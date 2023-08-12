深圳美食｜丹桂軒老字號任食¥218　鮑魚撈飯雞絲生翅額外送吃回本

丹桂軒，28年深圳老字號，不僅登上過米芝蓮推薦榜，更是在2019年獲選「深圳老字號」稱號。大家都知道的它，這次居然開放了「任點任食形式」，萬科店和楊美店218元任點任食！



5.5折！挑戰：食窮丹桂軒

作為美食愛好者，這一等一的著數我必須攞！而且還要帶上家人朋友一起來，實現「粵菜自由」就現在！

每位還送魚翅和鮑魚，進店就回本！👇👇👇

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這次丹桂軒也太捨得了！進店就送鮑魚撈飯1份，爽口彈牙醃入味的鮑魚，淋上秘製鮑魚醬汁，一口滿足！一口回本！

還送紅燒雞絲生翅1份！這分量沒話說，滿滿一勺都撈不完，鮮爽可口。溫暖我的胃，更溫暖我的錢包～

天上飛的，水裡游的 30+道菜都點上！

統統不限量，先吃「老三樣」

招牌：北京片皮鴨

會吃的老饕都知道，來丹桂軒必點的必然是北京片皮鴨。每一隻片皮鴨都採用6斤左右的新鮮白條鴨，配以豐富的中式香料經過醃製風乾等步驟，送入爐子裏烤熟，最後再淋上滾燙的熱油，酥脆緊實就靠它了。

每一片鴨肉都油光鋥亮，通體棗紅。夾起來會發現它皮肉油都有，薄厚恰好～搭配自己喜歡的配料，不少老饕好的就是這口！

王牌：丹桂豬手

來丹桂軒必點的「丹桂豬手」，經過多層工序處理加工的它，用各種香料醬汁烹調過的「丹桂豬手」，每一寸皮肉都醃製入味，滿滿都是膠原蛋白，軟糯Q彈，我預測它上桌就一搶而空！

王者：孜然羊排

這道經典烤羊排更是不用說，撒上孜然辣椒的那一刻，彷彿回到了新疆！超大塊得羊排肉，酥而不柴，每一絲肉都醃製入味，我一個人都能狂吃4塊！

四大區域美食，任選任吃！👇👇👇

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主菜18道，不限量！

這次的任選任吃套餐也毫不含糊！一共有足足18道主菜！精品毛血旺、潮式滷水拼盤、豉油皇海蝦、清蒸多寶魚、菠蘿咕嚕肉、健康六合菜……都點上一遍足夠撐場面，重點是每道菜都是經典粵菜之味。（還有更多主菜詳見菜單～記得不要浪費哦！）

涼菜4款，不限量！

涼菜也有4種選擇，紅油涼拌豬耳仔、檸檬無骨鳳爪、元寶雜菜沙律、醬香青瓜。每一道都清爽可口，開胃的不得了～打下「開展」基礎！

主食4款，不限量！

主食也有4款，來自四川的擔擔麪、手工現做的生煎菜肉包、懷舊豆沙餅、家鄉炒米粉。飽肚不是問題！滿足了我這個十足的中國廣東胃～

甜品5款，不限量！

甜品區也有5款精緻甜品～duangduang的芒果凍布甸、果皮紅豆沙、雜錦丸子燒仙草、清香桂花糕，再來一盤時令水果收尾，這次的「粵菜自由之旅」圓滿結束！

歡迎來到丹桂軒綠色花園 沉浸式感受溫馨愜意

「丹桂軒」的大堂和包間風格各異，每一處細節都能看到精心設計的用心，奢華不失溫馨。綠白相間的色調、大片落地窗的設計、自然溫馨的綠植，還有室外紅色木椅子，用餐環境極具氛圍感，讓每一位食客都能在這放鬆身心，專注美食。別忘了記得領上福利，同家人朋友在這小聚一番，感受粵菜自由的快樂～

按圖看本期福利👇👇👇

218元秒原價399元：魚翅鮑魚自選套餐

套餐僅限萬科店、楊美店使用



55元抵100元代金券：丹桂軒旗下品牌—享味

*法律允許範圍內，解釋權歸商家所有



丹桂軒

地址：

（萬科店）深圳市龍崗區坂雪崗大道萬科城1期C區1號樓101.102.103.104號鋪位

（楊美店）深圳市龍崗區坂田街道發達路6號F9棟2樓

營業時間：11:00-14:30，17:00-22:00



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