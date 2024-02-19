泰國旅遊貼士｜遊泰買茶飲勿走冰、少冰？旅遊KOL指後果超乎想像

撰文：是啦差弟弟
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泰國旅遊飲食攻略！ 泰式奶茶雖以全杯裝滿冰塊為賣點，但不少人點選飲品時，都喜歡提出「少冰」、「去冰」的要求。不過，有台灣旅遊KOL指出，在泰國大部份的手搖飲品店這樣點，可能會弄巧反拙，想多喝數口奶茶反而或得不償失。此外，當地的奶茶會落大量冰塊其實並非為「偷工減料」，而是另有原因！

泰式奶茶以多冰為特點（圖片來源：IG@_lulu_uu_）

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旅遊KOL教在泰國不要亂點「走冰」、「少冰」

經常到訪泰國的台灣旅遊KOL「流浪曼谷60天」，近日在其Facebook專頁發文，提醒大家在泰國點選奶茶時，不要亂加「少冰」、「去冰」的要求。

泰國奶茶（圖片來源：FB@ChaTraMue）

「流浪曼谷60天」表示，在泰國的手搖飲品店要求店員將飲品「少冰」、「去冰」，很大機會分別會獲得僅餘4份1滿以及半滿的奶茶。手搖飲品店如此的安排，很大機會讓不少想透過「少冰」、「去冰」來喝到更多奶茶的朋友事與願違，甚至後悔起來。

在泰國的手搖飲品店要求店員將飲品「少冰」、「去冰」，會令飲料份量減少（圖片來源：FB@ChaTraMue）

此外，曾有到泰國觀光的台灣旅客在網上群組「爆廢公社」表示，當地的手搖飲品店所提供的飲品都充滿冰塊。有網民亦表示1杯飲料沒喝幾口後便會被喝光，於是決定在下次光顧時，添加「去冰」的要求。及後，事主直接得到的飲料，份量直接少了一半。

泰國奶茶落大量冰塊有原因！

對於泰國的奶茶大多都會加入大量的冰塊，不少人都覺得是商家為了減省成本，刻意以冰塊取締製作成本較高的飲料所致。

全杯裝滿冰塊，正是泰式奶茶的特色（圖片來源：FB@ChaTraMue）

不過，全杯裝滿冰塊，正是泰式奶茶的特色。泰國連鎖手搖飲品店「ChaTraMue」曾表示，普遍泰國人平均會用最少20分鐘喝奶茶。為了讓客人在過了一段時間後，仍然品嘗到泰國奶茶的原味道，泰國奶茶刻意製作得特別濃、特別甜且加入大量冰塊。冰塊慢慢融化的同時，可以慢慢中和濃茶的甜味，保持奶茶的品質。

杯內冰塊慢慢融化的同時，可以慢慢中和濃茶的甜味（圖片來源：FB@ChaTraMue）

此外，添加大量冰塊可確保奶茶保持冷度，避免奶茶在酷熱天氣之下，於短時間內升至室溫，繼而失去冰凍的感覺。

大量冰塊可減少飲料失去冰凍的質感（圖片來源：FB@ChaTraMue）
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