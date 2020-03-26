【MMA】以飛膝反擊雙手刈　「瑪利奧式」原地跳更為有效？

雖然幾星期前Yoel Romaro打了一場悶戰，但他過去曾有眾多的KO精彩鏡頭。其中一個就是在2016年以飛膝KO了正要使用雙手刈的Chris Weidman。這種防摔技術同時又被很多人說「好看不好用」，但成功與失敗的例子又有什麼差別 ? 這次簡單跟大家說一下。

原地跳飛膝防雙手刈的例子

因為飛膝有很多的使用方式，這次的討論將集中在反擊雙手刈的飛膝中。

先說一個著名的例子，Edson Barboza在2017年三月以飛膝KO掉正想用雙手刈的Beneil Dariush:

Edson Barboza knocked Beneil Dariush out cold with an incredible flying knee three years ago today.#UFC

pic.twitter.com/iHeRFeyuvM — Jon Realejo (@BloodyCanvasJon) March 11, 2020

另一個則是上年9月於One FC中，Jeremy Miado 以飛膝 KO 苗立濤(以下片段第三場比賽中的那個)：

Who has the best flying knee KO in ONE history: Martin Nguyen, Leandro Ataides, or Jeremy Miado? 💥 @MartinNguyenMMA #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/MlPdSosxCZ — ONE Championship (@ONEChampionship) March 9, 2020

還有上年5月在PFL中，Movlid Khaybulaev 在開場10秒就用飛膝KO了 Damon Jackson：

10 seconds of perfection - the fastest stoppage in PFL history! Movlid Khaybulaev moves to 14-0. Khaybulaev earns 6 points with the 1st Round KO #PFLmma #PFL2 pic.twitter.com/w2bnIsHJH5 — PFL MMA (@ProFightLeague) May 24, 2019

抽出以上三個例子，是因為它們都有三個共通點：

第一，它們都是原地跳起，而不是向前衝的飛膝；第二，幾位拳手都是先預計到，或意識到對方下潛，就即時起跳；第三，這些飛膝都是原地起跳，而在起跳時原先的前腳後擺，令後腳可以以膝頂前，樣子看起來就像是「瑪利奧原地跳」。

奇怪的是，同樣是防雙手刈(或下潛)，為何不直接用膝? 而要以「瑪利奧式」原地跳飛膝反擊?

為何要原地跳？

直接用膝反擊雙手刈或下潛的例子不少(雖然以下是半踢)：

Thanh Le absolutely crushes Yusup Saadulaev seconds into R2 via knee to the head. Dear god. #ForHonor pic.twitter.com/Bjp0FZW8eR — caposa (@Grabaka_Hitman) May 3, 2019

Joachim Hansen 在Pride以膝KO 正在用接連腳鎖的成技術「Imanari roll」的今成正和也是類似 (此技更是他的成名絕技，Imanari在漢字正是「今成」) ：

Thirteen years ago today, Joachim Hansen wrecked Masakazu Imanari with this knee at Pride FC "Bushido 8" on July 17, 2005 via @Tudor_leo pic.twitter.com/qMEAxz9vl2 — Sherdog by Mandatory (@sherdogdotcom) July 17, 2018

只是，雖然跳起來看又不太「穩陣」又太花巧，但有兩個好處：

一是距離問題，原地用膝的距離其實較原地跳膝遠，但假如對方正在下潛貼近，原地用膝很容易會以大腿擊中對方，而不是膝蓋，這樣的話攻擊力就大減，而且原地起跳其實也可以微微向後跳，多製造空間讓自己的膝蓋擊中對方的面；

二是就算失敗，因為對方下潛貼近時如果以自己的前腳為目標，跳起時前腳擺後，對方也更難抓住。

反例與原地跳膝的重點

但是，跳膝失敗然後被摔在地上的例子同樣多，最著名的大概是Cat Zigano想以跳膝攻擊Ronda Rousey，還未起飛就被抓住，繼而摔倒在地，後被Rousey十字固終結，全場只用14秒：

Brad Pickett 也十分囂張地在社交媒體說「這就是如何反擊飛膝」（還要是對被飛膝KO了的Ben Askren說)：



但細心留意，就能看到這些反例和上文的成功例子有差別。當中的重點在於飛膝反摔的時機。這種飛膝，就像打肘一樣，假如對方正向自己衝過來，擊中的機率以及攻擊力都會大大提升。因此，飛膝不是要自己「飛過去」，而是更像等對方「撞過來」（或者要叫這種原地跳做「跳膝」）。Edson Barboza之所以成功，是因為他在比賽中多次看到對手刺拳後會下潛，因此就算被刺拳擊中以致難以看清對方位置，他的飛膝都可以精準地擊中對手。

以上是討論反摔的飛膝，如果是其他目的的飛膝，使用方法當然亦有不同。

Yoel Romero 雖然不是「瑪利奧式」原地跳飛膝，但仍是等待對方下潛才炮彈式跳起，加上他的力量夠大，就算不完全是膝蓋擊中，威力還是足以令對方暈眩：

#ufc205 Yoel Romero acaba con Chris Weidman con un fulminante rodillazo volador en el 3er asalto pic.twitter.com/NnkzvBjYLg — Gino Alva (@almostgino) November 13, 2016

但飛過去的飛膝當然也有成功例子，除了山本 "Kid" 徳郁那一下飛膝外，Jorge Masvidal 的開場飛膝KO Ben Asken也是經典：

#UFC239 Jorge Masvidal, Ben Askren'i 5 saniyede nakavt ediyor. pic.twitter.com/vmR4qW7wSp — MMA Türkiye Video (@MMATurkTRVideo) July 7, 2019

這一下當然大膽，但也要說一下背景。首先Jorge Masvidal有一定摔跤能力，其次，他在賽前有跟自己的教練團隊說，假如自己不能在比賽中被Ben Asken摔倒後站起來的話，無論如何他也會輸。因此，他這一下飛膝可以說是不計後果地去飛，因為反正失敗而又站不起來，最後也是會輸。或許是這種破釜沈舟的心態，加上Ben Asken第一反應為下潛，就令這個傳奇飛膝成功出現。

今次係咁多!