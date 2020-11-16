拳擊｜Crawford擊倒Brook衛冕WBO冠軍　正反架攻防要點：前腳位置

前輕沉量級統一拳王、ESPN「P4P之王」Terence Crawford，昨天打出漂亮的一仗，成功擊敗前IBF冠軍Kell Brook，成功衛冕自己的WBO沉量級腰帶之餘，亦把自己的不敗記錄推至37場（28 KOs）。 且讓小編為大家分析一下Crawford 今場所用的「反架」戰術：原來前腳踏外踏內已大有不同？

▍不敗拳王Crawford 4回合擊倒Kell Brook 衛冕

Terence Crawford 於2008年加入職業拳壇，在2014年便奪得WBO輕量級（130-135磅）冠軍頭銜。兩度成功衛冕後，翌年Crawford升重至輕沉量級（135-140磅），一舉奪下懸空的WBO輕沉量級金腰帶。2017年8月，Crawford 在擊敗Julius Indongo 後，曾短暫同時擁有四大主要拳擊組織（WBA、WBC、IBF、WBO）金腰帶，成功一統量級。

不過，他Crawford 僅當了11天「無爭議冠軍」後，便決定放棄IBF頭銜。10月，Crawford決定繼續提升量級至「沉量級」（140-147磅）。2018年7月，Crawford 擊敗Jeff Horm 奪得WBO沉量級冠軍，至今已三度成功衛冕。今次則面對來自英國的挑戰者，前IBF冠軍Kell Brook。

Brook 在比賽初段逮住Crawford「慢熱」的特性，以銳利的刺拳取得暫時優勢。而Crawford 則嘗試採取「正架」閱讀對手，以獲得足夠信息去做出相應調整。到了第三回合，Crawford採取「反架」應對，完全封鎖掉Brook 的刺拳攻勢。

到了第四回合，Crawford 以一記精彩的反擊拳（介乎勾拳及刺拳之間）擊傷Brook，使其踉蹌跌至擂台繩邊。Crawford 緊隨追擊，以一記清脆的左勾拳跟進，拳證馬上介入判定為擊倒，隨即讀秒。

重新開始後，Crawford發動了一個三拳組合攻勢，迫得Brook 只能彎腰防守，Crawford 看準機會擊出兩記左拳命中，賽事便以「TKO」告終。 Crawford 不單成功衛冕WBO沉量級腰帶，亦把自己的不敗記錄推至37場（28 KOs）。

這是自Crawford 2016年以來，連續第八次以「終結」方式結束比賽。

如此精彩的表現下，不少拳迷都期待Crawford 能夠在2021年跟其他冠軍進行統一戰。相信無論是跟WBA冠軍Manny Pacquiao，或是跟WBC、IBF冠軍 Errol Spence對決，都將會是不可錯過的「年度大戰」。

在賽後訪問中，Top Rank CEO Bob Arum 便表示Spence 跟新星Garcia 都不是能與Crawford 匹敵的選手，目前他希望能再次撮合Crawford 跟Pacquiao 的大戰。

▍Crawford 的反架戰法應用分析：前腳外門攻防

顯而易見，今場比賽的轉捩點在於Crawford採取「反架」，轉架後Crawford 馬上搶回攻勢，並在每輪換拳中佔優。到底當中發生了什麼事呢？

在頭兩個回合，Brook 的刺拳攻勢看似銳利，不單屢次穿過Crawford防守，更能連接後手打出組合拳。相反，Crawford 站於「正架」時打法較為保守，即使打出刺拳亦不及Brook反應。

（圖片擷取自：YouTube，https://youtu.be/OCsnVeJq6AE）

但當Crawford採取「反架」後，情況馬上變得截然不同。

首先因為當正架與反架拳手對打時，雙方的前腳前手會處於同一邊，變相前腳前手距離較「正架對正架」時近，容易出現碰撞或妨礙，互相中和。即是當一方使出刺拳時，必須越過對手前手的阻礙，較難穿過兩手之間，直接擊中目標。

因此「正反架對打」時，主要打擊都會來自後手，尤以後手直拳最有威脅。但由於後手位置相對於「正架對正架」時遠，後手打出的距離較遠，對方較易作出反應，因此更加講求步法配合。

（圖片擷取自：YouTube，https://youtu.be/OCsnVeJq6AE）

而在這場比賽中，Crawford 便充分展示了正反架對打技術中，「前腳搶佔外門」的重要性。

【點擊圖片詳見正反架各種情況】

前腳搶佔外門的主要作用是，一來增加自己的打擊角度，二來以對方的前手來限制對方的後手打擊。換言之，前腳搶佔外門能增加在攻防中的優勢。

以上圖為例，Crawford 前腳踏到Brook外側，當Brook打出刺拳時，Crawford側頭同時打出後直拳。由於外門被佔，Brook無法打出下一擊，而Crawford則順勢軸轉打出前手勾拳。

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/OCsnVeJq6AE）

又如第三回合時，Brook嘗試以後直拳進攻，但由於Crawford前腳佔據外門，限制了Brook踏步的可能，反而被Crawford後倚擋開，同時打出前手勾拳反擊。

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/OCsnVeJq6AE）

【點擊圖片放大觀看動作細節】

第四回合出現的首個擊倒中，前腳位置擔當十分重要的作用。當二人前手互相試採時，Crawford已經位於外門位置，使其前手能夠從外搭住Brook的拳套，Crawford可以前手向內拍擋化解Brook擊出的刺拳。所以，Brook改以前手佯攻接後手打擊，但當Brook收回前手之際，Crawford前手直取Brook面門，打出擊倒。

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/OCsnVeJq6AE）

在最後的擊倒中，Crawford亦是前腳先佔據外門位置，再使出後手重擊迫使Brook向內門位置抱頭防守。Brook前腳一來被Crawford前腳頂住無法抽回，二來後腳亦不能側踏回避，最後只能硬硬吃下Crawford的重拳。

下次當大家碰上「正架對反架」情況時，切記前腳要搶佔外門了。

八種太極發勁方式，點擊圖片觀看文字說明：