刺客教條：維京紀元｜現實中維京戰士所用的傳統武術：Glima摔跤

今日《刺客教條：維京紀元》正式推出，大家對維京人的認知大多停留在「惡名昭彰」、「驍勇善戰」、「中世紀海盜」等刻板印象中。今次則跟大家介紹一下，現實中維京戰士所用的傳統武術——Glima摔跤。

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雖然「維京海盜」的惡名早已深入民心，但實際上「維京人」泛指公元8-11世紀來自現在挪威、瑞典和丹麥，侵擾並殖民歐洲沿海和不列顛群島的探險家、武士，商人和海盜。

根據《維京人戰士傳奇》一書所言：「歸結維京人留在歷史上的遺產，他們或許是一群被窮山惡水逼到鋌而走險的農夫兵、或是技藝純熟的軍人、甚至是待價而沽的商人，但最關鍵的一點永遠是遠航、從船舶登陸作戰並且載運戰利品的技藝。」

而現實中維京戰士所用的傳統武術——Glima。

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▍Glima 的起源：維京戰神也是摔跤能手

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在歷史上，世界各地都發展出了不同形式的生存格鬥技能，其中就包括針對戰士失去武器而設計的徒手格鬥。在沒有武器的情況下，戰士可以利用自己的擊打和摔打技能進行攻擊和防禦，甚至傷害或殺死對手。戰士最有效的空手自衛、攻擊方式是通過擊打、奪取、失去平衡，將對手絆倒或扔到地上。

這些武術戰鬥技術往往包含「摔跤」技能，甚至成為日常鍛煉不可或缺的運動。隨著時間推移，它們變成了傳統的摔跤文化，不僅使人們保持身體健康和強壯，而且還成為一種娛樂、樂趣和遊戲。

摔跤是北歐人（Norse）武術的重要組成部分。當用於娛樂時，這種摔跤成為維京時代的斯堪地那維亞半島最受歡迎的運動。現存關於「維京人摔跤」和「維京人武裝/徒手搏鬥」的最早資料見於9世紀的北歐詩歌、12世紀的冰島手稿《散文埃達》（Younger Edda）及「冰島薩迦（史詩/傳奇）」。

維京摔跤在維京時代的社會中是非常受歡迎的運動，就連他們最受歡迎的戰神索爾（Thor），也是善於摔跤的神。

故事被記載於《散文埃達》的〈欺騙古魯菲〉（Gylfaginning）篇中，索爾和Loki及侍從Thialfi 闖入霜巨人Utgarda-loki 的城堡向他挑戰，於是Utgarda-loki便利用幻術讓他們和不可能贏的對象比賽，如Loki 和野火化身的Logi 比賽吃東西、Thialfi 和思想化身的Hugi 比賽賽跑。而索爾則分別被要求以大口喝酒、舉起一隻貓、及和老婦人Elli 比賽角力來證明自己的力量。雖然表面看來頗有譏諷之意，但事實上索爾用的角杯連結著大海，那隻貓是「世界巨蛇」Jormungandr 變成的，而Elli 是「衰老」的化身，而「衰老」是不可能撼動的。雖然索爾在這三場比賽中都沒有獲勝，但展現的力量已經讓霜巨人Utgarda-loki 大為吃驚，畏懼索爾的力量之餘，趕緊將這一行人送出城堡外。

根據於1281年由法律家Jón Einarsson編纂的《Jonsbok Lawbook》及早期的挪威法律，冰島最初的定居者將維京人的摔跤和格鬥技術從家鄉帶了過來，從此作為冰島民間摔跤「Glima」的形式保存了下來。

▍Glima摔跤的不同方式

「Glíma」是古北歐語「瞥見」的意思，是一種形容快速移動的表達方式，它描述了維京人摔跤技術應該如何進行，以及Glima 摔跤應該如何行動。

Glima 共有3種進行方式：Lausatök（自由式）、Hryggspenna（持背式）和Brókartök（抓褲式）。「自由式」是防身術的演變，技法上最為自由多變。「持背式」一般被認為是「力量」為主的比拚，雙方互相抓住對方的上半身，任何一方雙腳以外部份觸地便算落敗。

「抓褲式」是現存的Glima 摔跤形式之一。選手會互相抓著對方的褲子進行摔跤比賽。在1888年，冰島首次舉辦了現代「抓褲式Glima」比賽，此後幾乎每年都會舉辦。1905年，特製的腰帶被引入，這樣使摔跤手可以更好地抓緊對方。1906年舉行了第一次「Grettir 腰帶賽」，獲勝者被稱為「Glima之王」。

在1912年的瑞典斯德哥爾摩奧運會上，現代抓褲式Glima 成為示範項目之一。

以上是一些Glima 的技術示範影片，大家可以從中一窺「維京人」的摔跤技法。不知在《刺客教條：維京紀元》中有沒有出現摔跤呢？

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