《鐵拳》詠春大叔招招有根據　葉問外甥弟子做動作捕捉

武備志
撰文：
最後更新日期：

《葉問4》贏得了第39屆香港電影金像獎的最佳動作設計、最佳剪接及最佳音響效果三個獎項。《葉問》系列的出現，影響了流行文化對詠春的認識，結果在電影中的多個動作都變成了遊戲動作，可說是招招有典故。

鐵拳葉問幕幕睇

有網民就把《鐵拳》中用詠春的黑人大叔Leroy Smith 的動作，與《葉問》電影系列作對比，發現可以說每一招都有「典故」。只能說不單是《鐵拳》團隊勁，連網民也一樣強大，連中段後迴旋踢、羅漢曬屍都可以找到：

+13
+12
+11

動作捕足示範為葉問甥兒的弟子

《鐵拳》團隊找來了葉問甥兒盧文錦的弟子錢彦，為此角色作動作捕捉。按其Twitter中的介紹指，錢彦在35年前得到允許，可以在日本傳授詠春，及後就於橫濱唐人街開設了銭氏詠春道場。除了教授詠春，亦有教授Kali / Arnis / Eskrima。

《鐵拳》團隊因為想在介紹片段中展示 Leroy Smith打木人樁，所以在動作捕足時也有帶上木人樁，順道收錄打木人樁時獨有的聲響。技術方面，團隊有兩個部份表示特別有留意，就是「攻防一體」以及「連續攻擊」。前者是指格檔或撥開同時反擊的技術，後者就是如「日字衝拳」等的連續打擊。

另一個特點就是也把六點半棍的動作，同時放到 Leroy Smith的長手杖之中。只是其「手杖攻擊」每回合只可以出一次，所以發揮不多，而且在遊戲內也不太像六點半棍，實在可惜。

+3
+2

電影的推廣能力大家也知道，但可能有些人會認為遊戲不夠認真，不過其實遊戲對於現代推廣十分重要。繼續以《鐵拳》為例，當時就有很多人是因為此遊戲第一次接觸並認識到巴西戰舞；八極拳在日本的流行，除了和漫畫《拳兒》有關，《VR快打》中的主角結成晶用八極拳亦作出了不少貢獻。

希望未來可以見到更多不同武術在各文化媒體中出現。

延伸閱讀

【電玩】VR快打：3D格鬥遊戲開山作　結城晶的八極拳取材自何人？

【UFC】Uriah Hall 靠打電玩習武　細訴最愛遊戲、食物、偶像

【鐵拳】新角Fahkumram動作大有來頭　更是第一位純正泰拳角色?

【拳擊】泰臣練習片段網上瘋傳　宿敵荷里菲特亦暗示復出

空手道、泰拳和踢拳二戰後發展史　造就經典《街霸》角色

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。