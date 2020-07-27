UFC｜拳證Herb Dean太慢終止比賽惹爭議　旁述Dan Hardy即場怒罵

在剛過去的UFC格鬥島賽事 UFC on ESPN: Whittaker vs. Till 中，因為拳證Herb Dean涉嫌在兩場比賽中失誤，兩次看來都像慢了幾秒才終止比賽，而讓擔任旁述的前UFC拳手Dan Hardy大為憤怒，直接在現場向Herb Dean表達不滿。

Caption this photo



Wrong context only pic.twitter.com/GfPHSlKVVN — Matthew Wells (@MrMWellsArt) July 26, 2020

首先在副賽中，Tanner Boser擊倒Raphael Pessoa後，Herb Dean在Pessoa被繼續重擊多下之後才介入。而在之後Francisco Trinaldo與Jai Herbert的對賽中，Trinaldo以重拳命中Herbert，讓Herbert失去知覺般硬直倒地。 Herbert倒地後除了雖然手脚還在舉起，但身體已經頗為僵硬。Francisco Trinaldo見狀也決定不進攻，等待拳證Herb Dean終止賽事。但Herb Dean示意繼續，Trinaldo唯有多補幾下重拳，之後Herb Dean才終止賽事。

擔任旁述的Dan Hardy在直播期間對此表示極度不滿，大叫「該終止比賽！ 已經是第二次了！」

+ 2

BT Sport就從另一個角度拍攝到旁述的Dan Hardy和Paul Felder也以身體語言表示非常不滿。另外有收音可以聽到Hardy當時大叫：「我在做我的工作，你現在也該做你的工作！你得要好好保護這些選手！天啊！」

This was Dan Hardy and Paul Felder's reaction to Herb Dean's late stoppage in the Jai Herbert fight 😤 #UFCFightIsland3 pic.twitter.com/hroROGnNDS — UFC on BT Sport (@btsportufc) July 26, 2020

之後有片段看到Hardy在Herb Dean離開八角籠之後上前當面表達不滿。

Here’s footage of Dan Hardy giving Herb Dean a piece of his mind last night after the late stoppage of the Francisco Trinaldo x Jai Herbert fight.



Thoughts, folks?



🎥 via @themmapursuit on Twitter and Insta.#UFCFightIsland3 pic.twitter.com/hDBRR1TrCX — Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) July 26, 2020

Paul Felder加入戰團

而在比賽完結後， 同為UFC選手及賽事分析員的Paul Felder也在賽後節目中認為Herb Dean的表現不佳。

他的工作是保護參賽選手，如果選手已經失意識的話。我不理會離比賽完結的時間是否還剩一秒，問題是他是否已經被擊倒而身體是否僵硬？ 再看看那場戰鬥，看看他的手臂和他的情況。僅僅因為他非常僵硬舉起了手，並不意味他在保護自己。如果像Trinaldo這樣力量恐怖的男人可以站在你上方三秒鐘，而你竟然一動也不動？ 那你明顯已經失去了意識。 Paul Felder

Paul Felder。圖片來源：Getty Images

對於Hardy和Felder的看法，有些人同意，有人則持反對意見。

MMA評論員Jon Anik表示贊同：

我一直都很尊敬Dan Hardy，他是其中一位最好的MMA分析員，而他今晚的表現尤其值得稱讚。 如果認為情況需要，分析員一定要提出意見。他們不能退縮。而他沒有退縮。 他的工作不是要交朋友。 Jon Anik

不過同為UFC拳手的Sam Alvey則認為Herb Dean沒有錯：

那個不終止比賽的決定是非常好的一個！當然他確實受到重擊，但他仍然在擺出防衛姿態，他也可以選擇投降。非常好的決定。 Sam Alvey

Herb Dean回應事件

在 Instagram 查看這則貼文 Abu Dhabi herbdeanmma（@herbdeanmma）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 26 日 上午 11:35 張貼

對於今次的事件，Herb Dean這位UFC拳證事後就在自己的Instagram發短片回應。

有人認為有一場比賽應該可以更早停止，認為它終止得太遲。但那絕非一個太遲的終止。任何贊同或不贊同的人可能只是因為有人拿麥克風說一句而跟隨。不過如果你懂得綜合格鬥，你就明白選手經常會受傷、或被重擊，我們要觀察的是他當時的行動。 他在留意他的對手。他知道他的對手在哪裡。 他將雙臂伸向他和對手之間。 他抬起了腿，頭部也離開了地墊。他做了所有我要求他做的一切去繼續作賽。這不是一個差的比賽終止。

