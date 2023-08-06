清邁酒店｜唔駛$400離機場10分鐘超方便　高CP值度假村房大浴缸大

三天兩夜的泰國清邁之旅，我們所入住的是一間叫做「Maraya Hotel & Resort 馬拉亞度假酒店」的度假村，它的位置離「Central Chiangmai Airport（清邁機場）」非常近，只有10分鐘左右的車程，然後房間都很寬敞，最平價的雙人房型也是36平方公尺起跳（大約11坪），然後淡季的房價一晚只要三百多港元而已，中庭還有個可以拍網美照的泳池，然後度假村的後方隔著「Ping River（湄平河）」可以眺望歷史悠久的「Wim Kum Kam（那裡是蘭納王國以前的首都，有保留下壯觀的寶塔）」，我覺得算是景觀跟環境都不錯的住宿好選擇，以下還有一些更詳細的圖文可以與你們分享。



Maraya Hotel & Resort 馬拉亞度假酒店的位置算是在清邁機場的東南方不遠處，雖然不是往古城的方向，但從這裡搭的士到比較熱鬧的古城大概也只要10分鐘左右，其實也不會太遠。

按圖看看泰國清邁馬拉亞度假酒店的資料和現場相片👇👇👇

+ 13

半露天風格的Lobby散發出一種清邁古色古香的感覺，Check-in的時候立馬感受得到一股悠閒度假的氛圍。從側面的角度拍也很美。

這裡的櫃台人員非常親切、時常都笑容可掬，然後還有一隻不怕生的喵星人時常神出鬼沒，看到的時候可以嚕一下～♪

嚴格來說～Maraya雖然不是那種佔地超廣的大型度假村，但是整個營造的環境很用心佈置跟整理，到處都可以拍出一堆美照。

有些人會覺得自己出國玩重要的是跑一堆景點，住宿只是用來休息而已，隨便住個最便宜的青年旅舍或毫無特色的旅店來省錢就好……那我會建議你不用特別來這裡住，可以在清邁古城內或其他比較熱鬧的地方找交通更方便的平價旅宿住就好。

這裡比較適合也喜歡在度假村裡好好放鬆、拍美照但口袋又不是那麼深的小資族們（口袋更深的話當然可以去住更豪華的），不一定每天起床吃完早餐以後就要馬上衝去各大景點，可以花時間泡泡水、做個日光浴，等中午肚子又飢腸轆轆時再以「宅煙煙」（泰語，意思是慢慢來）的態度出門去覓食。對了～這裡還有提供單車的租借唷！

有時候去一些稍微美一點的景觀餐廳就會看到一堆網美在拍照，自己想拍的話要用快狠準的腳步迅速解決，不然會感受到其他排隊等著拍照的路人不耐煩的目光……但在這度假村，基本上就可以慢慢拍、悠閒地拍，淡季的時候真的沒什麼人……

業者有特地打造了一些遊客可能會想拍紀念照的場景。從度假村後方望出去的河景，夕陽時分拍起來別有一番風情。

然後Maraya的健身房。嗯……設備真的是蠻陽春的，但我相信多數旅人應該特地都跑到清邁旅遊了，也不會花太多時間來健身吧！？

再來看看我這次入住的房型吧～👇👇👇

+ 14

走廊的部份就有陳列了一些擺設，雖然我也不曉得它們的價值……但看起來還蠻符合清邁給人印象中那種古典又雅緻的風格的。

【Pool Deluxe 池景豪華房】

我們這次住的房型叫「Pool Deluxe」，聽起來感覺好像很厲害，但它其實只是Maraya最便宜的一個房型。如果不想睡一大床的話，也可以選擇兩小床的唷～床上一人都有兩個軟硬不同的枕頭以及一個小抱枕。

靠窗位置有個臥榻，雖然說不上多實用……但房裡多了這空間就覺得豪華度有提升，而且白天時掀開窗簾一點點就可以偷窺穿著泳裝的帥哥或美女，挺不錯的。

電視的部份有一些衛星頻道可以看，也可以觀賞Netflix之類的串流媒體。

門的旁邊是Mini Bar的空間，底下有個小雪櫃，有去便利店買飲料或需要冷藏的食物的話可以冰在裡面。

零食跟泡麵都要額外收費，如果想省錢的話，其實步行個幾分鐘就有7-11可以採購了。還有熱水壺可以煲熱水，兩瓶礦泉水是免費的。雪櫃裡的可樂跟啤酒也都要額外收費喔～桌上一個清單有列出金額。

