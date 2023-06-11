台中酒店9大推薦｜人均$95起！超靚文青旅館　近火車站/逢甲夜市

台中酒店住宿推薦2023！近年台中成為港人遊台的熱門地，去旅遊想尋覓特色住宿的朋友，不妨參考本文9大台中酒店推介，當中有不少超靚文青旅館、民宿等，最平人均$95起，而且近台中火車站，附近更可直達逢甲夜市、 美術館等人氣景點，即看有哪些熱門推介。台北旅遊的朋友可以留意台北新酒店推介、西門町酒店推介！ （文章內提及之價錢以官網為準）

台中酒店推薦 性價比高人均$95起

台中酒店推薦【1】縵和旅居

縵和旅居位於台中中心地帶，可以徒步前往大慶火車站，地段方便，鄰近台灣美術館、逢甲夜市、廣三崇光百貨等人氣地標，此外前往台中第二市場、中央書局、宮原眼科等地方亦不遠。酒店設計溫馨，客房以簡約風格裝潢，明亮舒適，提供休憩放鬆的環境，是旅人之選。

地址：台中中區民族路145號

交通：大慶火車站附近

價錢：人均$362起預訂：Agoda｜Booking.com

台中酒店推薦【2】后里柚子民宿

后里柚子民宿位於台中后里區的絕佳位置，距離台中火車站相當之近，鄰近逢甲夜市、廣三崇光百貨等景點，交通便利方便一眾旅客。民宿以清新的文青風格為裝潢設計，部分客房窗戶就看得到摩天輪，房間乾淨整潔，獲不少住客好評。

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地址：台中后里區九甲六路582號

交通：台中火車站附近

價錢：人均$376起預訂：Agoda｜Booking.com

台中酒店推薦【3】路得行旅國際青年旅館台中站前館

如果想入住又平又靚的民宿酒店，路得行旅國際青年旅館台中站前館絕對是旅人至愛，尤其是背包客旅客。民宿主打木系簡約裝潢，設有空間寬敞的公共空間，坐著發呆或聊天都氣氛都特別美，而且地段極方便，位於台中火車站對面，僅需10分鐘步程就可以到達，亦靠近許多公車站，性價比極高！

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地址：台中中區建國路123號12樓

交通：台中火車站步行10分鐘

價錢：人均$145起預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜Klook

台中酒店推薦【4】新驛旅店台中車站店

新驛旅店台中車站店位於台中東區復興路，地理位置佳，距離台中火車站步程僅約2分鐘，前往台中高鐵站車程則約20分鐘，去台中國際機場車程約40分鐘，可以節省趕飛機的時間！酒店每日指定時段均會供應中、西自助式早餐，周邊亦有許多美食餐廳、台中景點等！

地址：台中東區復興路四段133號

交通：台中火車站步行約2分鐘

價錢：人均$210起預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜Klook

台中酒店推薦【5】初見旅居

初見旅居位於巷弄內，距離捷運站很近，前往逢甲商圈、 逢甲夜市、科博館市政府等亦不算遠，算是頗為方便。旅館提供寬敞客房，房內設有陽台及洗衣機，隨時都可以洗衣晾衣，而且內部設備完善，非常舒適，CP值高！

地址：台中市西屯區河南路二段富強巷一弄13-1號

交通：文心中清捷運站步行6分鐘

價錢：人均$94.5起預訂：Agoda｜Booking.com

台中酒店推薦【6】鳥人創意旅店

鳥人創意旅店早年開幕，坐落在台中火車站旁，外觀以鳥巢作設計，非常別緻，內部裝潢同樣有特色，其中以「洞穴」主題房最受歡迎，亦時是全台唯一地窖房，空間感十足，打卡一流。房間浴室設備完整，使用台灣品牌茶籽堂的洗浴用品，且有超大個按摩浴缸，想要體驗靚酒店不妨考慮！

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地址：台中市北屯區經貿三路二段55號

交通：台中火車站步行6分鐘

價錢：人均$270起預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜Klook

台中酒店推薦【7】台中植光花園酒店

位於台中車站附近的植光花園酒店，是由一棟半世紀歷史的古建築改建而成，保留舊建築的面貌之餘，內部採用前衛設計，配以綠色植物來點綴，極具溫馨感覺，入住後打卡感爆滿，怎樣拍都非常好看，而且房價相對便宜，高性價比。

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地址：台中中區光復路52號

交通：台中火車站步行18分鐘

價錢：人均$245.5起預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜Klook

台中酒店推薦【8】藍天飯店

位於台中市舊城區的藍天飯店，設計懷舊又新潮，主打工業風設計，大堂內擺放了約200個逾半世紀歷史的行李箱，並堆疊成一幢行李箱牆，房內寬敞舒適。旅館距離台中火車站大約8分鐘車程，而且位於宮原眼科附近，方便前往柳川水岸、第四信用合作社等景點，以及大歎美食。

地址：台中市中區市府路38號

交通：台中火車站8分鐘車程

價錢：人均$184起預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜Klook

台中酒店推薦【9】過來旅店

過來旅店位於台中火車站附近，距離一中街商圈相當之近，不論交通或行街都非常方便，附近更有許多台灣古蹟建築，例如宮原眼科及演武場等。此外，酒店主打復古工業風，內部有不少舊物陳設，如復古街機、點唱機等懷舊小物，猶如一座小型博物館，喜歡復古文化的朋友，一定要入住參觀。

地址： 台灣台中市中區市府路101號

交通：台中火車站步行16分鐘

價錢：人均$207.5起預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜Klook