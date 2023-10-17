濟州航空香港飛首爾$220起11月加密航班　附濟州睇紅葉3大打卡位

濟州航空優惠！濟州航空推出香港至南韓首爾機票優惠，低至$220起。優惠適用於今年秋季至2024年初，為大家省下旅費。期間，濟州航空更會加班，讓更多朋友能夠到濟州賞紅葉、過聖誕、歡度新年。此外，《香港01》「好食玩飛」記者為大家齊合了3大在濟州欣賞紅葉的好去處。即睇優惠機票訂購渠道、適用日期！有興趣的朋友，亦可以留意首爾酒店推介、明洞酒店推介、弘大酒店推介、釜山酒店推介。

南韓民眾（圖片來源：梁鵬威）

濟州航空香港飛首爾低至$220

濟州航空配合「Korea Grand Sale」，10月18日起推出香港至南韓首爾（仁川）的特價機票。機票低至$220，由首爾回香港同樣適用，來回最平只需$440。

濟州航空（圖片來源：濟州航空）

優惠機票10月18日09:00開始發售，售完即止，大家可從濟州航空官方網站、應用程式上搶購。優惠機票適用於2023年11月1日至2024年2月29日期間出發的航班。而大家在購買來回機票或指定艙等的機票時，輸入優惠碼「JJKGS2310」，能得到最高$300折扣。

11月加密香港至濟州航線

此外，濟州航空將會於11月起加密香港至濟州航線、恢復凌晨機，讓時間緊湊的朋友可以早去晚回。加班機亦緩和航線在聖誕、新年等長假期期間機位不足的問題，方便大家到當地歡度佳節。濟州航空香港至首爾、濟州航線的時間如下：

濟州航空香港至首爾、濟州航線時間表（圖片來源：濟州航空）

濟州3大賞紅葉好去處

臨近秋季，濟州多處都有紅葉，值得大家專程去欣賞、打卡。在島上，大家可以在ECOLAND 森林小火車生態公園一邊乘搭小火車，一邊看著紅葉飄蕩。而喜歡遠足的朋友，可以登上南韓第一高峰、被列入「世界自然遺產」的漢拿山，欣賞紅葉開滿懸崖邊、湖畔、溪旁。

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而自駕遊的朋友，更可以駕車駛進5.16森林隧道。5.16森林隧道並非真正的隧道，而是一條兩旁長滿大量樹木的公路。樹木之茂盛，令樹冠猶如成為了隧道的拱頂。不論是司機還是乘客，當車開進公路後，都可以看到車外漫山一片紅的美景。