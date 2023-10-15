曼谷酒店｜Craftsman Bangkok試住評價　每晚$500有找4星級CP值高

今天要分享的這間「Craftsman Bangkok」曼谷工匠酒店，老樣子先從地理位置講起好了。



這間「Craftsman Bangkok」曼谷工匠酒店的地點位於BTS Ari站和BTS Saphan Khwai站之間，老實講～若你們是第一次或第二次去曼谷玩，我不會建議你們來住這裡，因為它要步行到以上兩個BTS站都要12~15分鐘左右，雖然大家也可以搭乘其他交通工具，但還是沒那麼方便，而且它離觀光客很愛逛的那幾間百貨公司或夜市也不算近，所以不建議新手背包客來住。

按圖看看酒店大堂和整體設計👇👇👇

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但如果你們已經擁有非常多的國外旅遊經驗，而且來曼谷玩想多體驗一些不同風格的住宿的話，這一間就真的可以列入考慮，因為它很適合拍美照而且我覺得以這種規格的四星級酒店來說，它的房價真的很平實。

Lobby不能說多華麗、高檔，但我覺得有一股悠閒的氛圍，然後我住的時候對櫃台人員的印象不錯，目前看了幾則最新的Google評論，大家也普遍覺得酒店員工都很熱情、友善。之前去的時候有提供迎賓飲料，記得是冰涼的香蘭葉糖水，蠻清甜止渴的。

當初會選擇要住這間酒店最主要的原因就是很喜歡它的整體設計以及風格，覺得住這邊就算不出去外頭的景點也可以待在裡頭就拍很多好看的照片，所以那幾天真的就是東拍西拍，你們繼續往下滑的話會看到很多我個人的寫真照喔XD

p.s. Lobby這邊還不算很美，我覺得這裡的泳池周邊才是最好拍的。



從Lobby前往客房的途中就會看到這裡酒吧、餐廳以及泳池的部份了。泳池左邊那幾棟橘色的建築就是住宿區，如果你們住的是靠泳池這個方向的客房的話，其實掀開窗簾就可以看到底下在戲水或做日光浴的帥哥、美女。（前提是如果有的話）

酒店名稱的「Craftsman」其實中文也就是「工匠」的意思。從像是樓梯間的一些設計都可以看得出業者有企圖呈現出一點工業風的感覺。

客房區的走廊非常簡約，就一片白這樣。

按圖看看房間設計和設施👇👇👇

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我們當時訂的房型，訂房網上叫「Superior Studio Twin（高級單室套房）」，坪數大約6坪多一點，如果你們手頭比較闊綽的話，這邊也是有12坪甚至是20坪左右的房型，就看大家的預算跟需求了，我們這種小資族是住6坪的就很滿足了啦～反正主要是想要在泳池那一區拍照。

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如果有機會再來這裡住的話，我還蠻想住住看它們樓中樓的房型的，我這個人對樓中樓的格局空間一直情有獨鍾。

我也不確定業者使用的是什麼牌的寢具，但整個柔軟度我覺得是恰到好處的，睡起來也有不錯的支撐力，然後枕頭一顆偏軟、一顆偏硬，有兩種選擇就是加分。

床的對面就是掛在牆上的液晶電視。桌上有張紙有寫相關設施的開放時間，但你們去住的時候再以現場看到的為準吧～

電視的左方空間長這樣，中間是開放式的衣櫃，左邊是洗手檯，右邊是Mini Bar跟小冰箱。

洗手檯在這個位置好像有一點點奇怪，不過住過台北「君品酒店」以後，覺得君品房間門打開一進去旁邊就是浴缸更奇怪XD 洗手檯相比之下算還好。

衣櫃底下還有保險箱可以存放貴重物品。冰箱還有免費提供了幾瓶可樂、雪碧之類的，算是小確幸～

廁所跟淋浴間的空間是分開的，中間隔得那一道，算隔板嗎？有一點點半透明的材質，但只看得到大概的形體，無法看到清晰的生殖器啦～淋浴間左邊的百葉窗是可以從外面拉起來的，然後蓮蓬頭的水壓很強、溫控也OK，如果有住到特別雷的我都會筆記起來。上方還有一個超大的花灑，但我自己是不習慣用那個來洗澡啦～（這裡也有部份房型是有浴缸可以泡澡的唷！）

按圖看看酒店設施：健身室、泳池、池畔餐廳和酒吧👇👇👇

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酒店裡頭的健身房，要刷卡才能入內，設施大多是以重訓相關的為主。大家特地出國去玩還會花時間泡在健身房裡練肌肉嗎？我自己是不會啦～頂多擺擺Pose拍照而已...

然後酒店內也有自己的按摩、Spa中心，但我自己本身就不算特別愛按摩的人，而且很多酒店按摩的價格都是外面小店的兩、三倍，基本上除非你真的是有錢人或貴婦，以上價格對你們來說也是很小的錢，不然還是去外面找便宜的就好了～

再來就帶大家去看看泳池的部份吧！我去的那一陣子不算是旅遊旺季，所以感覺住的客人不多，泳池完全呈現被我們包場的狀態。先在躺椅上做個日光浴好了。（其實這只是情境照而已，那時臉被曬到一直流汗，好熱）有些人一戴上太陽眼就會很有氣勢，變得很時尚、帥氣，但我覺得我每次戴太陽眼鏡拍照都很像盲人按摩師，然後穿浴衣常常看起來像穿醫院的病袍。

前面有提過，泳池旁邊就是餐廳跟吧檯的部份，不過因為我們預算有限，所以沒有加早餐，然後當然也沒有來這裡的酒吧喝酒……不過在沒什麼其他客人的情況下，大家坐在酒吧的座位上拍拍照是完全沒有問題的。

還蠻喜歡這種設計的，座位的周圍就被泳池給環繞，如果跟三五好友點幾杯調酒或冰沙坐在這談天說地感覺也是挺愜意的一件事情。

一人一晚不用三百元就可以住到有這種環境的酒店我覺得真的算很不錯了啦！而且如果你們是喜愛找一些有質感的咖啡廳泡一下午然後拍美照的話，Ari這一區其實有非常多不錯的選擇，我自己也挑了幾間很有特色的下個月會去光顧，等玩回來以後再提供給大家參考喔～

然後泳池旁邊有兩間淋浴間可以使用。入夜後的泳池裡頭還有打光，看起來也是蠻夢幻的，不過我覺得要拍人的話還是白天拍比較好看！

在寫這篇文章的時候其實我有查了一下這邊餐廳的資料，它們的餐點看起來賣相其實都不錯，而且定價也不算很貴，比如說一大盤早午餐售價是390泰銖、木盆裝的軟殼蟹沙律賣290泰銖，跟一些台北比較高級一點的早午餐店沒差多少，懶得出門的話真的可以考慮在這邊解決就好。

以上就是這次簡單的分享啦～

Craftsman Bangkok 曼谷工匠酒店

地址：34-36 Soi Phahon Yothin 11, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 Thailand

電話：+66-2-279-7299



【本文獲「老錢的老巢」授權轉載。】