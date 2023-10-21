首爾酒店｜9間推介近地鐵　新村/明洞/弘大/東大門地鐵站周邊景點

對於第一次到韓國首爾旅遊的旅客來說，景點大多位於漢江以北，像是眾所皆知的南山首爾塔、批發商聚集的東大門、美妝各大品牌匯集的明洞，又或是充滿年輕氣息的弘大、梨大周邊。



究竟，到首爾旅遊住哪家韓國酒店比較好呢？

按圖看看首爾多區介紹（弘大、新村、東大門、明洞、鐘路三街、安國）和當中酒店推薦👇👇👇

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韓國首爾 7 大地鐵站周邊：

弘益大學

搭乘機場快捷就可直達，往返機場交通方便、省去換乘的麻煩。鄰近弘大，夜生活精彩豐富。

新村

機場快捷轉乘一站即可抵達，位於大學學區（弘大、梨大）中間，商家多、美食多。

東大門、東大門歷史文化公園

大型批發商場所在地，韓國時尚都聚集在此，批發商第一選擇。

明洞

遙望著名景點N首爾塔，也是韓國流行美妝天堂，絕對能滿足你血拚的慾望。

鐘路三街、安國

熱門景點景福宮、仁寺洞、北村、三清洞都在這，這一帶有許多特色韓屋民宿。

【首爾住宿區域】弘大

住在弘大的優點，交通優勢絕對是第一，搭乘機場快捷往返機場只要50分鐘，而且不用轉乘！再加上可以連接地鐵2號線，無論去哪都方便。

同時因為位於大學附近，夜生活特別豐富多彩，絕對不怕晚上沒地方去。3 – 11月的周末下午弘大附近有自由市場和創意市集，特色小店林立，推薦大家去挖寶。

另外，許多知名韓劇都曾在此拍攝，像是咖啡王子一號店、瑪莉外宿中、紳士的品格等。

小編說：1 – 8號出口皆有扶手電梯或電梯哦！



首爾弘大住宿推薦：DW設計酒店

DW設計酒店（DW Design Residence）距離弘大站2號出口只要5分鐘的路程，位在弘大鬧區後面巷子裡，較其它住宿安靜，而且剛好2號出口有扶手電梯，方便旅客搬行李。

雖屬民宿類型的酒店，但房型選擇多樣，不管是單人或是多人入住都非常OK！而且提供免費早餐、Wifi及沐浴用品，部分房內還設有小廚房，或是在公共空間也設有廚房。酒店的工作人員也大多會說中文呦！

訂房網評價：8.7/10（agoda）

交通：地鐵弘大站2號出口步行5分鐘

附近景點：明洞、景福宮



首爾弘大住宿推薦：弘大樂天L7酒店

L7弘大樂天酒店（L7 Hongdae by LOTTE）是樂天韓國酒店的旗下品牌之一，位於地鐵弘大1號出口上來右轉，對面就是弘大商圈非常熱鬧！附近也有機場巴士及機場鐵路方便旅人往返機場，而且不到半小時就能到機場。

酒店設備新穎且房型寬敞，還有健身房、露天游泳池跟酒吧供旅人使用！

小編偷偷說：酒店大廳是在21樓，所以需從1樓搭電梯直達21樓辦理住房登記。



訂房網評價：8.9/10（agoda）

交通：地鐵弘大站1號出口步行1分鐘

附近景點：弘大商圈



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【首爾住宿區域】新村

新村坐落於地鐵2號線，交通比起弘大差一點點，但也很方便，搭乘機場快捷只要轉乘一站就到。要不然搭乘機場巴士直達，大約40分鐘。

散步就可到的兩大學區（弘大、梨大）的中間點，因此有許多燒烤店、炸雞店，但是比弘大周邊更安靜。除了大型超市Grand Mart、現代百貨，還有超多美妝店，雖然價錢可能沒有明洞殺，但至少血拚完不用大包小包擠地鐵。

小編說：4、7號出口有扶手電梯或電梯哦！



首爾新村住宿推薦：新村Ever8服務式公寓

新村Ever8服務式公寓（Shinchon Ever8 Serviced Residence）位於地鐵新村跟梨花大學站的中間，徒步只要走約3～5分鐘就能到地鐵站。

顧名思義就是一半是公寓、一半是酒店，房內還有微波爐、電磁爐呢！

酒店樓下有便利商店，附近也有橋村炸雞等韓國必吃美食，甚至可以請櫃檯人員幫忙叫外賣，超級方便！

訂房網評價：8.1/10（agoda）

交通：地鐵梨大站1號出口步行5分鐘

附近景點：梨大、明洞、德壽宮



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【首爾住宿區域】東大門、東大門歷史文化公園

東大門商圈位於東大門站和東大門歷史文化公園站之間，前者有地鐵1、4號線經過；後者則是地鐵1、2、5號線匯集處，不論選擇住靠近哪一站都便利。

如果你是專程來韓國入貨或是準備大買特買的人，那麼住這裡的韓國酒店準沒錯！附近全是批發商場，到了晚上巷弄間也有許多韓式小吃攤，越夜越熱鬧～

還有別忘了去清溪川走走，東大門這段有個秘密景點：「五間水橋」，晚上會打上五彩燈光，走沒幾步還有噴泉和水舞，絕對是散步好去處！

小編說：東大門－1、6、8、9號出口；東大門歷史文化公園－1、3、12號出口有扶手電梯或電梯



首爾東大門住宿推薦：天空花園酒店東大門帝宮店

天空花園酒店東大門帝宮店（HOTEL SKYPARK Kingstown Dongdaemun）位在地鐵東大門站和東大門歷史文化公園站中間，走回酒店不用太久，距離東大門商圈也很近，逛街、吃飯都不是問題！酒店也有提供免費接駁服務，來往首爾站也很方便。