那天我是自己有去便利店買了一些食物跟飲料回來啦～睽違兩年左右沒去泰國，一定要回味一下7-11的熱壓吐司跟微波食品！

然後也初體驗了近期很夯的大麻飲料，那天買的「大麻水」是檸檬口味的（還有推出其他口味的），一瓶才17泰銖，喝起來主要是檸檬水的滋味，但參雜一咪咪特別的草味（本人沒吸食過大麻，所以也不曉得比較純的大麻是什麼味道），有人說喝了可以祝眠、鎮定，然後我喝了以後也的確蠻想睡的～但我當天從台灣飛到曼谷，又從曼谷飛清邁，台灣時間晚上11點多才吃晚餐，東摸西摸到台灣時間凌晨3點多（我室友還跑去夜店玩……），好像沒喝大麻水也一樣會很睏就是了XD

p.s. 泰國已經大麻合法化，但香港和台灣並沒有，所以含大麻成份的產品不能帶回家唷～



我們入住的第一晚剛好是萬聖節，所以酒店人員還貼心準備了鬼魂跟鍋牛造型的餅乾。

衣櫃裡頭有浴袍、保險箱、室內拖鞋、洗衣袋……等等。

再來看到這個是衛浴空間，所有房型的都有附浴缸唷！浴缸的尺寸應該夫妻或情侶兩人一起進去洗鴛鴦浴也沒有問題吧～鏡子還蠻長一面的，掀開以後是有置物空間的，如果你們有什麼個人習慣使用的藥物或者沐浴用品、保養品可以放在裡頭。

接下來到了隔天早上最期待的早餐時間啦～👇👇👇

+ 10

這邊提供的早餐形式是Semi-Buffet，前一晚會提供一張單子讓大家各自勾選要吃的主餐（每天略有不同），然後餐廳還會提供一些像沙律、水果、甜點、飲料之類的東西讓住客們自行取用。

也有一些多士、麵包類的可以塗上抹醬來享用，所以基本上不太需要擔心有吃不飽的問題。沙律的生菜應該都是當天清晨去市場採購的。鳳梨、火龍果、木瓜都還蠻甜的，賣相也不賴。

雖然早餐說不上豪華，但我之前查房價的時候，它的房價是一律都有包含早餐，我自己是覺得以雙人房一晚三百多港元的房價而言，有這樣的內容已經算還不錯了啦～

這一家比較特別的是有提供一些泰國傳統的甜點，這個一般比較少會在酒店的早餐內容裡出現。例如甜點「ลูกชุบ（Luk Chup）」，裡頭包的是綠豆沙，還加了一些椰奶跟糖的成份，然後外面有一層QQ的果膠，對當地民眾來說是不算稀奇的傳統點心。

我老實講也許大家不一定會吃得很習慣（就像泰奶我有朋友超愛，但也有朋友覺得太甜、打死不喝）……但多了這些有特色的選擇看了就是賞心悅目。

沒吃過的話都可以拿幾個來嚐嚐看，這不是什麼路邊攤的食物也不是什麼辛辣的食物，基本上不太可能會鬧肚子啦～

第一個早晨我點的是蝦仁粥，口味還蠻清淡的，但蝦子是去殼的那種，彈牙又鮮甜。隔天改吃豬肉丸子的粥，我覺得肉餡的滋味很棒，而且一點也沒有肥膩感，比蝦仁粥更深得我心。如果覺得口味不夠重，還可以自己加一些魚露、辣椒醬什麼的。如果不想吃粥品或炒河粉之類的，這裡也有提供西式的早餐可以做選擇唷～

以上就是這次的分享，我覺得「Maraya Hotel & Resort 馬拉亞度假酒店」以清邁的度假村來說算是價格相對便宜而且離機場又很近的，雖然沒有像古城或「Nimman Road（尼曼路）」一帶那麼熱鬧，但也不算很偏遠（清邁還有很多度假村都在山林裡面的，跟市區車程有一小時以上），住起來很有慢活的度假感，若你們安排在清邁玩一個禮拜以上也可以考慮前面幾天先住其他地方，最後一、兩晚再安排住這裡，這樣要回機場趕飛機的時候就比較沒有時間壓力了！

Maraya Hotel & Resort 馬拉亞度假酒店

地址：12 Pa Daet Sub-district, อ. เมือง Chiang Mai 50100 Thailand

電話：+66-53-812-121



【本文獲「老錢的老巢」授權轉載。】