【UFC】主副賽以激烈上演創記錄　頂替選手欲棄賽教練堅持惹爭議

上周末舉行的「UFC ON ESPN 11」繼續閉門舉行，主副賽激烈的程度超符想像。Curtis Blaydes 創下UFC重量級單場比賽最多摔倒記錄，而Josh Emmett 跟Shane Burgos 則3回合共打出255記有效打擊。但最令人注目的是，臨時項替上陣的Max Rohskopf 欲放棄比賽，但教練堅持鼓勵，引起MMA界廣泛討論。
▍重量級最多摔倒賽事： Curtis Blaydes VS Alexander Volkov
以三連勝坐擁UFC 重量級排名第三的Curtis Blaydes 對上前冠軍挑戰者、排名第七的Alexander Volkov。不料Blaydes 施展壓倒性的摔寢壓制能力，以一致判定取得四連勝之餘，還打破了UFC 重量級單場賽事最多的成功摔倒紀錄。
在5回合，合共25分鐘的比賽中，Blaydes 總共做出了25次摔技嘗試，當中有14次成功，即是平均每回合成功摔倒Volkov 2.8次，每分鐘成功摔倒0.56次。這亦是他第二次在UFC 比賽中做出摔技雙位數，對上一次是在UFC 221 對上Mark Hunt 時做出10次。
在大部份時間中，Blaydes 在摔倒Volkov 後乘著上位之利，讓對方揹上自己260磅以上的體重。可是在Volkov 的頑強抵抗下，Blaydes 的節奏逐漸變慢，在上位優勢時亦無法做出有效傷害。
我累了。Volkov 比我想像的要頑強得多。他真的很堅強。
Volkov 在第四回合時打出了亮麗的還擊，成功我以反擊膝擊命中Blaydes，令其嘴角流血。此外，他還成功在回合完結前摔倒Blaydes 並施以一些地面打擊，但仍是無法扭轉劣勢。
知道自己能夠打5回合是一個不錯的經驗。在第三回合的時候，我知道自己要在體能上下苦功了。
這場勝利令Blaydes 的連勝記錄去列4場，更令他跟Francis Ngannou 與Augusto Sakai 並列為UFC 重量級最長連勝的現役拳手。
不過即使如此，Blaydes 下場能夠挑戰冠軍的機會仍然不大。冠軍Stipe Miocic 跟Daniel Cormier 的三番戰預期將會先行，而剩下Francis Ngannou 已經兩次KO Blaydes。所以Blaydes 很可能只能迎戰下位拳手了。
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▍互擊255拳：Josh Emmett VS Shane Burgos
副賽由Featherweight 排名第8的Josh Emmett 對陣排名第10的Shane Burgos，兩者身高及臂展都相差5.5英吋。雖然Emmett 已經35歲，但他的右拳仍然威力十足，上場便以首回合TKO 對手奪得「當晚最佳表現」獎金。
正如Burgos 在賽前對外宣示般，他在面對Emmett 的重拳時並沒有絲毫退避，甚至主動跟Emmett 激烈換拳。在首回合時，Emmett 便在一次跳步中弄傷左腳膝蓋，不過這並沒有使其卻步，依然發揮出十足拳力。
他是一個堅強的人。全世界都很尊敬他。我早知這會是一場惡鬥。
根據比賽數據顯示，二人在3回合中總共打出255記有效打擊，Emmett 打出了127次，Burgos 打出了128次。不過，二人的打擊效果卻有著明顯的分別，Emmett 屢次以右拳重擊Burgos，幸而Burgos 以優異的抗打能力硬硬吃下。換著是其他人的話，可能已經倒下了。去到第三回合，Emmett 打出兩記擊倒（Knockdown）奠定勝局。
最後Josh Emmett 以一致判定贏得這場比賽。賽後，Emmett 以10次擊倒的成績，跟中量級冠軍Israel Adesanya 並列「UFC 最多擊倒次數」第二，僅次於Donald Cerrone 的12次。
▍Jim Miller 追和Donald Cerrone「UFC 最多出賽次數記錄」
UFC 老將Jim Miller 以首回合「十字固」擊敗Roosevelt Roberts 取勝。這使Miller 創下數項UFC 記錄：「UFC 最多出賽次數記錄」（追和Donald Cerrone 的35次）、「輕量級最多出賽場次」（33次）、「輕量級最多勝場數」（20次)及「輕量級最多降服勝場數」（8次）。
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▍頂替退出選手 短時間內接戰：新進拳手「一念天堂一念地獄」
在「UFC ON ESPN 11」中，有兩位選手在賽前一周臨時退賽，包括Matt Frevola 因隊友Billy Quarantillo 賽前對「新冠肺炎」檢測呈陽性反應而被迫退賽。在時間倉促下，UFC 於是找來兩位當地小聯盟拳手參戰，分別是「WXC的輕量級冠軍」Justin Jaynes 及 職業戰績「5勝0敗」的Max Rohskopf。他們必須在7天內完成減重，更要在沒有完整訓練下出賽。
