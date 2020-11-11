菲律賓魔杖豈止是「光棍武術」　其實包羅十八般兵器空手搏擊技法

提起「菲律賓魔杖」的話，大家可能會聯想起李小龍在《死亡遊戲》中跟伊魯山度對決的一幕。但大家對這種菲律賓的傳統武術又認識多少呢？今天【武備志】就講解一下其歷史、基本理論和特色。

▍古代菲律賓刀劍搏擊術演變 不是只有棍術

菲律賓魔杖是菲律賓武術體系的其中一種兵器技術，由古代菲律賓刀劍搏擊術演變而來。菲律賓魔杖是菲律賓人民透過對抗外敵入侵時改良和磨鍊出來的，特別是應付當時以歐洲的西班牙的劍術，以及日本的日本刀。到現代，世界多國的警棍訓練中都有使用菲律賓魔杖中的技法。

關於名稱，在菲律賓本土並沒一個對魔杖的統稱，常見的名稱有Arnis、Eskrmia和Kali，不同流派各自會使用不同名稱。或許由於發音的方便和易記，最多人使用的叫法是Kali或Kali Stick。

受統稱影響，很多人誤以為魔杖就只有短棍作為武器的技法，事實上菲律賓魔杖這項武術包含單棍、雙棍、匕首配棍、雙節棍、匕首術、拐術、奪兵器、棍鎖、盾牌配棍、拳術、擒拿術等等技法。初學者一般從單短棍作基礎訓練學起，再根據個人造詣循序漸進，學習更高階的器械技法。

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▍菲律賓魔杖的技術特色

菲律賓魔杖技術的其中一個中心思想，是「剝蛇牙」(Defanging the snake)，亦即除去蛇的獠牙，意指把對方的威脅首先除去。例如短棍對打，很多人都會把精力集中在攻擊對方的頭，但其實對方最大的威脅來自持棍的手，因此很多菲律賓魔杖研習者都會先攻擊對方持棍的手背或手指，令對方丟棍以除去對方威脅。

在技術方面，主要可分為四大類技法。一是攻擊技法，包含棍法和發力技巧；二是防守技巧，主要以手或器械配合安全位置的掌握化解對方的進攻；三是棍鎖，棍鎖的作用是控制對手的活動能力，從而減低由直接攻擊帶來的嚴重殺傷力；四是奪兵器，從對手手上奪走兵兵器或令對手棄械，除了大大減低對方的威脅，亦是有效制服對手的方法。除了基本招式練習，菲律賓魔杖研習者亦會反覆對練，以增強與對手距離感和時間的準確性。

香港的菲律賓魔杖發展是近二、三十年的事，近年亦培訓出不少好手，在2016年更派出選手參加兩年一度由世界魔杖聯盟（WEKAF）舉辦的世界魔杖錦標賽，並取得1冠1亞16銅的佳績。

武備志便曾經訪問Kalis Brotherhood 的創辦人陳浩揚，跟我們分享推廣魔杖、培育出首位魔杖世界冠軍背後的故事。

在早前的【武備志Live教室】直播教學中，Kalis Brotherhood的陳浩揚師傅便為我們示範菲律賓魔杖中的剝蛇牙、Estrella（星形防守）反擊動作及雙棍組合。

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