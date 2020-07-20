【李小龍】逝世47周年　重溫劃時代Be Water的《截拳道之道》

今天（20日）是李小龍先生逝世47周年的日子，且讓我們懷緬一下這位對世界武術發展影響深遠的巨星。要了解清楚「Be Water」的內涵，方法之一便是閱讀由他親著的《截拳道之道》（Tao of Jeet Kune Do）。相信不論是否習武者，都能夠從中得到啟發。

▍逆流而上 活出自我

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《截拳道之道》緣起於李小龍的一段低潮時期。1970年，李小龍的背部受重創，需要長期臥床接受治療。雖然不能再作任何練習，但他卻把握了靜養的機會，閱讀大量有關武術、哲學、心理學的書籍，並將自己的心得逐字逐句記錄下來。《截拳道之道》裡的大部份篇章，便是在這段時間寫成。往後再由他的親友、徒弟，將其他重要的筆記加入其中，最終成為了今天流行的完整版本。

《截拳道之道》全書共分八章，首章乃是介紹截拳道的哲學。李小龍認為，比起任何門派、招式或套路，武者更應該學習了解自己，畢竟自我才是活在當下的實體。故此，道家的逍遙及禪宗的破除執念，正好作為截拳道武者的思想教材，教導他們擺脫各種外在的束縛，最終達致自由自在的心靈。最近再度成為熱話的「Be Water」，便是對這種思想的總結。

由於沒有固定的形式，《截拳道之道》的內容顯得非常博雜，既涵蓋了各種現代體適能訓練方法，如跑步、跳繩等，同時亦包含了不同的搏擊架式，如拳擊、詠春拳、法國踢腿術、柔道、泰拳等。

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▍簡約為本

正如「振藩功夫」傳人木村武之所言，李小龍武術的核心之一，為簡約性。他認為真正實用的技法，俱是科學且便捷的，它們使武者能以最小的力量、最快的速度擊倒對手。

因此在博雜的風格以外，《截拳道之道》亦嘗試將不同的武術風格，整合成一個完整有效的系統。在書中的尾段，李小龍便創編了一套「攻擊五法」，即簡單角度攻擊（SAA）、封位攻擊（IA）、漸進間接攻擊（PIA）、組合攻擊（ABC）及誘敵攻擊（ABD）。

這五種攻擊方法，基本上囊括了截拳道的大部份技法，同時也以概念的形式，將李小龍研究過的多種武術糅合在一起。雖然與李小龍的私人傳授相比，「攻擊五法」可能較為簡單，有很多狀況都沒有考慮其中。但要謹記的是，在李小龍身處的時代，根本沒有一個科學化的平台去讓李小龍驗證所學。因此李小龍的所做所想，幾乎都只憑他自己一人之力而來。

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時光飛逝，李小龍已經離開了47年，《截拳道之道》亦已經出版了超過30年。在這段悠長歲月裡，搏擊運動及武術界經歷了很多變化，跟李小龍思想一脈相承的MMA運動也開始在世界各地流行起來。然而，這並不代表李小龍過時，畢竟他留給世人的最大遺產，是他那種敢於創新的精神：

Be Water，My Friend. 李小龍

武術詞彙：印度八大兵器: