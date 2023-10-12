日本機票優惠｜香港航空特價清單　東京$1704起　擬12月直航函館

香港航空優惠！香港航空推出香港至日本機票優惠，低至$1,704起。大家去大阪、東京（成田）、福岡、沖繩（那霸）、熊本等7個日本的熱門旅遊目的地，能夠節省旅費。此外，港航擬於12月開辦香港至北海道南部城市——函館的航班。即睇優惠機票適用日期、擬辦的新航綫首航日期、時間以及函館3大地標！



此外，《香港01》「好食玩飛」為大家搜羅抵住靚酒店推介，有東京高評分酒店推介、大阪酒店推介、新宿酒店推介、淺草酒店推介、福岡酒店推介、沖繩酒店推介、札幌酒店推介、名古屋酒店推介、熊本酒店推介，以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

大家乘搭香港航空到日本的熱門旅遊目的地，能夠節省旅費。（龔嘉盛攝）

港航優惠！年尾去7大日本城市有平

大家由即日開始，可以於港航官方網站，以優惠價乘搭即日至年末期間，由香港飛往日本其中7個熱門旅遊目的地的指定航班，詳情如下：

1. 香港至大阪航線

優惠機票適用日期：即日起至10月31日、12月1至14日

來回價錢：$1,856起



2 香港至東京（成田）航線

優惠機票適用日期：即日起至10月31日

來回價錢：$1,704起



3. 香港至福岡航線

優惠機票適用日期：即日起至10月31日

來回價錢：$2,545起



4 香港至沖繩（那霸）航線

優惠機票適用日期：即日起至11月30日

來回價錢：$1,752起



5 香港至札幌（新千歲）航線

優惠機票適用日期：11月3至29日 （逢星期三、五、日）

來回價錢：$4,186起



6. 香港至名古屋航線

優惠機票適用日期：即日起至10月31日、12月1日至14日

來回價錢：$1,886起



7. 香港至熊本航線

優惠機票適用日期：12月2至14日

來回價錢：$1,739起



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12月擬辦函館航線 疫後首次有香港航班直飛當地

此外，消息指港航擬於12月開辦香港至函館航線，每星期4班，逢星期一、二、四及六每日來回分別有1班客機。由香港起飛的時間為11:30，而函館起飛的時間為20:00。

目前，在港航官方網站的航班目的地選項已具有「函館」的選項。若最終開辦，該航線將會成為疫情爆發後首條香港至函館的直航航線。

函館山（圖片來源：函館市觀光資訊官方網站）

函館和洋風情薈萃 3大地標必去

處於北海道南部的函館，是北海道最早開發的地區之一。作為幕府較早一批對國際開放的港口，函館擁有不少西式建築。大家在街頭上走，能夠感受到當地和洋風情薈萃。

大家可以在五稜郭漫步，感受星形要塞的震撼，亦可以到元町地區觀賞舊函館公會堂、天主教元町教會等西式建築。此外，大家入夜後可乘纜車登上函館山，欣賞被譽為「百萬夜景」的函館夜色。