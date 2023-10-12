日本機票優惠｜香港航空特價清單　東京$1704起　擬12月直航函館

撰文：是啦差弟弟
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香港航空優惠！香港航空推出香港至日本機票優惠，低至$1,704起。大家去大阪、東京（成田）、福岡、沖繩（那霸）、熊本等7個日本的熱門旅遊目的地，能夠節省旅費。此外，港航擬於12月開辦香港至北海道南部城市——函館的航班。即睇優惠機票適用日期、擬辦的新航綫首航日期、時間以及函館3大地標！

此外，《香港01》「好食玩飛」為大家搜羅抵住靚酒店推介，有東京高評分酒店推介大阪酒店推介新宿酒店推介淺草酒店推介福岡酒店推介沖繩酒店推介札幌酒店推介名古屋酒店推介熊本酒店推介以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

大家乘搭香港航空到日本的熱門旅遊目的地，能夠節省旅費。（龔嘉盛攝）

港航優惠！年尾去7大日本城市有平

大家由即日開始，可以於港航官方網站，以優惠價乘搭即日至年末期間，由香港飛往日本其中7個熱門旅遊目的地的指定航班，詳情如下：

1. 香港至大阪航線
優惠機票適用日期：即日起至10月31日、12月1至14日
來回價錢：$1,856起

2 香港至東京（成田）航線
優惠機票適用日期：即日起至10月31日
來回價錢：$1,704起

3. 香港至福岡航線
優惠機票適用日期：即日起至10月31日
來回價錢：$2,545起

4 香港至沖繩（那霸）航線
優惠機票適用日期：即日起至11月30日
來回價錢：$1,752起

5 香港至札幌（新千歲）航線
優惠機票適用日期：11月3至29日 （逢星期三、五、日）
來回價錢：$4,186起

6. 香港至名古屋航線
優惠機票適用日期：即日起至10月31日、12月1日至14日
來回價錢：$1,886起

7. 香港至熊本航線
優惠機票適用日期：12月2至14日
來回價錢：$1,739起

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12月擬辦函館航線　疫後首次有香港航班直飛當地

此外，消息指港航擬於12月開辦香港至函館航線，每星期4班，逢星期一、二、四及六每日來回分別有1班客機。由香港起飛的時間為11:30，而函館起飛的時間為20:00。

目前，在港航官方網站的航班目的地選項已具有「函館」的選項。若最終開辦，該航線將會成為疫情爆發後首條香港至函館的直航航線。

函館山（圖片來源：函館市觀光資訊官方網站）

函館和洋風情薈萃　3大地標必去

處於北海道南部的函館，是北海道最早開發的地區之一。作為幕府較早一批對國際開放的港口，函館擁有不少西式建築。大家在街頭上走，能夠感受到當地和洋風情薈萃。

大家可以在五稜郭漫步，感受星形要塞的震撼，亦可以到元町地區觀賞舊函館公會堂、天主教元町教會等西式建築。此外，大家入夜後可乘纜車登上函館山，欣賞被譽為「百萬夜景」的函館夜色。

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