維京紀元｜傳奇單手劍Ulfberht鍛造方法神秘 三種握法各有所長

《刺客教條：維京紀元》大打維京文化牌，但居然連最有名的維京單手劍也沒有放進遊戲內，令很多玩家大失所望。這種神秘的單手劍，因為質素超越了該世代的技術水平，所以出產地及鍛造方法都有爭論。又因為劍尾特別，連握法也未有定案。

▍《維京紀元》不能用維京劍

現實中，維京戰士以劍作為尊貴的身份象徵。(圖片擷取自：http://bit.ly/2fOaPRK)

如果你想在《刺客教條：維京紀元》中使用經典的「單手盾 + 單手劍」組合，可能會有點失望了，因為現時從玩家的回饋看來，遊戲中根本沒有單手維京劍可用。在不同討論區中，都有玩家指明明很多敵人都有用單手劍，但可控制的主角卻不能使用。他們也指，單手劍是除了槍和斧以外，維京人最為著名的武器，沒有放在遊戲內實在是「非常愚蠢」。

不過，假如你真的想在《刺客教條》中使用單手維京劍，那就要回去玩2015年的《刺客教條：梟雄》：

《刺客教條：梟雄》發生在倫敦，而《刺客教條：維京紀元》中能探索的地圖亦包括倫敦。說不定未來有什麼DLC推出，大家就能在《維京紀元》中用到Ulfberht 。

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▍神秘的Ulfberht 維京劍

Ulfberht 是維京歷史中最有名的武器，亦是該世代最好的兵刃武器之一。實際上，Ulfberht不是一把劍，而是在歐洲發現的一系列中世紀劍，劍上刻有「+ VLBERHT +(Ulfberht)」銘文。這些劍出現於9至11世紀，現時發現了大約有170把，由多位劍匠製作而成。「+ VLBERHT +(Ulfberht)」為古法蘭克語的一個人名，變成了「商標」刻在劍上。

此劍之所以廣為人知，除了因為維京人的故事，更因為這把劍神秘的鍛造方法和鐵的純度。

中世紀的鐵通都會有爐渣等的雜質，它們是在鐵礦石放入爐中以在高溫下將金屬從岩石中融化時產生的。鐵中有越多雜質，其鍛造的武器就越脆弱。如今，以華氏3000度(約攝氏1650度)的特殊鍛造爐中就可以除去雜質。

通過使用坩堝加熱，就可以達到需要的溫度。把純鐵與碳放在特定容器（坩堝）中，再把容器密封加熱，冷卻後就能得到製造Ulfberht 的坩堝鋼。但中世紀早期的歐洲並未知道這個技術，所以當時劍匠鍛造它們的方法仍然成謎。反而在該時期的土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦則發現了坩堝鋼，所以有說這些劍的鋼材正是來自中東。但一些專家聲稱，由於鐵中的錳和砷含量很高，則暗示可能來自德國的陶努斯地區。

而且有研究指，某些Ulfberht劍中的碳含量比當時的傳統劍高三倍。加了碳的鋼會比純鐵更硬更強，亦令Ulfberht 成為當時的高質兵器。

▍維京劍握法

維京劍的劍尾圓頭（pommel）很大，因此除了鍛造方法有爭議之外，其握法亦有不同說法。第一種握法是手貼近護手。這大概是最為直觀的握法。護手能保護手指，近距離是可用圓頭打擊對方：

（圖片擷取自：https://youtu.be/xFiIDl_mt2c）

Scholagladiatoria則指，手應貼著劍尾圓頭。他指出如果手太貼近護手，劍尾圓頭在斬擊時盲會撞到手腕。維京劍的把手長度大概為9cm，有些模仿維京劍的劍則有更長把手，這個問題就會更嚴重。維京劍劍尾的圓頭較接近長方型，所以在揮動時亦能勾着手指，以防脫手：

最後的一種握法，是直接握著劍尾圓頭。這樣的話攻擊距離就最遠，而且接講解者所說，操控度也比單單握著把手好：

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