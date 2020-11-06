維京紀元｜維京人頭盔原來沒有角　單手戰斧對上圓盾亦不靠猛擊

《刺客教條：維京紀元》快將推出，提到維京戰士的話，大家馬上便會想起「頭戴雙角頭盔」、「手執斧頭圓盾」的狂戰士形象。但是真實中的維京人真的如此嗎？

「維京人」號稱「北歐海盜」，泛指公元8-11世紀來自現在挪威、瑞典和丹麥，侵擾並殖民歐洲沿海和不列顛群島的探險家、武士，商人和海盜。其足跡遍及從歐洲大陸至北極廣闊疆域，歐洲這一時期被稱為「維京時期」。雖然他們以海盜形象著稱，但同時也以擅長武事而揚名，其戰鬥「民族」（有沒有現在民族觀念有待爭論）形象深入民心。

▍維京人頭盔真的有角嗎？

由於受到近二百年的藝術家想像，或他們挪用了北歐神話文化影響，會誤傳維京人的頭盔流行牛角或帶翼設計造型。但根據考古發現，維京人頭盔根本未曾有起角設計，而且這種設計根本不利戰鬥。

而有近代這種迷思，是近人將維京時代前，古老斯堪地那維亞神話之中關於神祗的形象描述，於十九世紀被好古者挪用改篇。而當時具品質的頭盔價格抵得上一柄劍、一挺矛和一面盾，所以現存維京時代頭盔極罕見，很多是早在維京時代前所造，後來由維京人戴上，亦因造價不菲，所以大部份維京戰士上陣殺敵時，都是拋頭露面。

真正的「維京戰士頭盔」是以多片鐵板鉚接而成的缽形頭盔，即是製作時先把組成盔體的各部份先以鐵板鍛造好，最後才以鉚釘拼接而成。一些頭盔在盔蓋下會釘上一圈寬鐵片，以保護兩耳與後腦。一些樣式會在護耳片上打孔，以掛上鏈甲保護頸部。此外，部份頭盔會具有「護鼻」或眼面罩部件，以保護維京戰士的面部。

根據史實兵器Youtuber Scholagladiatoria 的影片，護鼻並非只能保護鼻子，而是能透過突出的部份避免面部遭受直接斬擊。

▍維京戰士並非個個手執雙斧 維京圓盾倒是必不可少

流行文化中的「維京戰士」通常會手執雙手長柄戰斧，大力無窮、英勇無比地瘋狂作戰。其實在維京文化，斧頭並不是最尊貴的兵器。

在維京世界中，長劍才是各種兵器之尊。在維京人的傳奇文學中，不時提到維京英雄往往緣隨身佩劍揚名立萬。一柄長劍製作工序繁複，對工匠的冶金技術要求極高。一柄帶鞘的長劍價值不菲，至少也等同於一匹良馬或好幾頭牛的價值。

由於長劍費工耗時，成本高昂，所以並非所帶維京戰士都佩備長劍，而是以矛、斧、短刃、弓等作為兵器。根據當時挪威丹麥的法典，戰士的基本武裝是一把劍或斧，一面盾牌，一柄長矛，帶時會外加一張弓與兩打箭。

在防具方面，維京戰士並非人們想像般裸體作戰。身家可觀、事業成功，或身經百戰的維京戰士會披上鏈甲衣作戰。由於整套護甲的價值跟長劍一樣高昂，一般戰士根本支付不起，所以他們改以另一種東西保護自己——維京圓盾。這是維京戰士必備的防護裝備。

維京圓盾直徑大約90厘米，大小會再因使用者需求而略有調整。盾牌由7-8片窄木板組成，縫隙以膠緊緊黏合。朝外的盾面會另覆有布料及生牛皮，作為盾面的緩衝，大大加強盾牌的結構。盾中央會有一個特意挖出的圓孔，中間安裝握把，以釘子固定在盾面上。然後圓孔會以一個半球形的金屬擋片覆蓋，以保護持盾者的手部。在十世紀晚期開始，圓盾邊緣會緣一圈生皮或鐵框包裹，令圓盾結構加強。

有別於中世紀固定於用者前臂的「箏形盾」，維京圓盾採用「手把式」設計，用者主要以手握住盾牌手把操控。這樣能使盾牌的用法更為靈活多變，但同時亦降低了握持的穩固程度。

另外，很多人會以為維京斧是以「破壞盾牌」為主要功用，其實不然。雙手用的巨型戰斧當然有相當機會劈開盾牌，但雙手執斧意味著放棄持盾防護的機會，變相很容易遭到箭矢及敵人攻擊。除了那些身穿完整護甲的高級戰士外，基本上大多數戰士都只會一手持斧一手持盾。

現實中維京戰士以單手斧應對盾牌時，並不會像電玩展示般猛砍盾牌。因為那樣很容易讓斧頭刃部卡在對方的盾牌上，反而更易被對方反擊。由於當維京圓盾時的側面受壓時，盾牌很容易會跟隨手把方向扭側。因此，維京戰士在打鬥時，會以斧頭或長劍勾推敵人盾牌，讓對方露出空隙，再以斧頭頂部直擊對手，就像打出刺拳一樣。

參考資料：《維京戰士傳奇》，Angus Konstam

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