地址：高雄市新興區中山一路14-26號

交通：中央公園站3號出口右前方圓環停車場旁，僅50秒步行就可到達

價錢：人均約$415起預訂：Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

高雄酒店推薦【8】晶英國際行館

晶英國際行館位於捷運站旁，距離三多商圈站及新光碼頭僅5分鐘步程，環境設計時尚新穎，屋頂更設有無邊際游泳池，炎炎夏日又想游水就最適合不過。客房環境極乾淨，空間寬敞，大落地玻璃窗前更設獨立浴缸，貪靚的女士們更可以邊浸浴邊打卡，CP值高！

地址：高雄市前鎮區中山二路199號

交通：三多商圈站2號出口步行5分鐘

價錢：人均約$683起預訂：Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com