兩位拳手機緣下遇到「千載難逢」的機會，能夠現身「夢寐以求」的MMA項級賽事，卻得到了截然不同的下場。
Justin Jaynes 一嗚驚人地上演如熱血漫畫般的「爆冷」情節，以短短41秒便擊敗了對手，一夜擠身世界舞台，奪得UFC 首秀勝利。
另一邊廂，Max Rohskopf 卻因為短時間巨量減重關係，體能急速下減，第二回合時被對手壓倒性追擊，幾近毫無還擊之力。在第二回合後的休息時間中，Rohskopf 希望放棄比賽，但教練Robert Drysdale 卻堅持鼓勵他繼續比賽。最終拳證Mark Smith 介入，按照拳手意願終止比賽。事件引起MMA界廣泛討論。
在片段可見，Rohskopf 曾至少9次要求教練「棄賽」（Call it），但教練則不停鼓勵Rohskopf 努力堅持下去，要以「纏鬥去取得優勢」、「再堅持多一回合直至判定」。賽後內華達州州運動委員會主任Bob Bennett 表示，委員會將就二人的對話進行調查，分析事件有否人員過失。
我們需要在對話中作出調查。我們可能想對他們採取紀律處分。教練看來並不是在保護拳手。明顯地，拳手並不想作賽。
Rohskopf 的經理人Brian Butler 則表示，Rohskopf 面對短期巨量減重及腳傷舊患的雙重精神打擊，加上比賽時的疲勞下，使其無法忍受去繼續比賽。
對於教練Robert Drysdale 的行為，網上出現兩種截然不同的意見。一方面指，教練無視拳手「退賽」的意願，妄顧拳手健康及安全，是完全不負責任的表現。另一方面指，教練並非沒有為拳手著想，有時教練了解拳手能力，所以才「推一把」讓拳手克服精神難關。
其實同類事件在不同搏擊運動中都屢見不鮮，拳手落入下風後跟教練持相反意見，可能「希望堅持下去打完比賽」或是「希望放棄比賽」。在站於保護拳手的立場下，理論上拳證、教練、拳手都各有責任去終止比賽，但有時卻因種種原因錯過機會。
例如在Anthony Smith 對上Glover Teixeira時，即使Smith 被對手多次擊倒，甚至擊至牙齒脫落，但仍然繼續比賽。最終第5回合開始64秒後，Smith再次被擊倒在地，拳證才別無選擇停止了比賽。
又如在UFC Tampa中，Mike Davis 擁有壓倒性的打擊優勢，重擊Gifford 139次，打出兩次擊倒（KD）。雖然Gifford 展現出頑強的意志，他不斷承受住Davis 的重擊，但卻無法作出有效反擊。有見及此，現場觀眾傳出不滿比賽繼續進行的喝倒聲。就連擔任現場旁述的Michael Bisping 也認為賽事應該一早完結。
可是拳證Andrew Glenn 並沒有終止賽事，反而繼續讓比賽進行，Thomas 終歸回天乏力，最終在第三回合被徹底擊倒，整個人像斷了線般面向地面倒下。
在強弱明顯懸殊的情況下，拳手立場當然不會主動放棄，而大多團隊都會視鼓勵拳手繼續作為職責。不斷承受、抵住打擊當然一方面會被視為「硬朗」、「堅強」的表現，但其實明顯對拳手的健康有著無可避免的損害，甚至危害到拳手的生命安全。因此，拳證便成為保護拳手的關鍵角色。
但到底如何分辨拳手是精神軟弱，還是真的不行呢？在Deontay Wilder 跟Tyson Fury 的二番戰中，Fury在第7回合逼得Wilder 陣營拋毛巾投降。但Wilder 卻在事後遷怒於「角落助手」，把其困於更衣室外，甚至表明不同意他們的決定。
不過再退一步說，其實站在拳證或教練角度，終究無法得知拳手的真正感受。結終下場比賽的是拳手本人，許多傷勢、狀況都只有拳手自己最為清楚。假如拳手認為自己不能作賽時，即使教練再多加鼓勵、支持，其實亦難以改變拳手本身的身體狀況，再比下去亦只會「贏得掌聲」，承受傷害的亦只會是拳手的身體。
對於Rohskopf 的事件，UFC 主席則表明尊重拳手的決定。
讓我告訴你，在這項運動中，如果完蛋了，你就完蛋了。拳手絕對應該能夠退出。那些談論您的人都真正在那裡作賽。成為批評家真的很容易。這些孩子所做的是另一個水平的事。
作為經營這個組織、安排對賽及所有事的人，您會看到這些孩子。我們與來自世界各地的經理打交道，經理不時會說「這個人是對的人，這個人是對的人」。但當你到達這裡時，這是一個完全不同的水平，那個傢伙還沒有準備好，他可能永遠也沒有準備好。
他明天早上必須起床，照照鏡子，弄清楚自己是誰，他想做什麼。來到這裡並發現自己不是，這沒有什麼可恥的。根本沒有什麼可恥的。
您試了一下，但沒有成功。任何會嘲笑這孩子的人，去你的。快來試試看。快來嘗試做他今晚所做的事情。很少有人能做到。
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