雖然沒有指名是Dan Hardy，但Herb Dean就有人在八角籠旁邊大叫而回應。

在比賽中，有人大喊『終止比賽』。這是件有趣的事，因為在場的都是專業人士。場地沒有任何一般觀眾。在場的每個人都在工作，而每個人都知道自己的工作是什麼，並有特定的職責範圍。我的工作是擔任拳證。 我的職責之一是在選手受到太大傷害時終止比賽。

Herb Dean (右)。圖片來源：Getty Images

Herb Dean表示在比賽期間只有兩個人可以給他建議，而任何人在籠外向他大叫反而會影響他在比賽的監控能力。

在比賽期間，只有兩個人有授權可以向我提供建議，甚至大聲喊出『終止比賽』。第一個醫生，我們籠邊有一位駐場醫生，他對人體身體比我了解得更多。他會在那裡給我建議。如果他不能引起我的注意，也許他可能會大喊終止比賽。然後參賽選手的隨隊教練團。他們一起訓練，他們對他的了解一定比我更多。他們可能知道一些我不知道的東西，所以他們也可以向我提出一些終止比賽的建議。但最終，是否終止比賽是我一個人的決定。

UFC將會就事件進行調查

Dan Hardy 之後也在Intagram表示，自己很喜愛MMA綜合格鬥，所以他會盡力去保護它。假如有人不贊同他的看法，那也沒有關係，他也會繼續表達自己的想法。但他重申，比賽當晚出現了兩次的失誤明顯就是一種過失行為。拳證的工作比當晚在場任何人的工作都重要，因為當選手不能保護自己時，拳證就要去保護選手。

在 Instagram 查看這則貼文 Dan Hardy（@danhardymma）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 26 日 上午 7:45 張貼

當我在直播犯錯時，我只會在電視上看起來很愚蠢。但當拳證犯錯時，選手很容易就會有機會受到嚴重的傷害。而這些傷害可能會改變一個人的一生，我們每個人都有家庭，這些人愛著我們並希望我們能完好的回家。 Dan Hardy

對於今次Herb Dean與Dan Hardy的爭執，UFC的副主席David Shaw在賽後記者招待會中表示會進行調查。David Shaw認為Herb Dean和Dan Hardy都是非常專業的人士，重要的不是誰對誰錯，而是去明白事情為何會發生。

我想當中最重要的是，在比賽期間只有一組人能夠和拳證說話，而這就是Marc Ratner的監察團隊，沒有其他人可以。我們會在下周返回辦公室後再調查當中發生了什麼事。 David Shaw

拳證的角色無人能及

拳證是唯一有權終止比賽的角色，而他不但要確保參賽選手的安全，也同時要確保比賽的公平公正。他遲了一秒的決定將會可能讓選手受到不必要的嚴重傷害，但早了一秒的決定卻又可能讓本來有機會反擊的選手落敗。

隨著比賽的數目愈來愈多，拳證在比賽期間懷疑失誤的事件也屢見不鮮。UFC主席Dana White就曾因為一些拳證太慢終止比賽或是太快終止比賽而大發雷霆。

Herb Dean是現時世界上最有經驗的MMA拳證之一。圖片來源：Getty Images

而Herb Dean雖然是現時最經驗豐富的綜合格鬥拳證之一，也曾被Dana White成為世界上最好的拳證，但Herb Dean因為經常太快終止比賽而廣受批評。而在UFC 235中，Herb Dean也曾因認為Robbie Lawler被Ben Askren鎖暈了而終止比賽，結果Robbie Lawler在比賽終止後投訴，導致Dana White及不少拳迷大感不滿。

另外，之前UFC也有一場比賽不但拳證沒有終止一面倒的賽事，甚至教練也在選手表示不想繼續比賽下，要求選手繼續賽。

*延伸閲讀：【UFC】主副賽以激烈上演創記錄 頂替選手欲棄賽教練堅持惹爭議

但當然，雖然間中會出現拳證作出錯誤決定的爭議，不過整體而言，大多數的職業拳證表現都是非常稱職。而不少情況下，也的確只有在與選手距離最近的拳證才能掌握實際的狀況去下決定。

延伸閲讀

前UFC拳手分享少林學武經歷 與網民討論忍者刀史實問題

【拳擊】Seniesa Estrada 7秒擊倒對手 刷新女子拳擊最快KO紀錄

【John Saxon去世】《龍爭虎鬥》對決楊斯一幕成經典 享年83歲

【掌底打擊】MMA傳奇Bas Rutten成名絕技 裸拳打擊外的另一選擇

【狼牙棒】中西方源遠流長的鈍刺破甲兵器 用來打喪屍真的湊效嗎