房型部分除了一般房型，還有提供附設小廚房或是陽台的房型，可以依照需求選擇，超優秀的～

訂房網評價：8.8/10（agoda）

交通：地鐵東大門站8號出口步行約5分鐘；東大門歷史文化公園站14號出口，步行約6分鐘

附近景點：東大門市場、東大門



首爾東大門住宿推薦：Charim民宿

Charim民宿（Charim Guesthouse）位於東大門歷史文化站8號出口附近，可直接步行至東大門站，逛東大門超級方便！另外也可走到東廟站，附近有很多網路美食可享用！

訂房網評價：8.8/10（agoda）

交通：地鐵東大門歷史公園站8號出口步行1分鐘

附近景點：東大門、明洞、景福宮



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【首爾住宿區域】明洞

明洞在地鐵4號線上，往首爾站、東大門不用轉乘。明洞商圈完全就是首爾的購物天堂，百貨公司（樂天百貨、新世代百貨）、各大服飾品牌（SPAO、TEENIE WEENIE、H&M）、各家美妝店（TONY MOLY、ETUDE HOUSE），晚上還有各式小吃攤，好吃好逛又好敗！

除了離明洞大街很近之外，也是前往N首爾塔的起點，走路就能到，怕累的話也有纜車可以搭。

另外，這附近換錢所很多間，而且匯率通常都不錯，美金、台幣、日幣都收，不怕逛街逛到沒錢！

小編說：3、7號出口有扶手電梯或電梯，就是要買爆！



首爾明洞住宿推薦：明洞天空花園酒店

明洞天空花園酒店（Hotel Skypark Central Myeongdong）門口就有機場巴士站，要到東大門、首爾站、免稅店或是天空花園，都能免費搭接駁車！樓下有7-11便利店，附近也有不少餐廳，吃東西不麻煩。

房間寬敞明亮，房內提供免費的礦泉水、茶包，還有簡單的盥洗用品，是不錯的住宿選擇！

訂房網評價：8.4/10（agoda）

交通：地鐵乙支路入口站2號出口步行5分鐘

附近景點：東大門、明洞、景福宮



首爾明洞住宿推薦：明洞Wons Ville酒店

明洞Wons Ville酒店（Wons Ville Myeongdong Hotel）交通方便，位置極佳。距離明洞地鐵站及機場巴士站只需5分鐘。離明洞商圈大概徒步7分鐘，附近也有便利商店，房間很大。

最貼心的是，酒店全面禁煙！還有提供列印機場巴士折價券的服務，讓有需求的旅人自由領取。

訂房網評價：8.4/10（agoda）

交通：地鐵明洞站7號出口步行5分鐘

附近景點：東大門、明洞、景福宮



首爾明洞住宿推薦：明洞九樹2號精品酒店

明洞九樹2號精品酒店（Nine Tree Premier Hotel Myeongdong 2）就位在乙支路三街地鐵站附近，且地鐵站為2號線3號線的交會點，去多個主要觀光景點都不用轉線換乘，十分方便！

酒店離明洞商圈要走5-10分鐘路程，但也因為如此，房間比在明洞鬧區的其他酒店要來的寬敞舒適。

酒店一樓大廳即有一間24小時的GS25便利店，不用出門就能覓食實在太幸福拉～頂樓18樓還有公共座位區，可以看到南山塔和市區景觀。

小編偷偷說：搭乘機場巴士6015在「乙支路二街」站下車後即可輕鬆抵達酒店！



訂房網評價︰8.8/10（agoda）

交通︰地鐵乙支路三街站12號出口步行5分鐘

附近景點︰明洞商圈



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【首爾住宿區域】鐘路三街、安國

鐘路三街站位於地鐵1、3及5號線交接處；安國站則是在地鐵3號線上。如果住膩了熱鬧的商店區，純粹想感受韓式傳統建築的話，小編真心推薦安國站這一區，名勝古蹟不勝枚舉，像是景福宮、仁寺洞、三清洞、北村都聚集在此；鐘路地區則是首爾的中心地帶，附近餐廳、咖啡廳、酒吧密集。

小編偷偷說：（鍾路三街）1、2-1、4、13、14號出口；（安國）5號出口有扶手電梯或電梯



首爾鐘路三街住宿推薦：通通精緻酒店

通通精緻酒店（Tong Tong Petit Hotel）主打的是一個人旅遊也能入住的高品質酒店，偶然路過還以為是一間網美咖啡廳呢，還有一個超美的頂樓陽台，裝潢十分漂亮。

不得不說這邊地點也超優秀！離鐘路三街站七號出口只要步行三分鐘，在11號出口旁更有6002機場巴士，還是地鐵1、3、5號線的交匯站，到哪裡都方便。酒店隔一條街即是益善洞，有諸多美食、小店可挖掘，一個人的旅行就是要很享受！

小編偷偷說：有帶大型行李的旅客，建議從有電梯的8號出口較方便喔！



訂房網評價︰9.4/10（agoda）

交通︰地鐵鐘路三街站 7 號出口步行約3分鐘

附近景點︰昌德宮、益善洞、仁寺洞



首爾住宿推薦總整理

介紹了這麼多，總之選擇韓國酒店的大原則就是先選好想住的區域、再根據預算來挑選酒店、查詢酒店和地鐵站的距離（步行5-10分鐘以內），最後就是看看其他人的評價，這樣就OK啦！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【首爾住宿推薦】韓國首爾住宿怎麼挑？９間超方便酒店清單】