【UFC】主副賽以激烈上演創記錄　頂替選手欲棄賽教練堅持惹爭議

上周末舉行的「UFC ON ESPN 11」繼續閉門舉行，主副賽激烈的程度超符想像。Curtis Blaydes 創下UFC重量級單場比賽最多摔倒記錄，而Josh Emmett 跟Shane Burgos 則3回合共打出255記有效打擊。但最令人注目的是，臨時項替上陣的Max Rohskopf 欲放棄比賽，但教練堅持鼓勵，引起MMA界廣泛討論。

▍重量級最多摔倒賽事： Curtis Blaydes VS Alexander Volkov

+ 5 + 4 + 3

以三連勝坐擁UFC 重量級排名第三的Curtis Blaydes 對上前冠軍挑戰者、排名第七的Alexander Volkov。不料Blaydes 施展壓倒性的摔寢壓制能力，以一致判定取得四連勝之餘，還打破了UFC 重量級單場賽事最多的成功摔倒紀錄。

在5回合，合共25分鐘的比賽中，Blaydes 總共做出了25次摔技嘗試，當中有14次成功，即是平均每回合成功摔倒Volkov 2.8次，每分鐘成功摔倒0.56次。這亦是他第二次在UFC 比賽中做出摔技雙位數，對上一次是在UFC 221 對上Mark Hunt 時做出10次。

在大部份時間中，Blaydes 在摔倒Volkov 後乘著上位之利，讓對方揹上自己260磅以上的體重。可是在Volkov 的頑強抵抗下，Blaydes 的節奏逐漸變慢，在上位優勢時亦無法做出有效傷害。

我累了。Volkov 比我想像的要頑強得多。他真的很堅強。 Curtis Blaydes

Volkov 在第四回合時打出了亮麗的還擊，成功我以反擊膝擊命中Blaydes，令其嘴角流血。此外，他還成功在回合完結前摔倒Blaydes 並施以一些地面打擊，但仍是無法扭轉劣勢。

知道自己能夠打5回合是一個不錯的經驗。在第三回合的時候，我知道自己要在體能上下苦功了。 Curtis Blaydes

這場勝利令Blaydes 的連勝記錄去列4場，更令他跟Francis Ngannou 與Augusto Sakai 並列為UFC 重量級最長連勝的現役拳手。

不過即使如此，Blaydes 下場能夠挑戰冠軍的機會仍然不大。冠軍Stipe Miocic 跟Daniel Cormier 的三番戰預期將會先行，而剩下Francis Ngannou 已經兩次KO Blaydes。所以Blaydes 很可能只能迎戰下位拳手了。

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▍互擊255拳：Josh Emmett VS Shane Burgos

+ 2

副賽由Featherweight 排名第8的Josh Emmett 對陣排名第10的Shane Burgos，兩者身高及臂展都相差5.5英吋。雖然Emmett 已經35歲，但他的右拳仍然威力十足，上場便以首回合TKO 對手奪得「當晚最佳表現」獎金。

正如Burgos 在賽前對外宣示般，他在面對Emmett 的重拳時並沒有絲毫退避，甚至主動跟Emmett 激烈換拳。在首回合時，Emmett 便在一次跳步中弄傷左腳膝蓋，不過這並沒有使其卻步，依然發揮出十足拳力。

他是一個堅強的人。全世界都很尊敬他。我早知這會是一場惡鬥。 Josh Emmett

根據比賽數據顯示，二人在3回合中總共打出255記有效打擊，Emmett 打出了127次，Burgos 打出了128次。不過，二人的打擊效果卻有著明顯的分別，Emmett 屢次以右拳重擊Burgos，幸而Burgos 以優異的抗打能力硬硬吃下。換著是其他人的話，可能已經倒下了。去到第三回合，Emmett 打出兩記擊倒（Knockdown）奠定勝局。

最後Josh Emmett 以一致判定贏得這場比賽。賽後，Emmett 以10次擊倒的成績，跟中量級冠軍Israel Adesanya 並列「UFC 最多擊倒次數」第二，僅次於Donald Cerrone 的12次。

▍Jim Miller 追和Donald Cerrone「UFC 最多出賽次數記錄」

UFC 老將Jim Miller 以首回合「十字固」擊敗Roosevelt Roberts 取勝。這使Miller 創下數項UFC 記錄：「UFC 最多出賽次數記錄」（追和Donald Cerrone 的35次）、「輕量級最多出賽場次」（33次）、「輕量級最多勝場數」（20次)及「輕量級最多降服勝場數」（8次）。

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▍頂替退出選手 短時間內接戰：新進拳手「一念天堂一念地獄」

在「UFC ON ESPN 11」中，有兩位選手在賽前一周臨時退賽，包括Matt Frevola 因隊友Billy Quarantillo 賽前對「新冠肺炎」檢測呈陽性反應而被迫退賽。在時間倉促下，UFC 於是找來兩位當地小聯盟拳手參戰，分別是「WXC的輕量級冠軍」Justin Jaynes 及 職業戰績「5勝0敗」的Max Rohskopf。他們必須在7天內完成減重，更要在沒有完整訓練下出賽。

