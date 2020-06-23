【萬里長城】研究指北段城牆監控人民　推翻主流軍事佈防說

六月份劍橋大學考古學部發表以色列考古學家Gideon Shelach-Lavi研究，文中透過考古研究測量，認為中國萬里長城北段的建築目的，並非為了抵禦外敵，而是用來監視人民的行動。這次研究結果，顛覆過往歷史學成說，認為建於遼、金時代的長城北段，去到明朝均為防禦漠北蒙古騎兵重要軍事設施。

萬里長城的修築分階段完成，總長21,196公里(由甘肅嘉裕關到遼寧丹東虎山)，由公元前3世紀統一中國的秦皇朝連接戰國時代北方各國原有的城牆而建成，在北魏、遼和金朝等北方統一的政權，都有鞏固和擴建長城部份。

現在萬里長城成型於明代，為明朝從洪武至萬曆帝二百多年間，經過20次大規模的修建，築成一條西起甘肅嘉峪關，東至遼東虎山，全長8851.8公里的長城，這也是現在所見到的大部份完整長城，長城大部份都建於巍峨險峻的地勢，農業文明透過地理位置優勢和城牆的保護，達到有效佈防兵員，利用長城作查探情報、通訊信息、運輸兵力和動員兵力的作用，發揮農業文明步兵對抗胡族騎兵的優勢。

萬里長城建於秦代，現在規模成型於明代。(資料圖片)

長城提高步兵對抗騎兵能力

按照傳統觀點，由於長城以南農業文明產馬不及漠北，騎兵動員能力南方一直不如北方，那麼面對北方機動力強、體型佔優的騎兵來襲，農業文明主的步兵，除了改良軍事武器對抗外，便是透過長城這制高點來克敵制勝。

在冷兵器年代，單兵狀態下步兵對戰騎兵，單對單下步兵在重量和速度都處於極度劣勢，透過弓箭射程爭取距離優勢，不見得能勝過騎兵機動能力。在漢武帝時代，漢朝騎兵能夠能把匈奴騎兵趕至中亞甚或歐洲，很主力源於漢軍的鐵器兵器比匈奴的青銅兵器有更高強度，武器技術亦以漢軍優勝。

但這種依賴金屬技術明顯差異的優勢，在11-13世紀已大幅收窄，漠北蒙古諸族在透過多年貿易交流學習後，冷兵器鑄造技術亦已大幅進步。

長城能夠發揮農業文明軍事優勢有幾方面，重點是發揮城牆制高點所帶來的情報蒐集和兵器投擲優勢。首先，長城的鞏固度不利漠北騎兵衝刺，讓步兵減少了兩軍重量上的差異。其二，長城高懸的制高點，有效讓城牆衛軍洞察騎兵走勢，亦可以制高射擊或投石，由上以下的攻擊優勢相對敵軍由下而上發射武器命中率為高。最後，長城通過建築佈局來實現集體協同效應，騎兵若不走坡地改走平地，便會遇到長城的烽火台或關城，讓步兵在上能比牆下敵人有更好動員能力，作更多面攻擊。

另外，亦有論者指，長城防衛涉及戍守制度、與附近要塞、城鎮間的通信及物流動員、日常屯戌軍事訓練等，涉及大量科層架構組織，有利孕育更縝密軍事組織，這都有利發揮兵員協同效應，對抗相對缺乏組織的漠北騎兵。

蒙古騎兵所向披靡，但一度為長城所阻。(YouTube)

擴展遼金帝國影響力

可是是次研究，考古人員首次完全勘測長達740公里的萬里長城北段後，他們的發現顛覆了過去想法。這段萬里長城通常被稱為「成吉思汗牆」(The Wall of Genghis Khan)，在11和13世紀間興建。領導這項長達2年研究的以色列耶路撒冷希伯來大學教授Gideon Shelach-Lavi和由以色列、蒙古以及美國組成的研究團隊，利用無人機、高解析度衛星影像以及傳統的考古技術，勘測了萬里長城，並找到手工藝品，協助確定年代。

Gideon Shelach-Lavi教授。(https://www.israel21c.org)

但研究團隊發現，大部份在蒙古的萬里長城北段，高度相對低，而且接近道路，顯示不具備軍事功能。研究團隊相信，這段北段長城用途，應該是擴展遼和金朝帝國(907-1125)的影響力。

Gideon Shelach-Lavi表示：「在我們的研究之前，大部份人認為萬里長城的目的是阻擋成吉思汗(1162-1227)的軍隊。我們的結論是，這段的功能比較是監視或阻止人民和牲口的行動，也許是為了徵稅。」

參考來源：Cambridge Core

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