兩位拳手機緣下遇到「千載難逢」的機會，能夠現身「夢寐以求」的MMA項級賽事，卻得到了截然不同的下場。

Justin Jaynes 一嗚驚人地上演如熱血漫畫般的「爆冷」情節，以短短41秒便擊敗了對手，一夜擠身世界舞台，奪得UFC 首秀勝利。

另一邊廂，Max Rohskopf 卻因為短時間巨量減重關係，體能急速下減，第二回合時被對手壓倒性追擊，幾近毫無還擊之力。在第二回合後的休息時間中，Rohskopf 希望放棄比賽，但教練Robert Drysdale 卻堅持鼓勵他繼續比賽。最終拳證Mark Smith 介入，按照拳手意願終止比賽。事件引起MMA界廣泛討論。

在片段可見，Rohskopf 曾至少9次要求教練「棄賽」（Call it），但教練則不停鼓勵Rohskopf 努力堅持下去，要以「纏鬥去取得優勢」、「再堅持多一回合直至判定」。賽後內華達州州運動委員會主任Bob Bennett 表示，委員會將就二人的對話進行調查，分析事件有否人員過失。

我們需要在對話中作出調查。我們可能想對他們採取紀律處分。教練看來並不是在保護拳手。明顯地，拳手並不想作賽。 內華達州州運動委員會主任Bob Bennett

Rohskopf 的經理人Brian Butler 則表示，Rohskopf 面對短期巨量減重及腳傷舊患的雙重精神打擊，加上比賽時的疲勞下，使其無法忍受去繼續比賽。

對於教練Robert Drysdale 的行為，網上出現兩種截然不同的意見。一方面指，教練無視拳手「退賽」的意願，妄顧拳手健康及安全，是完全不負責任的表現。另一方面指，教練並非沒有為拳手著想，有時教練了解拳手能力，所以才「推一把」讓拳手克服精神難關。

其實同類事件在不同搏擊運動中都屢見不鮮，拳手落入下風後跟教練持相反意見，可能「希望堅持下去打完比賽」或是「希望放棄比賽」。在站於保護拳手的立場下，理論上拳證、教練、拳手都各有責任去終止比賽，但有時卻因種種原因錯過機會。

例如在Anthony Smith 對上Glover Teixeira時，即使Smith 被對手多次擊倒，甚至擊至牙齒脫落，但仍然繼續比賽。最終第5回合開始64秒後，Smith再次被擊倒在地，拳證才別無選擇停止了比賽。

又如在UFC Tampa中，Mike Davis 擁有壓倒性的打擊優勢，重擊Gifford 139次，打出兩次擊倒（KD）。雖然Gifford 展現出頑強的意志，他不斷承受住Davis 的重擊，但卻無法作出有效反擊。有見及此，現場觀眾傳出不滿比賽繼續進行的喝倒聲。就連擔任現場旁述的Michael Bisping 也認為賽事應該一早完結。

可是拳證Andrew Glenn 並沒有終止賽事，反而繼續讓比賽進行，Thomas 終歸回天乏力，最終在第三回合被徹底擊倒，整個人像斷了線般面向地面倒下。

在強弱明顯懸殊的情況下，拳手立場當然不會主動放棄，而大多團隊都會視鼓勵拳手繼續作為職責。不斷承受、抵住打擊當然一方面會被視為「硬朗」、「堅強」的表現，但其實明顯對拳手的健康有著無可避免的損害，甚至危害到拳手的生命安全。因此，拳證便成為保護拳手的關鍵角色。

但到底如何分辨拳手是精神軟弱，還是真的不行呢？在Deontay Wilder 跟Tyson Fury 的二番戰中，Fury在第7回合逼得Wilder 陣營拋毛巾投降。但Wilder 卻在事後遷怒於「角落助手」，把其困於更衣室外，甚至表明不同意他們的決定。

不過再退一步說，其實站在拳證或教練角度，終究無法得知拳手的真正感受。結終下場比賽的是拳手本人，許多傷勢、狀況都只有拳手自己最為清楚。假如拳手認為自己不能作賽時，即使教練再多加鼓勵、支持，其實亦難以改變拳手本身的身體狀況，再比下去亦只會「贏得掌聲」，承受傷害的亦只會是拳手的身體。

對於Rohskopf 的事件，UFC 主席則表明尊重拳手的決定。

讓我告訴你，在這項運動中，如果完蛋了，你就完蛋了。拳手絕對應該能夠退出。那些談論您的人都真正在那裡作賽。成為批評家真的很容易。這些孩子所做的是另一個水平的事。 UFC 主席Dana White

作為經營這個組織、安排對賽及所有事的人，您會看到這些孩子。我們與來自世界各地的經理打交道，經理不時會說「這個人是對的人，這個人是對的人」。但當你到達這裡時，這是一個完全不同的水平，那個傢伙還沒有準備好，他可能永遠也沒有準備好。 UFC 主席Dana White

他明天早上必須起床，照照鏡子，弄清楚自己是誰，他想做什麼。來到這裡並發現自己不是，這沒有什麼可恥的。根本沒有什麼可恥的。 UFC 主席Dana White

您試了一下，但沒有成功。任何會嘲笑這孩子的人，去你的。快來試試看。快來嘗試做他今晚所做的事情。很少有人能做到。 UFC 主席Dana White

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